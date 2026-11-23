Un joven militar de Utah desapareció en el desierto del sur de California. Su caso derivó en una investigación que aún permanece abierta (Brock Richards)

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El 7 de noviembre, la policía militar de la Base de Marines de Twentynine Palms reportó la desaparición de Lance Cpl. Marriner Richards, de 19 años.

Durante casi 2 semanas, su familia viajó desde Syracuse, Utah, organizó rastreos en el desierto y recurrió a un investigador privado para encontrarlo. La búsqueda terminó el 20 de noviembre con el peor de los resultados posibles: Richards fue hallado sin vida en el interior de un edificio abandonado.

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Richards integraba el Batallón Logístico de Combate 7, bajo el mando del Primer Grupo Logístico de Marines y la Fuerza Expedicionaria de Marines I, dentro del Centro de Combate Aire-Tierra del Cuerpo de Marines.

Sus restos fueron hallados en el condado de San Bernardino, confirmó el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos en un comunicado oficial.

El Centro de Combate Aire-Tierra de Twentynine Palms, donde Richards estaba destinado, es una de las principales instalaciones de entrenamiento del Cuerpo de Marines en Estados Unidos (Google Earth)

Las últimas horas conocidas del joven militar antes de su desaparición

El joven estuvo en el casino Tortoise Rock el viernes 6 de noviembre. Imágenes de vigilancia que su familia revisó lo mostraron saliendo del establecimiento cerca de las 5 a.m. y caminando por una carretera aledaña unos 30 minutos después, tal como informó KSL-TV. No contaba con vehículo propio.

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Tras activarse el operativo de búsqueda, la Estación de Alguaciles de la Cuenca Morongo coordinó el rastreo del área junto a efectivos del Departamento del Sheriff del Condado de San Bernardino.

Los equipos peinaron el desierto de Mojave con vehículos todoterreno y apoyo aéreo en zonas cercanas al Parque Nacional Joshua Tree, de acuerdo con KSL.

Las cámaras de seguridad del Tortoise Rock captaron al joven militar saliendo del establecimiento alrededor de las 5 a.m. y caminando por una carretera media hora después (Brock Richards)

El desenlace de dos semanas de rastreo en el desierto de San Bernardino

Fue un investigador privado vinculado a la familia quien dio con el cuerpo el 20 de noviembre, cerca de la 1 p.m., según confirmó Gloria Orejel, portavoz del Departamento del Sheriff del Condado de San Bernardino.

El hallazgo se produjo en un edificio abandonado ubicado a aproximadamente 5 kilómetros (3 millas) de la base militar y a unos 8 kilómetros (5 millas) del casino donde Richards había sido visto por última vez.

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El Departamento del Sheriff determinó que la muerte fue por suicidio, tal como informó ABC News. La institución trabaja de forma conjunta con el Servicio de Investigación Criminal Naval (NCIS) y la Oficina del Provost Marshal.

El cuerpo de Richards fue localizado en un edificio abandonado a cinco millas de la base y a tres del casino donde fue visto por última vez (Brock Richards)

El esfuerzo colectivo detrás de la búsqueda

Brock Richards, padre del joven, fue el primero en confirmar la muerte de su hijo, antes incluso del comunicado oficial del Cuerpo de Marines, según informó la televisora KUTV de Salt Lake City.

También relató a KSL-TV que decenas de residentes de la zona se sumaron de manera voluntaria al operativo.

Los Richards organizaron además una campaña en GoFundMe para cubrir los gastos de la búsqueda, que reunió más de USD 11.500 al 22 de noviembre.

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Los padres de Richards viajaron desde Utah al sur de California y organizaron múltiples operativos de búsqueda, con el apoyo de vecinos y voluntarios de ambos estados (Brock Richards)

La respuesta institucional tras la confirmación de la muerte

El Brigadier General Omar J. Randall, comandante del grupo, fue quien comunicó oficialmente la muerte. “Es con profundo dolor que anuncio la pérdida del Lance Cpl. Marriner Richards”, dijo en un comunicado.

“A sus allegados les expresamos nuestras más sinceras condolencias y les ofrecemos nuestro apoyo incondicional en este momento de duelo”, añadió.

El Cuerpo de Marines no difundió detalles adicionales sobre los hechos que antecedieron a la muerte. La institución indicó que la investigación permanece abierta.