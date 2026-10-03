La NTSB informó que el avión de Amazon que se estrelló en Miami iba a una velocidad excesiva

El choque fuera de la pista causó la muerte de cinco personas y dejó varios heridos graves (National Transportation Safety Board/Handout vía REUTERS).

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El Boeing 767 de carga de Amazon, operado por 21 Air, cruzó el umbral de la pista a unos 328 km/h y aterrizó a 296 km/h, una velocidad excesiva, a 1.143 metros del inicio de la pista del Aeropuerto Internacional de Miami, según el informe preliminar de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB).

De acuerdo con la agencia, la aeronave se salió de la superficie pavimentada el 6 de septiembre cuando aún se desplazaba a 209 km/h (130 mph). Luego impactó contra equipamiento aeroportuario y una furgoneta Ford Econoline que transportaba a trabajadores de una empresa de limpieza.

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La aeronave también atravesó el cerco perimetral, chocó contra un Toyota Corolla Cross en la avenida Northwest 67 y quedó detenida junto a la cerca de un estacionamiento, a unos 366 metros del final del pavimento.

Cinco de las siete personas que viajaban en la furgoneta murieron y las otras dos sufrieron heridas graves. El conductor del automóvil resultó gravemente herido, mientras que el capitán y el primer oficial padecieron lesiones leves, precisó CBS News Miami.

El nuevo informe, de 12 páginas, no determinó la causa del accidente. La investigación final podría demorar entre uno y dos años.

La aeronave atravesó el cerco perimetral e impactó contra una furgoneta de trabajadores de limpieza y un automóvil en una avenida cercana (National Transportation Safety Board/Handout vía REUTERS).

El avión aterrizó con poca pista disponible para frenar

El vuelo 7598 aterrizó en la pista 30 a las 13:53, hora local. Era el tercer vuelo de la jornada. La aeronave tomó contacto con la pista a unos 1.143 metros de su inicio, lo que redujo considerablemente la distancia disponible para detenerse.

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Los datos indicaron que los frenos de las ruedas se aplicaron y luego se liberaron cuando los motores alcanzaron niveles de potencia propios de un intento de volver a elevarse. Los frenos se accionaron nuevamente cuando restaban unos 126 metros de pista, reportó Associated Press.

Según el informe, el capitán ordenó una maniobra de aterrizaje frustrado unos 15 segundos después de que la aeronave tocara tierra. Esta maniobra consiste en ascender para realizar una nueva aproximación, pero la orden se produjo cuando quedaba muy poca pista disponible.

La NTSB reveló que los dos pilotos volaban juntos por primera vez ese mismo día. En las grabaciones, el primer oficial advirtió al capitán que iban “demasiado rápido” poco más de un minuto antes del aterrizaje. El capitán no respondió verbalmente a algunos de esos comentarios.

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El sistema de alerta del avión registró más de diez avisos electrónicos sobre la velocidad de descenso y advertencias de “terreno demasiado bajo”, detalló CBS News Miami.

El organismo también determinó que los aerofrenos permanecieron retraídos y que los inversores de empuje no se desplegaron. Ambos sistemas contribuyen a reducir la velocidad de una aeronave tras el aterrizaje.

La pista tampoco contaba con un sistema de detención de aeronaves basado en hormigón deformable al final de su recorrido.

La grabadora de vuelo registró más de diez alertas electrónicas y el primer oficial advirtió al capitán sobre el exceso de velocidad antes del impacto (National Transportation Safety Board/Handout vía REUTERS).

La torre no transmitió a la tripulación la información sobre el viento

El informe preliminar señaló que el controlador autorizó el aterrizaje sin comunicar a los pilotos las condiciones del viento, pese a que la normativa de la Administración Federal de Aviación (FAA) exige avisar su dirección y velocidad cuando existe un componente de viento de cola.

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Unos cuatro minutos antes de la autorización, el mismo controlador había informado a otro vuelo que el viento procedía de los 190 grados, a 19 nudos, con ráfagas de hasta 22 nudos. El avión de carga no se encontraba en esa frecuencia radial cuando se transmitieron los datos, según el informe recogido por Reuters.

Por otro lado, la NTSB mencionó que el avión sufrió daños considerables y que se produjo un incendio en el ala derecha tras el accidente. Parte de esa ala y el motor derecho se separaron de la aeronave después de los impactos; los pilotos apagaron el avión antes de evacuarlo.

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Después del accidente, Amazon suspendió el uso de los servicios de 21 Air. La empresa manifestó que continuará colaborando con la investigación de la NTSB.

Por su parte, 21 Air aseguró a CBS News Miami que está revisando el informe preliminar junto con sus protocolos internos y que adoptará “todas las medidas apropiadas para mejorar nuestra seguridad en función de los hechos a medida que se vayan estableciendo”.