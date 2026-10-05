Halloween en Nueva York: cómo funciona “Trick-or-Streets”, el programa de 160 espacios peatonales gratuitos que prevé repartir 75.000 dulces

La edición 2026 llevará celebraciones gratuitas de Halloween a 160 calles y plazas de Manhattan, Brooklyn, Queens, el Bronx y Staten Island.

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Trick-or-Streets, el programa de 160 espacios peatonales gratuitos de octubre, convertirá calles y plazas de Nueva York en zonas para Halloween con actividades familiares, con el objetivo de ampliar el espacio para peatones durante una de las noches con mayor presencia de niños en la vía pública. La edición de 2026 será la mayor desde la creación de la iniciativa, que se realizará por quinto año consecutivo.

La ciudad prevé distribuir 75.000 dulces durante la programación, que incluirá recorridos de niños para pedir golosinas, música en vivo, juegos, pintura facial, artes y manualidades, concursos de disfraces y propuestas culturales. Las actividades variarán según cada barrio y no todas las ubicaciones ofrecerán la misma agenda.

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Los eventos incluirán recorridos para pedir golosinas y otras actividades familiares en espacios temporalmente reservados para peatones.

Los 160 puntos participantes estarán repartidos entre Manhattan, Brooklyn, Queens, Bronx y Staten Island. La cifra no implica que todas las calles permanezcan cerradas durante todo el mes ni que los cortes ocurran al mismo tiempo: cada tramo tendrá un día y horario determinados.

El Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York, conocido como NYC DOT, informó que combinará Open Streets ya existentes con peatonalizaciones temporales para las celebraciones de otoño. El programa Open Streets transforma de manera temporal determinadas calzadas en espacios prioritarios para peatones y actividades comunitarias.

Trick-or-Streets combinará Open Streets existentes con cierres temporales para ampliar el espacio disponible para niños, familias y vecinos.

Cinco celebraciones centrales en los distritos

Brooklyn abrirá Hillel Plaza, en Hillel Place entre Kenilworth Place y Flatbush Avenue, el jueves 22 de octubre, de 14:00 a 18:00. La actividad será organizada junto con Flatbush Nostrand Junction Business Improvement District y J Ember Design.

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Staten Island tendrá su celebración en Water Street Open Street, entre Canal Street y Beach Street, el sábado 24 de octubre, de 12:00 a 17:00. Van Duzer Civic Association y NYC KidsFest anticiparon un concurso de disfraces, música en vivo, pintura facial y otras actividades para familias.

La programación podrá incluir pintura facial, artes y manualidades, actuaciones musicales y concursos de disfraces, según cada ubicación.

Queens concentrará su encuentro en Austin Street Open Street, entre 71st Avenue y 71st Road, en Forest Hills, el domingo 25 de octubre. NYC DOT trabaja allí con Neighbors for a Safer Austin Street y Hive Public Space, aunque el horario deberá confirmarse antes de asistir.

Manhattan celebrará Halloween el miércoles 28 de octubre, de 15:00 a 19:00, en Canal Street Open Street y Division Plaza. La programación contará con Canal Street Merchants Association y Closed Frame Productions.

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Hillel Plaza, cerca de Flatbush Avenue, recibirá actividades de Trick-or-Streets el 22 de octubre como parte de la programación central de 2026.

El Bronx tendrá el único evento central que coincidirá con Halloween: James Baldwin Plaza, en Goulden Avenue junto a Mosholu Parkway, funcionará el sábado 31 de octubre, de 10:00 a 15:00.

La expansión de este año supone un aumento frente a las 148 ubicaciones peatonalizadas en 2025 y las 147 de 2024. Nueva York inició además la temporada 2026 con más de 150 Open Streets activas en los cinco distritos.

Queens tendrá uno de sus principales encuentros en el Open Street de Austin Street, con actividades gratuitas previstas para el 25 de octubre.

Recorridos por barrios y actividades frente a escuelas

La programación incorporará recorridos guiados gratuitos a cargo de la Municipal Art Society of New York. Las caminatas estarán dedicadas a la historia, la arquitectura y los espacios públicos de los barrios participantes, aunque todavía no se difundieron todos los detalles de las visitas.

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Street Lab también llevará juegos, actividades creativas y propuestas infantiles de Halloween a calles ubicadas frente a escuelas públicas de Bronx, Brooklyn, Manhattan y Queens. Entre los establecimientos incluidos figuran PS 59 The Community School of Technology, PS 28 Mount Hope Centennial School y PS 159 Luis Muñoz Marín, en el Bronx.

El 28 de octubre, Canal Street Open Street y Division Plaza albergarán una jornada peatonal con actividades entre las 15:00 y las 19:00.

En Brooklyn participarán PS 18 Edward Bush, PS 137 y Dock Street School for STEAM Studies; en Manhattan, Community Health Academy of the Heights y PS 102 Jacques Cartier; y en Queens, PS 95Q The Eastwood School. La propuesta busca transformar temporalmente el espacio frente a esos centros educativos en lugares de encuentro para alumnos, familias y vecinos.

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Las celebraciones serán gratuitas y estarán distribuidas durante todo octubre, por lo que no será necesario estar en la ciudad la noche del 31 para participar. Las calles afectadas podrán registrar cambios locales de circulación, ya que los cierres se coordinan con la Street Activity Permit Office, la Policía de Nueva York y organizaciones comunitarias.

La celebración del 24 de octubre incluirá propuestas como música en vivo, pintura facial y un concurso de disfraces para las familias.

NYC DOT mantiene un mapa interactivo y una lista cronológica para consultar las ubicaciones, fechas y horarios de cada actividad. La agencia advierte que el clima puede provocar retrasos o cancelaciones y que las actualizaciones del mapa pueden demorarse, por lo que recomienda comprobar también el calendario antes de trasladarse.

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