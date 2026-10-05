Estados Unidos rechazó que Nicolás Maduro tenga inmunidad y dijo que Venezuela no solicitó esa protección para el ex dictador (REUTERS/Adam Gray/Foto de archivo)

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Estados Unidos pidió a un juez federal de Nueva York que descarte la posibilidad de otorgar inmunidad al ex dictador Nicolás Maduro en el proceso penal que enfrenta por delitos relacionados con narcotráfico, tráfico de armas y conspiración de narcoterrorismo. La Fiscalía sostiene que Venezuela no presentó ninguna solicitud para que el ex líder del chavismo recibiera esa protección, una circunstancia que contrasta con el reclamo formal realizado por Caracas en favor de Delcy Rodríguez, a quien Washington sí reconoce como presidenta encargada.

La posición fue expuesta en un documento entregado al juez Alvin K. Hellerstein, encargado del caso contra Maduro y su esposa, Cilia Flores. Los fiscales señalaron que Venezuela “no ha afirmado” que ninguno de los dos tenga inmunidad frente al procedimiento penal estadounidense ni frente a otros procesos judiciales abiertos en el país.

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La defensa de Maduro pretende que el tribunal considere que, debido a su condición de antiguo presidente venezolano, está protegido frente a la jurisdicción penal de Estados Unidos. La Fiscalía rechaza esa interpretación y sostiene que la decisión sobre quién representa oficialmente a un Estado corresponde al Gobierno estadounidense, cuya postura sobre Maduro cambió hace años.

La defensa de Maduro pretende que el tribunal considere que, debido a su condición de antiguo presidente venezolano, está protegido frente a la jurisdicción penal de Estados Unidos

Según el escrito presentado ante Hellerstein, Washington dejó de reconocer a Maduro como presidente legítimo de Venezuela en enero de 2019. Esa posición, afirma la Fiscalía, nunca fue revertida. En cambio, el Gobierno estadounidense reconoció formalmente a Rodríguez como encargada el 7 de marzo de 2026, después de la captura de Maduro.

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La diferencia entre ambos casos aparece también en los trámites diplomáticos. El 14 de mayo, la Embajada de Venezuela entregó una comunicación oficial mediante la cual pidió que Rodríguez recibiera inmunidad como jefa de Estado en una demanda civil presentada en Florida, conocida como Kenemore vs. Maduro. En ese expediente aparecen como demandados tanto Rodríguez como Maduro.

Dos meses después, el 20 de julio, Estados Unidos informó al tribunal de Florida que consideraba a Rodríguez la jefa de Estado de Venezuela y, por esa condición, reconocía su inmunidad frente a esa demanda. La Fiscalía subraya que Caracas no hizo una petición semejante para Maduro dentro de ese procedimiento.

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El argumento estadounidense también busca establecer hasta dónde puede intervenir un tribunal en una cuestión de reconocimiento diplomático. Los fiscales sostienen que los jueces deben otorgar “absoluta deferencia” a la determinación del Poder Ejecutivo sobre quién es considerado jefe de Estado extranjero.

Washington sostiene que Caracas sí reclamó protección para Delcy Rodríguez, pero nunca hizo una petición equivalente para ex líder del chavismo, cuya defensa busca frenar el proceso penal por narcoterrorismo (REUTERS/Ranu Abhelakh/Foto de archivo)

La disputa se desarrolla después de la captura de Maduro y Flores en Caracas el 3 de enero, durante una operación de fuerzas estadounidenses, y su posterior traslado a Nueva York. Ambos enfrentan acusaciones federales y se han declarado no culpables. Maduro permanece detenido en Brooklyn mientras su defensa intenta que Hellerstein desestime los cargos.

El ex dictador también ha cuestionado su situación al presentarse como “un prisionero de guerra”. Su equipo jurídico, además, sostiene que las prerrogativas vinculadas a su antigua condición presidencial deben impedir que Estados Unidos lo someta al proceso penal.

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La Fiscalía, por el contrario, pidió al juez que rechace las solicitudes de Maduro y Flores para poner fin al caso mediante la desestimación de los cargos. La audiencia dedicada específicamente al reclamo de inmunidad está prevista para el 17 de noviembre, mientras que el inicio del juicio está fijado para junio de 2027.

Flores enfrenta además una disputa separada sobre sus condiciones de detención. Sus abogados solicitaron que pudiera cumplir el arresto en su domicilio debido a problemas cardíacos y a la necesidad de recibir atención médica. La Fiscalía se opuso y argumentó que existe “un riesgo extremo de fuga” y que representa “un peligro claro para los demás y para la comunidad”.

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Los abogados de Cilia Flores solicitaron que pueda cumplir el arresto en su domicilio debido a problemas cardíacos y a la necesidad de recibir atención médica (REUTERS/Jane Rosenberg)

El pedido será examinado nuevamente esta semana por Hellerstein. Flores, de 69 años, permanece recluida en una prisión federal de Brooklyn. Su hijastro, Nicolás Maduro Guerra, afirmó que padece una afección cardíaca que requiere estudios y una posible intervención, además de problemas de presión arterial que, según dijo, comenzaron después de la captura el 3 de enero.

Maduro y Flores niegan las acusaciones de narcotráfico. La Fiscalía estadounidense sostiene que ambos participaron en una estructura destinada a facilitar el traslado de grandes cantidades de cocaína hacia Estados Unidos. La resolución sobre la inmunidad será uno de los primeros pasos para determinar si el proceso puede continuar bajo la jurisdicción federal estadounidense.

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