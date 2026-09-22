Estados Unidos

Las 12 nuevas leyes que entran en vigor en Florida el 1 de octubre: cambian reglas para conductores, inquilinos y mascotas

Un paquete de reformas estatales impondrá sanciones más severas en el mercado de la vivienda y reforzará la protección animal. Además, la normativa ajusta varios trámites en las carreteras y modifica los criterios judiciales en todo el territorio

Un conductor al volante de un auto, una casa de estilo residencial con palmeras y una mano acariciando el lomo de un perro.
Doce leyes entran en vigor en Florida el 1 de octubre de 2026 y afectan a conductores, inquilinos, propietarios y dueños de mascotas. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El 1 de octubre entran en vigor en Florida 12 leyes para conductores, inquilinos, propietarios y dueños de mascotas. La legislatura aprobó cerca de 230 proyectos este año; más de 120 rigen desde el 1 de julio. Este bloque incluye delitos por mentir en solicitudes de alquiler y cambios para clasificar a miembros de pandillas.

Los más alcanzados son conductores, con nuevas reglas sobre matrículas y registro vehicular; arrendadores y arrendatarios, con penas más duras por fraude; propietarios de animales, con ampliación de la base estatal sobre maltrato; y personas con antecedentes penales u órdenes de no contacto, con nuevas obligaciones y sanciones más severas.

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Nuevas leyes de Florida para conductores: matrículas, registro y accidentes de tránsito

Tres normas modifican las obligaciones de quienes circulan por las carreteras del estado, según informan NBC Miami y el Tallahassee Democrat:

Tres nuevas leyes de Florida modifican las obligaciones de los conductores sobre matrículas, registro vehicular y accidentes de tránsito. (Photo by RHONA WISE / AFP)
Tres nuevas leyes de Florida modifican las obligaciones de los conductores sobre matrículas, registro vehicular y accidentes de tránsito. (Photo by RHONA WISE / AFP)
  • SB 246 – Matrículas especiales: Autoriza la emisión de nuevas placas temáticas y exige proyecciones financieras a las organizaciones beneficiarias.
  • SB 488 – Transporte: Aclara que los marcos de placas son legales siempre que no cubran el número de matrícula o el sticker de validación. También eleva de USD 500 a USD 2.000 el umbral de daños en accidentes de tránsito que obliga al conductor a notificar a las autoridades, y reafirma los requisitos de residencia en Florida para matricular vehículos.
  • SB 490 – Registros del FLHSMV: Exonera de acceso público las direcciones de correo electrónico registradas ante el Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados (FLHSMV) y valida el envío digital de avisos de suspensión de licencia.

Leyes que entran en vigor el 1 de octubre en alquileres: fraude como delito grave

El HB 1293 crea un delito específico para quienes provean información falsa o documenten datos falsificados con el fin de acceder a una vivienda de alquiler. La norma eleva esa conducta a delito grave de tercer grado (felonía), lo que puede acarrear prisión.

El HB 1293 convierte en delito grave de tercer grado el fraude con información falsa o documentos falsificados para alquilar una vivienda y habilita desalojos acelerados. (REUTERS/Marco Bello)
El HB 1293 convierte en delito grave de tercer grado el fraude con información falsa o documentos falsificados para alquilar una vivienda y habilita desalojos acelerados. (REUTERS/Marco Bello)

Además, otorga a los propietarios una causal de desalojo acelerado: podrán emitir una notificación de siete días para recuperar el inmueble sin necesidad de iniciar un proceso civil ordinario.

Órdenes de no contacto: arresto sin orden judicial por incumplimiento

El HB 397 amplía las facultades policiales ante la violación de órdenes de no contacto. A partir del 1 de octubre, un oficial puede arrestar sin orden judicial a quien tenga causa probable de haber incumplido ese tipo de disposición, incluidas condiciones de libertad provisional.

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El gobernador Ron DeSantis justificó la reforma en la ceremonia de firma: “básicamente estamos actualizando la norma para reflejar la realidad de cómo se prueba esto en la era de la información digital”, según recogió el Tallahassee Democrat.

Criterios para definir pandillas y registro de reincidentes

  • HB 429 – Pertenencia a pandillas: Expande los criterios legales para considerar a alguien miembro de una organización criminal. Incorpora expresamente las pruebas digitales: admisiones en redes sociales o publicaciones en internet pueden tomarse como evidencia de pertenencia, con consecuencias en la tipificación de delitos y las penas aplicables.
  • SB 1332 – Registro de reincidentes: Acorta a 48 horas el plazo para que los delincuentes de carrera (career offenders) se registren ante el Departamento de Policía de Florida (FDLE). Además, exige que su identificación lleve una marca específica que los distinga en el sistema.

Bienestar animal: más datos públicos y penas más duras cuando hay menores presentes

El HB 559 introduce dos cambios en materia de crueldad animal. Por un lado, crea nuevas figuras delictivas para quienes cometan actos de maltrato en presencia de un menor, o que induzcan o fuercen a un niño a participar en esas conductas.

El HB 559 crea delitos por maltrato animal cometido ante menores o por inducir o forzar a un niño a participar en esas conductas. (Opy Morales)
El HB 559 crea delitos por maltrato animal cometido ante menores o por inducir o forzar a un niño a participar en esas conductas. (Opy Morales)

Por otro, amplía la información disponible en la base de datos pública estatal sobre casos de maltrato y sus responsables, e incrementa los topes permitidos para multas por parte de las agencias locales de control animal.

Óxido nitroso, xilazina y exposición indecente frente a menores

El SB 432, “Ley de Meg” (Meg’s Law), incorpora óxido nitroso y xilazina al marco de sustancias peligrosas. Prohíbe vender recipientes de óxido nitroso en comercios minoristas de tabaco y nicotina, y tipifica el tráfico de xilazina ilícita con penas según el volumen. La xilazina, sedante veterinario, dificulta la reanimación con naloxona al combinarse con drogas como el fentanilo.

El HB 1525 tipifica como delito exponer órganos sexuales ante menores, aunque el niño no sea consciente de ser observado. Excluye a madres que amamantan y desnudos en espacios habilitados. Una condena por esta causa no obliga a inscribirse como agresor sexual.

Leyes locales: vertedero Monarch Hill y Distrito de Fellsmere

Dos proyectos de alcance territorial específico completan el paquete, según NBC Miami. El HB 4039 regula aspectos vinculados al vertedero Monarch Hill, en el condado de Broward, e incluye la realización de un estudio de impacto ambiental y audiencias públicas antes de autorizar cualquier expansión.

El HB 4093 disuelve la junta del Distrito de Control de Agua de Fellsmere, en el condado de Indian River, y transfiere sus funciones de gestión directamente a la comisión del condado.

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