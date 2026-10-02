Florida sube a USD 2.000 el límite para informar choques a la policía

Florida eleva a USD 2.000 el límite de daños materiales para notificar un accidente a las autoridades policiales (Imagen Ilustrativa Infobae)

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A partir del 1 de octubre de 2026, los conductores que sufran un accidente en Florida deberán informar de inmediato a las autoridades cuando los daños aparentes alcancen al menos USD 2.000, siempre que no haya personas lesionadas ni fallecidas. La modificación quedó establecida en la ley SB 488, que sustituyó el anterior límite de USD 500.

La norma, vigente desde el 1 de julio de 2026, modifica las obligaciones de los automovilistas involucrados en choques con daños materiales. El texto aprobado por la Legislatura de Florida indica que el aviso debe realizarse por el medio más rápido ante el departamento de policía local, la oficina del alguacil del condado o la Patrulla de Carreteras de Florida, de acuerdo con el lugar donde ocurrió el siniestro.

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La falta de notificación cuando el caso reúne las condiciones previstas por la ley constituye una infracción de tránsito no penal, sancionable como una falta sin movimiento del vehículo, tal como dispone la normativa estatal.

Las lesiones y las muertes obligan a comunicarse con emergencias

La ley SB 488 exige la intervención inmediata de los servicios de emergencia cuando existen personas lesionadas o fallecidas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El nuevo parámetro de USD 2.000 se aplica únicamente a accidentes con daños materiales. Si una persona resulta herida o fallece, el conductor debe avisar de inmediato a las autoridades, sin que importe el costo estimado de la reparación.

La legislación también contempla otras circunstancias que requieren la intervención de un agente, como un choque con fuga, un conductor bajo los efectos del alcohol o drogas, un vehículo comercial involucrado o un automóvil que necesita ser retirado con grúa.

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Además, las normas sobre informes de accidentes establecen que un informe policial completo debe elaborarse cuando hay una lesión, una muerte o incluso una queja de dolor o malestar físico por parte de alguno de los ocupantes. Por eso, una persona que perciba síntomas tras una colisión debería comunicarlo a los servicios de emergencia y dejar constancia de la situación.

El Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida, conocido por sus siglas en inglés como FLHSMV, mantiene que los conductores deben permanecer en el lugar, intercambiar la información correspondiente y colaborar con las autoridades cuando el accidente exige un informe policial.

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Los conductores deben presentar un informe propio dentro de 10 días

Los conductores deben enviar un informe propio al FLHSMV dentro de los diez días posteriores al choque si la policía no acude a la escena

Que no sea necesaria la presencia de un policía en la escena no elimina todas las obligaciones. La ley exige que el conductor implicado en un choque con daños a un vehículo u otra propiedad, cuando no se requiere un informe de las fuerzas de seguridad, presente un informe escrito ante el FLHSMV en un plazo máximo de 10 días.

El trámite se realiza mediante el formulario Driver Self Report of Traffic Crash, o informe propio del conductor sobre un accidente de tránsito. La agencia estatal permite enviarlo por vía electrónica o postal, siempre que el documento esté completo, firmado y fechado.

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El estatuto indica que no presentar ese informe dentro del plazo previsto también puede derivar en una infracción de tránsito no penal. El documento permite registrar datos esenciales, entre ellos la fecha y el lugar del choque, los vehículos implicados, la información de los conductores, las aseguradoras y posibles testigos.

Un daño leve a la vista puede superar el nuevo límite

Estimar el valor de una reparación en el momento del accidente puede ser complicado, en especial en vehículos recientes. Un golpe que parece limitado a un parachoques o una luz rota puede afectar cámaras, radares, sensores de estacionamiento o sistemas de asistencia al conductor instalados detrás de las piezas exteriores.

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Univision advirtió que los daños internos pueden no ser visibles en la escena y que el costo final puede superar el umbral de USD 2.000 aun cuando el impacto parezca menor. El medio recogió el caso de un conductor cuyo vehículo parecía tener daños mínimos, pero luego descubrió que el chasis estaba doblado.

Ante esa dificultad, la recomendación difundida por especialistas consultados por el canal fue documentar el lugar con fotografías, intercambiar los datos pertinentes y solicitar la presencia de las autoridades si existen dudas sobre la magnitud de los daños o el estado físico de las personas involucradas.

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El formulario de informe propio y las instrucciones para presentarlo están disponibles en los canales oficiales del FLHSMV.