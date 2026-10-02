Karol G lleva “Tropitour” a Miami por dos noches: estos son los horarios y detalles de sus conciertos

Karol G presenta dos conciertos en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens el 2 y 3 de octubre como parte de su gira Viajando por el Mundo Tropitour. (REUTERS/Mario Anzuoni)

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Karol G presentará dos conciertos en Miami Gardens el 2 y 3 de octubre, dentro de la gira Viajando por el Mundo Tropitour, con funciones programadas en el Hard Rock Stadium. La escala reúne dos fechas consecutivas en el principal recinto deportivo del sur de Florida y marca el retorno de la cantante colombiana a esa área después de sus actuaciones de agosto de 2023.

De acuerdo con Ticketmaster, los dos eventos figuran para las 19:00 en el calendario de la gira, que inició el 24 de julio de 2026 en Chicago y contempla 17 presentaciones en Estados Unidos. La plataforma recomienda a los asistentes revisar el estado de sus entradas desde la aplicación oficial y consultar al recinto por cambios operativos de último momento.

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Según NBC6 South Florida, las puertas del Hard Rock Stadium abrirán a las 17:30 y el artista invitado tiene previsto subir al escenario a las 19:00. El medio no identificó al músico o grupo que participará en cada función. La información pública consultada de Ticketmaster confirma las fechas y la hora general del evento, pero no detalla el cronograma de apertura ni el orden del cartel.

Cuándo son los conciertos de Karol G en Miami 2026

Karol G actuará el viernes 2 y el sábado 3 de octubre en el Hard Rock Stadium, ubicado en Miami Gardens, al norte de la ciudad de Miami. Ticketmaster incluye ambas presentaciones bajo la denominación oficial KAROL G - VIAJANDO POR EL MUNDO TROPITOUR y señala que forman parte de una serie de 17 conciertos en territorio estadounidense. De acuerdo con la empresa de venta de entradas, el tour continuará luego en Tampa, Florida, y Arlington, Texas.

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La gira comenzó con dos actuaciones en el Soldier Field de Chicago, los días 24 y 25 de julio. El recorrido también incluyó estadios en ciudades como Los Ángeles, Santa Clara, Seattle, Atlanta, Houston y East Rutherford, según el calendario publicado por Ticketmaster. La agenda estadounidense tiene previsto concluir el 15 de octubre en el AT&T Stadium de Arlington.

Las dos presentaciones en Miami se suman a otras paradas dobles de la gira en mercados de alta capacidad. El Hard Rock Stadium es utilizado habitualmente para partidos de la Liga Nacional de Fútbol Americano, encuentros de fútbol universitario, eventos internacionales y espectáculos musicales. Según la información institucional del recinto, su dirección es 347 Don Shula Drive, Miami Gardens, Florida.

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La gira de Karol G por Estados Unidos contempla 17 presentaciones en estadios y concluye el 15 de octubre en Arlington, Texas. (REUTERS/Amanda Perobelli)

A qué hora abren las puertas del Hard Rock Stadium para Karol G

Las puertas abrirán a las 17:30, de acuerdo con la información divulgada por NBC6 South Florida el 2 de octubre. El medio también indicó que la actuación del invitado especial está prevista para las 19:00. Ese horario requiere una precisión: Ticketmaster publica las 19:00 como la hora del evento, pero no establece en su sitio público si corresponde al inicio del número de apertura, al comienzo del espectáculo principal o a ambos.

La diferencia entre ambos datos obliga a los asistentes a revisar las actualizaciones emitidas por el estadio y los canales oficiales de la gira antes de dirigirse al recinto. Ticketmaster señala en su página de ayuda que las restricciones de edad, los horarios, los límites de compra y las condiciones de preventa pueden cambiar de acuerdo con cada espectáculo. La compañía recomienda consultar a la organización y al recinto para acceder a los datos más recientes.

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NBC6 no informó quién será el invitado especial en las dos fechas de Miami ni precisó si habrá un artista diferente cada noche. Por ese motivo, no hay confirmación pública suficiente para identificar al telonero de la función del viernes ni al de la función del sábado. Cualquier anuncio sobre esa parte del cartel deberá provenir de la producción, la artista, la promotora o el Hard Rock Stadium.

