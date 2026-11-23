El primer plano del accidente: vías cortadas, vagones fuera de posición y docenas de socorristas en el lugar (WAFB)

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Un domingo a la hora pico del tránsito, un cruce ferroviario en el sur de Luisiana se convirtió en el escenario de un choque que movilizó una docena de ambulancias y forzó la evacuación de casi un centenar de personas.

El accidente involucró a un tren de Amtrak y un camión de 18 ruedas, y derivó en el descarrilamiento parcial del convoy.

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El impacto ocurrió alrededor de las 6:05 p.m. hora local en el bloque 100 de Thru-Way Park Road, próximo a la ruta U.S. 90, y descarriló la locomotora delantera y dos vagones de equipaje.

Los vagones de pasajeros permanecieron sobre los rieles, tal como confirmó la sargento Ashley Wood de la Policía de Lafayette en una conferencia de prensa.

Un choque en un cruce ferroviario del sur de Luisiana puso a prueba la respuesta de emergencia local (Lafayette Fire Department)

Cómo se desencadenó el accidente

La investigación preliminar determinó que el vehículo de carga intentaba cruzar las vías cuando quedó inmovilizado en un cruce ferroviario controlado. Minutos después descendieron las barreras del paso y el tren se aproximó a la zona.

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Wood dijo al canal LiveNOW from FOX que “el tren parece haber intentado reducir la velocidad, pero no pudo detenerse antes del impacto”. El camión transportaba una excavadora sobre su plataforma, dato que la policía local confirmó a los medios.

Amtrak trabaja en conjunto con la Policía de Lafayette, los bomberos locales y la Oficina de Preparación para Emergencias en el marco de la investigación, afirmó la alcaldesa-presidenta de la parroquia de Lafayette, Monique Blanco, en un comunicado. Blanco precisó además que la colisión tuvo lugar a las afueras de Broussard.

La máquina de construcción sobre la plataforma del camión fue el factor que determinó el tipo de operativo desplegado en el lugar (Lafayette Fire Department)

La respuesta de emergencia en números

Acadian Ambulance desplegó 12 unidades en el lugar del siniestro e informó que cuatro pasajeros fueron trasladados a centros hospitalarios con lesiones que no comprometían su vida.

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El Departamento de Bomberos de Lafayette contabilizó cinco heridos en total, incluidos los atendidos directamente en la escena. Siete equipos de paramédicos permanecieron para clasificar y atender al resto de los viajeros.

“El personal de Materiales Peligrosos y Rescate garantizó la seguridad de la escena para que los socorristas pudieran asistir a los heridos y verificar el estado de los demás pasajeros”, precisó el Departamento de Bomberos en un comunicado difundido en sus redes sociales. Las heridas registradas fueron de carácter leve.

Equipos de materiales peligrosos, rescate, policía y bomberos confluyeron en el cruce de Thru-Way Park Road (Lafayette Fire Department)

Qué pasó con los pasajeros y la investigación

Una vez habilitada la evacuación, los bomberos condujeron a los 95 pasajeros a una zona segura junto con su equipaje.

Horas después del choque, varios viajeros aún aguardaban mientras los equipos de emergencia extraían el equipaje de los vagones afectados para cargarlo en los autobuses, tal como recogió The Advocate.

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Los viajeros que no requirieron atención médica esperaron en la escena hasta que Amtrak organizó el transporte alternativo en autobús (WAFB)

La compañía organizó transporte en autobús para llevar a todos los viajeros a sus destinos finales, según informó a ABC News. Personal de BNSF Railway también acudió a colaborar con las tareas de investigación, de acuerdo con la policía.

El carril derecho en sentido sur de la cuadra 3000 de la U.S. 90 E quedó cerrado al tránsito, mientras los carriles central e izquierdo permanecieron habilitados.

Hasta el momento, las autoridades no divulgaron el estado del conductor del camión, según indicó BNO News.