Nuevos requisitos para registrar un vehículo en Florida: qué documentos hay que presentar desde octubre

La ley SB 488 establece nuevos requisitos de domicilio y documento de identidad para registrar vehículos en Florida (REUTERS/Mike Blake/File Photo).

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Desde el 1 de octubre, la ley SB 488 de Florida establece nuevos requisitos para registrar un vehículo en el estado. Los solicitantes deben presentar un comprobante de domicilio aceptado por el Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida. Además, deben entregar un documento de identificación.

La norma presenta tres opciones para validar la identidad. La primera es una licencia de conducir o tarjeta de identificación REAL ID vigente, emitida por Florida u otro estado. La segunda es un pasaporte estadounidense vigente.

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La tercera permite presentar un pasaporte extranjero vigente junto con un formulario I-94, emitido por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos.

No obstante, la ley mantiene una excepción para los miembros en servicio activo de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos que sean residentes de Florida. En esos casos, no deben proporcionar la dirección de una residencia permanente dentro del estado para registrar el vehículo.

Por otro lado, quienes registren un vehículo a nombre de una empresa deberán presentar un número federal de identificación del empleador, cuando corresponda; o una verificación de autorización para operar en Florida; o una licencia o número comercial municipal o del condado.

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Los miembros en servicio activo de las Fuerzas Armadas residentes en Florida quedan exentos de presentar una dirección permanente para su vehículo (REUTERS/Mike Blake).

La SB 488 también modifica reportes de choques, placas y trámites electrónicos

Además de los requisitos de registro, la SB 488 eleva de USD 500 a USD 2.000 el monto estimado de daños materiales a partir del cual es obligatorio notificar a las autoridades por un choque. La medida se aplica cuando no hay lesiones ni muertes, situaciones que ya exigen la comunicación inmediata con la policía.

Por otro lado, establece que los marcos y bordes decorativos de las placas están permitidos siempre que no cubran la combinación alfanumérica ni la calcomanía de validación ubicada en la esquina superior derecha.

Los veteranos con discapacidad podrán solicitar una placa permanente “DV” o el símbolo internacional de la silla de ruedas ante el Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida o ante el recaudador de impuestos del condado.

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Los que ya posean la placa permanente “DV” podrán conservar su designación especial al renovarla, reexpedirla o transferirla a otro vehículo de su propiedad.

La norma eleva a USD 2.000 el límite de daños materiales para notificar a las autoridades sobre un choque sin heridos (REUTERS/Mike Blake/File Photo).

La norma también exige que los transportistas comerciales presenten de forma electrónica las renovaciones de calcomanías fiscales y las declaraciones del impuesto sobre el combustible, salvo autorización del departamento.

A su vez, se amplía el uso del correo electrónico para las notificaciones del Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida.

La SB 490 protege las direcciones de correo electrónico entregadas al DHSMV

Otra de las leyes que entró en vigor es la SB 490, que amplía la protección de los registros públicos de las direcciones de correo electrónico recopiladas por el Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida.

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La reserva abarca las direcciones utilizadas para enviar avisos sobre licencias de conducir, tarjetas de identificación estatal, registros de vehículos y embarcaciones, así como suspensiones, cancelaciones o revocaciones de licencias.

Según el texto de la ley, la protección incluye los correos electrónicos destinados a notificaciones de renovación relacionadas con títulos y gravámenes de embarcaciones.

La ley SB 490 protege la privacidad de las direcciones de correo electrónico recopiladas por el departamento de seguridad vial estatal (REUTERS/Mike Blake).

La SB 246 autoriza nuevas placas especiales

La SB 246 incorpora nuevas placas especiales vinculadas con Ultimate Fighting Championship, la Asociación de Exalumnos de Miami Northwestern, Christopher Columbus High School, la Academia Naval de Estados Unidos, la Academia Militar de Estados Unidos, Miami Dade College, Florida Film Legacy y St. Petersburg College.

La norma también crea una placa especial para motocicletas denominada “Endless Summer”. Las ventas de esta versión y de la placa para automóviles podrán contabilizarse de manera conjunta para alcanzar el mínimo de ventas exigido por el estado.

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Las organizaciones vinculadas con las nuevas placas deberán presentar ante el Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida una proyección financiera a cinco años en un plazo de 60 días.

El documento deberá detallar los ingresos proyectados, los gastos, los costos administrativos y las entidades externas que recibirían fondos. La ley contempla la cancelación de una placa si la organización no presenta dicha proyección.

Al mismo tiempo, se incorporan nuevas categorías de personas que pueden adquirir la placa especial de la Orden Fraternal de la Policía. Los recursos recaudados mediante estas ventas se destinarán a la Fundación Memorial de la Logia Estatal de la Orden Fraternal de la Policía de Florida.

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