Cómo usar las entradas digitales para el concierto de Karol G

Ticketmaster indica que los espectadores deben acceder a sus boletos mediante la aplicación móvil o agregarlos a una billetera digital antes de salir hacia el estadio. Según la plataforma, los códigos escaneables pueden habilitarse cerca de las 48 horas anteriores al evento, un proceso que depende del organizador. La empresa aconseja descargar las entradas con anticipación para evitar problemas de conectividad en los accesos.

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Los asistentes también deberán revisar las políticas de objetos permitidos, estacionamiento y acceso antes de su llegada. De acuerdo con la sección de estacionamiento del Hard Rock Stadium, las condiciones pueden variar según el evento. La página institucional mantiene información general sobre el recinto y sus zonas de ingreso, aunque los requisitos específicos para las fechas de Karol G deben confirmarse en la comunicación oficial de cada función.

NBC6 derivó a los espectadores a la información sobre transporte compartido del estadio. El uso de aplicaciones de movilidad puede requerir puntos de descenso y retiro determinados por la organización, especialmente en jornadas con alta circulación vehicular. El medio no publicó detalles adicionales sobre el funcionamiento de esos servicios para las dos noches del Tropitour.

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Las puertas del Hard Rock Stadium abren a las 17:30 y el horario oficial del evento marca el inicio a las 19:00. (REUTERS/Amanda Perobelli)

Cuándo fue la última vez que Karol G cantó en Miami

La cantante colombiana actuó por última vez en el área de Miami en agosto de 2023, durante su gira Mañana Será Bonito Tour. Las presentaciones tuvieron lugar el 25 y el 26 de agosto en el Hard Rock Stadium, según la agenda publicada entonces por el New York Post. El archivo de noticias del estadio también incluyó a Karol G entre los nombres de la serie de conciertos de verano de ese año.

Aquellas fechas formaron parte de una etapa de estadios que llevó a la artista por diversas ciudades de Estados Unidos y América Latina. La actual serie de conciertos supone su regreso al mismo recinto poco más de tres años después. Según NBC6, el paso de 2023 fue la última actuación de Karol G en Miami antes de las funciones de este 2 y 3 de octubre.

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El nombre de la actual gira, Viajando por el Mundo Tropitour, aparece de forma consistente en el calendario de Ticketmaster y en la información difundida por NBC6. La denominación en inglés utilizada por el canal es “Traveling the World Tropitour”, mientras que la plataforma de venta mantiene el título en español para la programación oficial del tour.

Qué premios Grammy ganó Karol G y cuál es su antecedente en Coachella

Karol G obtuvo un Grammy en 2024 por Mañana Será Bonito, distinguido como mejor álbum de música urbana. La ficha de la artista en GRAMMY.com registra un premio y tres nominaciones hasta la edición de 2026. Esa información diferencia los Grammy otorgados por la Academia de la Grabación de Estados Unidos de los Latin Grammy, que corresponden a una institución distinta.

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En abril de 2026, la cantante fue la primera artista latina en encabezar Coachella. Según Los Angeles Times, Karol G ocupó ese lugar el 12 de abril, durante el primer fin de semana del festival celebrado en Indio, California. ABC7 informó que la colombiana cerró la programación dominical y se convirtió en la primera mujer latina en liderar el cartel del encuentro.

El antecedente debe distinguirse del caso de Bad Bunny, quien en 2023 se convirtió en el primer artista latino en encabezar el festival. La participación de Karol G en 2026 abrió una nueva referencia para las intérpretes latinas en la programación principal de Coachella, de acuerdo con la cobertura de Rolling Stone Australia.

Para quienes asistirán a las funciones de Miami Gardens, la información confirmada establece dos conciertos, el 2 y 3 de octubre, con el evento previsto para las 19:00. NBC6 informó que las puertas abrirán a las 17:30, mientras Ticketmaster recomienda comprobar el estado de las entradas digitales y las condiciones del recinto antes del traslado. La identificación del artista invitado y el orden completo de las actuaciones permanecen sin confirmación pública en los canales oficiales consultados.