Estados Unidos

Estados Unidos rechazó que Nicolás Maduro tenga inmunidad y dijo que Venezuela no solicitó esa protección para el ex dictador

Washington sostiene que Caracas sí reclamó protección para Delcy Rodríguez, pero nunca hizo una petición equivalente para ex líder del chavismo, cuya defensa busca frenar el proceso penal por narcoterrorismo

Estados Unidos rechazó que Nicolás Maduro tenga inmunidad y dijo que Venezuela no solicitó esa protección para el ex dictador (REUTERS/Adam Gray/Foto de archivo)
Estados Unidos rechazó que Nicolás Maduro tenga inmunidad y dijo que Venezuela no solicitó esa protección para el ex dictador (REUTERS/Adam Gray/Foto de archivo)
Guardar

Estados Unidos pidió a un juez federal de Nueva York que descarte la posibilidad de otorgar inmunidad al ex dictador Nicolás Maduro en el proceso penal que enfrenta por delitos relacionados con narcotráfico, tráfico de armas y conspiración de narcoterrorismo. La Fiscalía sostiene que Venezuela no presentó ninguna solicitud para que el ex líder del chavismo recibiera esa protección, una circunstancia que contrasta con el reclamo formal realizado por Caracas en favor de Delcy Rodríguez, a quien Washington sí reconoce como presidenta encargada.

La posición fue expuesta en un documento entregado al juez Alvin K. Hellerstein, encargado del caso contra Maduro y su esposa, Cilia Flores. Los fiscales señalaron que Venezuela “no ha afirmado” que ninguno de los dos tenga inmunidad frente al procedimiento penal estadounidense ni frente a otros procesos judiciales abiertos en el país.

PUBLICIDAD

La defensa de Maduro pretende que el tribunal considere que, debido a su condición de antiguo presidente venezolano, está protegido frente a la jurisdicción penal de Estados Unidos. La Fiscalía rechaza esa interpretación y sostiene que la decisión sobre quién representa oficialmente a un Estado corresponde al Gobierno estadounidense, cuya postura sobre Maduro cambió hace años.

La Operación Resolución Absoluta extrajo a Nicolás Maduro y Cilia Flores de territorio venezolano
La defensa de Maduro pretende que el tribunal considere que, debido a su condición de antiguo presidente venezolano, está protegido frente a la jurisdicción penal de Estados Unidos

Según el escrito presentado ante Hellerstein, Washington dejó de reconocer a Maduro como presidente legítimo de Venezuela en enero de 2019. Esa posición, afirma la Fiscalía, nunca fue revertida. En cambio, el Gobierno estadounidense reconoció formalmente a Rodríguez como encargada el 7 de marzo de 2026, después de la captura de Maduro.

PUBLICIDAD

La diferencia entre ambos casos aparece también en los trámites diplomáticos. El 14 de mayo, la Embajada de Venezuela entregó una comunicación oficial mediante la cual pidió que Rodríguez recibiera inmunidad como jefa de Estado en una demanda civil presentada en Florida, conocida como Kenemore vs. Maduro. En ese expediente aparecen como demandados tanto Rodríguez como Maduro.

Dos meses después, el 20 de julio, Estados Unidos informó al tribunal de Florida que consideraba a Rodríguez la jefa de Estado de Venezuela y, por esa condición, reconocía su inmunidad frente a esa demanda. La Fiscalía subraya que Caracas no hizo una petición semejante para Maduro dentro de ese procedimiento.

El argumento estadounidense también busca establecer hasta dónde puede intervenir un tribunal en una cuestión de reconocimiento diplomático. Los fiscales sostienen que los jueces deben otorgar “absoluta deferencia” a la determinación del Poder Ejecutivo sobre quién es considerado jefe de Estado extranjero.

Washington sostiene que Caracas sí reclamó protección para Delcy Rodríguez, pero nunca hizo una petición equivalente para ex líder del chavismo, cuya defensa busca frenar el proceso penal por narcoterrorismo (REUTERS/Ranu Abhelakh/Foto de archivo)
Washington sostiene que Caracas sí reclamó protección para Delcy Rodríguez, pero nunca hizo una petición equivalente para ex líder del chavismo, cuya defensa busca frenar el proceso penal por narcoterrorismo (REUTERS/Ranu Abhelakh/Foto de archivo)

La disputa se desarrolla después de la captura de Maduro y Flores en Caracas el 3 de enero, durante una operación de fuerzas estadounidenses, y su posterior traslado a Nueva York. Ambos enfrentan acusaciones federales y se han declarado no culpables. Maduro permanece detenido en Brooklyn mientras su defensa intenta que Hellerstein desestime los cargos.

El ex dictador también ha cuestionado su situación al presentarse como “un prisionero de guerra”. Su equipo jurídico, además, sostiene que las prerrogativas vinculadas a su antigua condición presidencial deben impedir que Estados Unidos lo someta al proceso penal.

La Fiscalía, por el contrario, pidió al juez que rechace las solicitudes de Maduro y Flores para poner fin al caso mediante la desestimación de los cargos. La audiencia dedicada específicamente al reclamo de inmunidad está prevista para el 17 de noviembre, mientras que el inicio del juicio está fijado para junio de 2027.

