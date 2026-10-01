Estados Unidos

Zuckerberg perdió casi USD 20.000 millones en dos días por el derrumbe de las acciones de Meta

Un informe de Goldman Sachs encendió las alarmas entre los inversores sobre la rentabilidad del gasto tecnológico, y la cotización de la compañía fundada por Zuckerberg pagó el precio

La cotización de Meta retrocedió tras las dudas sobre los retornos de inteligencia artificial y redujo la riqueza del fundador a USD 246.700 millones - Reuters
La cotización de Meta retrocedió tras las dudas sobre los retornos de inteligencia artificial y redujo la riqueza del fundador a USD 246.700 millones - Reuters
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Mark Zuckerberg perdió cerca de USD 20.000 millones en apenas dos días tras un doble golpe bursátil que sacudió a Meta y encendió alarmas sobre el futuro del gasto en inteligencia artificial. El derrumbe se desencadenó luego de que Goldman Sachs advirtiera sobre la sostenibilidad financiera de las apuestas tecnológicas en IA entre los gigantes del sector. La caída se produjo en dos jornadas bursátiles: el viernes 25 y el lunes 28 de septiembre de 2026.

Según Forbes, solo el lunes el patrimonio del fundador de Meta retrocedió USD 10.900 millones —un 4,23%— y quedó en USD 246.700 millones, por debajo del umbral de los USD 250.000 millones. Ese descenso se sumó a los USD 8.900 millones que Zuckerberg perdió el viernes anterior, cuando los títulos de la firma iniciaron su desplome en el mercado.

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Goldman Sachs disparó la alarma sobre el gasto en inteligencia artificial

El viernes 25 de septiembre, Goldman Sachs —uno de los bancos de inversión más influyentes del mundo, cuyas alertas mueven mercados globales— puso en el centro del debate la magnitud de los desembolsos que empresas como Meta destinan a la inteligencia artificial. En este contexto, el banco estimó que las compañías necesitan generar cerca de USD 300.000 millones anuales en ingresos por servicios de IA para alcanzar el punto de equilibrio. Para obtener ganancias significativas, la cifra debería aproximarse al billón de dólares.

Los inversores cuestionan cuándo la expansión de infraestructura tecnológica generará recursos suficientes, después de que las dudas financieras provocaran un descenso superior al 4% en los valores de la compañía - REUTERS/Carlos Barria
Los inversores cuestionan cuándo la expansión de infraestructura tecnológica generará recursos suficientes, después de que las dudas financieras provocaran un descenso superior al 4% en los valores de la compañía - REUTERS/Carlos Barria

La advertencia sembró dudas sobre si el ambicioso despliegue de infraestructura en IA puede traducirse en retornos concretos. Esa incertidumbre golpeó al mercado: los papeles de Meta bajaron cerca de un 4% ese día. El lunes, el retroceso continuó y superó ese porcentaje, con los títulos de la empresa cotizando a USD 719,44, de acuerdo con Forbes. En una jornada previa al derrumbe, las acciones de Meta habían sumado cerca de USD 25.000 millones a la fortuna de Zuckerberg.

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Meta gasta USD 145.000 millones en IA mientras el mercado duda de sus retornos

El desembolso de capital que Meta proyecta para 2026 asciende a USD 145.000 millones, una cifra que concentra las preocupaciones de los inversores. En las semanas previas al derrumbe, los títulos de la firma subieron cerca de un 36% en septiembre, impulsados en parte por el lanzamiento de su asistente de IA Muse, que acumuló 2,8 millones de descargas en sus primeras dos semanas.

Sin embargo, el optimismo cedió ante los interrogantes sobre cuándo y cómo esos recursos generarán ingresos suficientes. El jueves, las acciones avanzaron un 4,5%, pero la señal de alerta de Goldman Sachs al día siguiente borró esas ganancias y reavivó el debate sobre la rentabilidad del sector tecnológico en su conjunto.

El mercado castigó el cambio de liderazgo de la empresa, cuyos títulos cerraron a USD 334,53, mientras la contratación del directivo por Meta coincidió con nuevas dudas sobre el gasto tecnológico
El mercado castigó el cambio de liderazgo de la empresa, cuyos títulos cerraron a USD 334,53, mientras la contratación del directivo por Meta coincidió con nuevas dudas sobre el gasto tecnológico

Meta incorporó al CEO de MongoDB para liderar su nueva unidad empresarial de IA

En ese contexto de presión sobre los mercados, Meta anunció la incorporación de Chirantan “CJ” Desai, hasta entonces director ejecutivo de MongoDB, como responsable de su nueva plataforma empresarial. El ejecutivo tendrá a cargo ofrecer a empresas y desarrolladores modelos de IA, agentes, herramientas de codificación y API desarrollados por la firma.

La noticia, lejos de calmar al mercado, profundizó el retroceso. Los papeles de Meta bajaron más de un 4% tras el anuncio, mientras que los de MongoDB sufrieron un impacto todavía mayor: se hundieron más de un 18% y cerraron a USD 334,53. La salida de Desai generó interrogantes sobre el rumbo de esa empresa, que vio evaporarse en horas una parte considerable de su valor en bolsa.

La situación de Zuckerberg ilustra la tensión que atraviesa al sector tecnológico: las grandes compañías destinan sumas récord a la inteligencia artificial, pero Wall Street aún espera señales claras de rentabilidad. Según Forbes, la fortuna del fundador de Meta acumula una pérdida de casi USD 20.000 millones en solo dos jornadas bursátiles.

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