Billy Joel habla de su enfermedad cerebral a los 77 años: “Suena mucho peor de lo que realmente es”

A los 77 años, el cantante insiste en que su salud está estable pese a los rumores sobre la gravedad de su enfermedad (Mandatory Credit: Photo by Michal Augustini/Shutterstock)

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Billy Joel quiere disipar la angustia de sus seguidores por su estado de salud. Esta semana, el cantante, de 77 años, habló sobre la hidrocefalia de presión normal (NPH, por sus siglas en inglés), el diagnóstico que recibió el año pasado y que lo llevó a suspender su carrera de presentaciones en vivo.

“Sé que la gente está preocupada por mí porque leyeron que tengo una enfermedad cerebral, que suena mucho peor de lo que realmente es”, dijo el intérprete el martes 29 de septiembre en The Billy Joel Channel, su programa en SiriusXM. “Estoy bien”, agregó.

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La NPH es una acumulación de líquido cefalorraquídeo en el cráneo que ejerce presión sobre el cerebro. Según la Cleveland Clinic citada por PEOPLE, la afección suele presentarse en personas mayores de 65 años y puede alterar la memoria, el movimiento, la capacidad de concentración y el equilibrio. El tratamiento habitual consiste en una cirugía para implantar una derivación, conocida como shunt, que drena el exceso de líquido.

Joel describió los efectos que la enfermedad tuvo sobre su cuerpo. “Mi equilibrio no es tan bueno. Perdí un poco de audición, pero eso también puede tener que ver con mi edad, y la vida del rock and roll y el volumen alto probablemente no ayudaron”, explicó el músico, citado por Entertainment Weekly. “Pero estoy bien. Quiero que la gente no tenga que preocuparse por mí. Estoy bien”, insistió.

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El intérprete de "Piano Man" reconoce pérdida de equilibrio y audición, aunque atribuye parte de esos síntomas al paso de los años (Foto de Evan Agostini/Invision/AP)

La decisión de operarse tras resistirse al procedimiento

El cantante de “Piano Man” contó que, en un principio, rechazó la posibilidad de someterse a la cirugía. Los médicos le explicaron el procedimiento y su primera reacción fue de rechazo. “Dije, ‘¿Y eso qué implica?’. ‘Bueno, te perforamos un agujero en el cráneo y te metemos un catéter dentro del cerebro’. Dije, ‘creo que voy a pasar de eso’”, relató Joel en una emisión del 16 de septiembre.

“No quería, pero después leí al respecto y me di cuenta de que puede mejorar el equilibrio y ayudar con la memoria. Ya saben, no quiero perder la cabeza”, señaló. “Es difícil distinguir qué es edad y qué es la condición, así que acepté hacerme el shunt. Tuve la cirugía y me implantaron un shunt en el cerebro, y de verdad mejoraron las cosas”.

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Pese a que se aliviaron varios de sus síntomas, Joel explicó que los médicos le desaconsejaron volver a los escenarios en el corto plazo. Según su relato, los shows en vivo representaban un riesgo adicional para su cuadro clínico.

El músico temió que el procedimiento, que implica perforar el cráneo, resultara demasiado invasivo para su condición EFE/Mario Guzmán

“Los médicos me dijeron esto: debido a mi trabajo, que es tocar rock and roll muy fuerte, me estaba provocando algo parecido a una conmoción cerebral cada vez que hacía un show”, afirmó el cantante semanas atrás. “Eso estaba causando daño en los nervios de mi cerebro y podía estar perdiendo más células cerebrales cuanto más shows hacía, y me di cuenta de que eso significa que no debería estar haciendo esto ahora mismo. Tengo que mejorar”, agregó.

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Joel reveló su diagnóstico por primera vez en mayo de 2025, cuando canceló una serie de conciertos programados. En ese momento, su equipo indicó que la NPH se agravaba con las presentaciones y generaba problemas de audición, visión y equilibrio.

Billy Joel cayó durante un concierto en febrero de 2025 (Captura: redes sociales)

En una entrevista con People en julio de 2025, el cantante había descrito el proceso como un momento de incertidumbre. “Lo que tengo es algo que muy pocas personas conocen, incluido yo, sin importar cuánto intentes investigar. Estoy haciendo lo mejor que puedo para trabajar con esto y para recuperarme”, expresó entonces.

Actualmente, el músico pasa tiempo en su casa junto a su esposa, Alexis Roderick, y sus hijas Della Rose, de 11 años, y Remy Anne, de ocho. También es padre de Alexa Ray, fruto de su matrimonio con Christie Brinkley.

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