Flores enfrenta además una disputa separada sobre sus condiciones de detención. Sus abogados solicitaron que pudiera cumplir el arresto en su domicilio debido a problemas cardíacos y a la necesidad de recibir atención médica. La Fiscalía se opuso y argumentó que existe “un riesgo extremo de fuga” y que representa “un peligro claro para los demás y para la comunidad”.

Los abogados de Cilia Flores solicitaron que pueda cumplir el arresto en su domicilio debido a problemas cardíacos y a la necesidad de recibir atención médica (REUTERS/Jane Rosenberg)
Los abogados de Cilia Flores solicitaron que pueda cumplir el arresto en su domicilio debido a problemas cardíacos y a la necesidad de recibir atención médica (REUTERS/Jane Rosenberg)

El pedido será examinado nuevamente esta semana por Hellerstein. Flores, de 69 años, permanece recluida en una prisión federal de Brooklyn. Su hijastro, Nicolás Maduro Guerra, afirmó que padece una afección cardíaca que requiere estudios y una posible intervención, además de problemas de presión arterial que, según dijo, comenzaron después de la captura el 3 de enero.

Maduro y Flores niegan las acusaciones de narcotráfico. La Fiscalía estadounidense sostiene que ambos participaron en una estructura destinada a facilitar el traslado de grandes cantidades de cocaína hacia Estados Unidos. La resolución sobre la inmunidad será uno de los primeros pasos para determinar si el proceso puede continuar bajo la jurisdicción federal estadounidense.

Temas Relacionados

Nicolás MaduroCilia FloresNarcoterrorismoEstados UnidosBrooklynDelcy RodríguezÚltimas Noticias América

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Las casas nuevas ya son más baratas que las usadas en Estados Unidos: las ciudades donde hay mayores descuentos

El exceso de inventario llevó a los constructores a ofrecer rebajas y créditos más accesibles en lugares como Austin, Raleigh, San Diego y Tampa

Las casas nuevas ya son más baratas que las usadas en Estados Unidos: las ciudades donde hay mayores descuentos

Equipaje perdido, dañado o robado: cuándo la aerolínea está obligada a pagar y cuándo no

Con más de un millón de valijas mal gestionadas en lo que va del año, el Departamento de Transporte de Estados Unidos detalla los pasos que determinan si un pasajero puede exigir compensación

Equipaje perdido, dañado o robado: cuándo la aerolínea está obligada a pagar y cuándo no

“Un producto de su pedido reciente”: la estafa que suplanta a Amazon para robar datos

Mensajes que imitan comunicaciones advierten sobre productos peligrosos y ofrecen reembolsos, pero llevan a sitios diseñados para capturar credenciales y datos bancarios

“Un producto de su pedido reciente”: la estafa que suplanta a Amazon para robar datos

Cómo limpiar la grasa del vidrio del horno y qué hacer para evitar que quede adherida

Una rutina sencilla después de cocinar impide que las salpicaduras se endurezcan por efecto de la temperatura y dificulten el mantenimiento del electrodoméstico

Cómo limpiar la grasa del vidrio del horno y qué hacer para evitar que quede adherida

Tragedia con un autobús escolar en Florida: dos muertos, entre ellos una estudiante, tras un choque en cadena

La colisión ocurrió en la oscuridad de la madrugada cuando un automóvil particular cruzó al carril contrario e impactó las ruedas del transporte, que llevaba 37 alumnos

Tragedia con un autobús escolar en Florida: dos muertos, entre ellos una estudiante, tras un choque en cadena

TECNO

Pasos para canjear los códigos de Free Fire disponibles este 5 de octubre de 2026 y reclamar diamantes gratis

Pasos para canjear los códigos de Free Fire disponibles este 5 de octubre de 2026 y reclamar diamantes gratis

WhatsApp bloquea el inicio de sesión en celulares con sistemas operativos antiguos o desactualizados

Lista de celulares Android que se quedan sin WhatsApp desde el 7 de octubre de 2026

MacBook Pro tendría un gran cambio: Apple prepara un modelo táctil, OLED y ultraligero

Así puedes convertir a Las Guerreras K-pop en personajes de Los Picapiedra

ENTRETENIMIENTO

Murió Robert Kelker-Kelly, actor de ‘Days of Our Lives’ y ‘General Hospital’

Murió Robert Kelker-Kelly, actor de ‘Days of Our Lives’ y ‘General Hospital’

Michael Douglas niega haber sido adicto al sexo: “No dormí con tantas mujeres”

Tom Cruise responde a las malas críticas de 'Digger': "Estoy muy orgulloso de lo que creamos"

'Avengers: Endgame' derroca a 'Avatar' por segunda vez en la taquilla mundial

Quién es Joseph Zada, el actor que interpretará al joven Haymitch en la nueva película de “Los Juegos del Hambre”

MUNDO

Ucrania incorpora armas robóticas con Inteligencia Artificial frente al avance de los drones rusos a reacción

Ucrania incorpora armas robóticas con Inteligencia Artificial frente al avance de los drones rusos a reacción

Dos tripulantes murieron y otros 11 fueron rescatados en el mar Negro tras el hundimiento de un barco atacado por Rusia

Las fuerzas gubernamentales yemeníes recuperan Moca y el estrecho de Bab el-Mandeb tras combates con los hutíes

La NASA retiró al Blackbird de exhibición y llamó a ingenieros de casi 80 años: qué busca Estados Unidos

Netanyahu prometió capturar a todos los terroristas del 7 de octubre y el gobierno israelí dice que ya fueron eliminados 4.000