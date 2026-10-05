El World Trade Center ofrecerá conciertos, arte público y actividades sin costo durante octubre de 2026

Conciertos, instalaciones de arte y actividades abiertas al público permitirán recorrer distintos espacios del campus de Lower Manhattan sin pagar entrada.

Guardar

El WorldTradeCenter ofrecerá durante octubre de 2026 conciertos, arte público y actividades sin costo en Lower Manhattan, con propuestas abiertas en PAC NYC, el Oculus y el 9/11 Memorial. La programación permite recorrer uno de los principales nodos de transporte, oficinas y memoria histórica de Nueva York sin necesidad de comprar entradas, aunque el acceso al museo exige reserva en sus jornadas gratuitas.

El piano de Oculus Unplugged estará disponible todos los lunes y jueves, de 8:30 a 19:00, para que los visitantes puedan tocarlo en el piso principal del Oculus, ubicado en 185 Greenwich Street, con accesos también por Church Street.. La iniciativa convierte el centro de transporte en un escenario informal para aficionados, estudiantes e intérpretes experimentados.

PUBLICIDAD

Oculus Unplugged habilita el instrumento todos los lunes y jueves, de 8:30 a 19:00, en el piso principal del centro de transporte.

Las presentaciones del Lobby Stage de PAC NYC serán gratuitas y no requerirán una entrada para las producciones principales del centro. El acceso será por orden de llegada y estará limitado por la capacidad del espacio, ubicado en 251 Fulton Street, en la esquina de Fulton y Greenwich.

Conciertos gratuitos en PAC NYC durante octubre

La cantante Julia Easterlin actuará tres jueves consecutivos: el 8, 15 y 22 de octubre, siempre a las 18:00. PAC NYC inauguró su edificio en el World Trade Center en 2023 y concibió su lobby como un ámbito de programación abierta, además de las funciones pagas de sus salas.

El Lobby Stage del Perelman Performing Arts Center presenta actuaciones abiertas al público, con ingreso por orden de llegada y sujeto a capacidad.

La agenda del World Trade Center también incluye a Gene Shinozaki el 2 de octubre a las 18:00 y a DJ So Money ese mismo día a las 19:00. Kayla GC subirá al escenario el 7 de octubre a las 18:00.

PUBLICIDAD

Cory Giles tocará el 9 de octubre a las 19:00, DJ Malik Rio lo hará el 16 de octubre a las 19:00 y Felix Herbst se presentará el 23 de octubre a las 18:00. La programación concluirá el 30 de octubre a las 19:00 con DJ Yup That’s J.

La programación de octubre combina cantantes, músicos, hip hop y DJ sin necesidad de adquirir entradas para las producciones principales del centro.

La oferta alterna músicos, intérpretes de hip hop y DJ, sin concentrarse en un solo género. Para quienes recorren Lower Manhattan, el espacio permite asistir a una actuación cultural sin sumar el costo de otro espectáculo al itinerario.

En South Oculus Plaza permanecerá hasta comienzos de noviembre REWIND, la instalación al aire libre del artista neoyorquino WhIsBe. La muestra reinterpreta objetos asociados a la infancia mediante seis esculturas de acero de entre 1,8 y 4,9 metros (seis y 16 pies).

PUBLICIDAD

La cantante se presentará gratuitamente en el Lobby Stage de PAC NYC los días 1, 8, 15 y 22 de octubre a las 18:00.

La pieza central es un Vandal Gummy Bear rojo, blanco y azul de unos 4,3 metros (14 pies), la versión más grande realizada por WhIsBe en Estados Unidos. La instalación también incluye un cohete, un dinosaurio, un robot y bloques inspirados en Nueva York.

Entre el 8 y el 16 de octubre se realizará Taste of the Oculus, con promociones en establecimientos gastronómicos seleccionados. La actividad no implica comida gratuita: las ofertas pueden requerir consumo en los comercios participantes.

La instalación del artista neoyorquino WhIsBe reinterpreta objetos asociados con la infancia mediante seis grandes piezas de acero.

El Memorial sin costo y las reservas para el museo

El 9/11 Memorial exterior abre los siete días de la semana, de 8:00 a 20:00, y puede visitarse gratuitamente. El espacio reúne las dos grandes piscinas construidas sobre las huellas de las Torres Gemelas, rodeadas por los nombres de las víctimas de los atentados.

PUBLICIDAD

El 9/11 Memorial & Museum organiza New York First Sundays, un programa de acceso gratuito al museo para personas que viven, trabajan o estudian en el área de Nueva York. La jornada prevista para el domingo 4 de octubre, de 16:00 a 19:00, requería identificación y una reserva previa.

La pieza roja, blanca y azul es la mayor versión del Vandal Gummy Bear realizada por WhIsBe en Estados Unidos.

Las entradas sin costo para esa fecha ya figuraban agotadas al 2 de octubre. Por eso, el acceso gratuito al museo no debe darse por garantizado: depende de la disponibilidad de reservas y de las condiciones establecidas para cada jornada.

En septiembre se anunció una financiación estatal de USD 2,2 millones para ampliar durante un año el acceso gratuito de neoyorquinos, de una vez por mes a todos los domingos. Sin embargo, las páginas del museo todavía describen el programa como una actividad del primer domingo de cada mes y el calendario del World Trade Center solo destaca la fecha del 4 de octubre.

PUBLICIDAD

Las dos piscinas construidas sobre las huellas de las Torres Gemelas pueden visitarse gratuitamente entre las 8:00 y las 20:00.

El museo también ofrece Museum Tour en Español, una visita guiada de 60 minutos disponible en determinados domingos y miércoles a las 11:45. El recorrido aborda objetos originales, los ataques del 11 de septiembre, las respuestas posteriores y la reconstrucción del World Trade Center, pero incluye la admisión al museo y no integra la programación gratuita.

La Port Authority describe el campus como un espacio de cultura, entretenimiento y comunidad, además de su función como distrito de oficinas, centro comercial y nodo de transporte. En pocas cuadras, los visitantes pueden recorrer el Oculus, observar REWIND, tocar el piano en las jornadas habilitadas, visitar el Memorial y asistir a los conciertos del Lobby Stage.

PUBLICIDAD