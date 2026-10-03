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China intensifica la construcción en el arrecife Antelope, en el mar Meridional

El material obtenido por Vantor el 25 de septiembre registró nivelación, grava, hormigón y grúas de compactación, mientras expertos evaluaron que el proyecto podría convertirse en una instalación relevante de Pekín en altamar

Imágenes satelitales revelan la construcción de una pista de aterrizaje militar china en el arrecife Antelope del archipiélago de las Paracelso. (Vantor/Handout via REUTERS)
Imágenes satelitales revelan la construcción de una pista de aterrizaje militar china en el arrecife Antelope del archipiélago de las Paracelso. (Vantor/Handout via REUTERS)
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Imágenes satelitales difundidas por Reuters muestran avances en la construcción de una pista de aterrizaje en Antelope Reef, en el archipiélago de las Paracelso, que analistas estiman podría estar terminada a mediados de 2027 y que reforzaría el control militar de Beijing sobre la zona en disputa del Mar de China Meridional.

Las fotografías, tomadas el 25 de septiembre por el proveedor comercial Vantor, muestran trabajos de nivelación, montículos de grava y hormigón, y grúas de compactación en operación para levantar una pista a gran escala. Agregados militares y analistas de seguridad consultados por la agencia consideran que podría convertirse en una de las bases más importantes de China en altamar en la región.

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Las imágenes también registran una barcaza cargada de grava con destino a un muelle de nueva construcción en el arrecife.

Comparación con la base de Fiery Cross

Las fotografías del proveedor Vantor registran trabajos de nivelación, grúas de compactación y barcazas cargadas con material sobre la zona en disputa. (REUTERS/Francis Malasig/Pool)
Las fotografías del proveedor Vantor registran trabajos de nivelación, grúas de compactación y barcazas cargadas con material sobre la zona en disputa. (REUTERS/Francis Malasig/Pool)

Una base terminada en Antelope representaría la expansión militar más significativa de China en el Mar de China Meridional en una década, según se desprende del material revisado por la agencia. El proyecto ampliaría el alcance de buques navales y aeronaves militares chinas en una vía marítima cada vez más militarizada, escenario de disputa entre Beijing, Estados Unidos y sus aliados en torno a Taiwán.

Ben Lewis, fundador de la plataforma de datos abiertos PLATracker, comparó el proceso con el de Fiery Cross, una pista de 3 kilómetros construida en 2015 sobre un arrecife de las islas Spratly, más al sur del mismo mar disputado. “Si Fiery Cross es la referencia, esperaría que la pista esté pavimentada en la primera mitad de 2027 y un primer aterrizaje a mediados de ese año, posiblemente antes”, afirmó Lewis.

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El especialista agregó: “Han tenido diez años para volverse más rápidos en esto”. Lewis señaló además que todavía no ha detectado señales de excavación para posible almacenamiento de munición y combustible, insumos que una base de esta escala necesitaría.

El Ministerio de Defensa de China no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de Reuters. Beijing tampoco ha reconocido la construcción de una nueva base militar, mientras que medios estatales chinos sostienen que Antelope cumplirá funciones civiles, como pronóstico meteorológico e investigación marítima y científica.

El rastreador de inteligencia de fuentes abiertas Damien Symon, que fue el primero en señalar trabajos de dragado en el arrecife a comienzos de enero, coincidió junto con analistas de imágenes de Vantor en que las grúas observadas se utilizan para compactar tierra de relleno o suelta como base antes de la pavimentación.

Proximidad estratégica a la isla de Hainan

Analistas de seguridad comparan las obras en Antelope con el desarrollo de la base militar de Fiery Cross realizado en 2015. (Vantor/Handout via REUTERS)
Analistas de seguridad comparan las obras en Antelope con el desarrollo de la base militar de Fiery Cross realizado en 2015. (Vantor/Handout via REUTERS)

Una base operativa en Antelope, ubicada en el sector norte del Mar de China Meridional, permitiría extender despliegues de una amplia variedad de buques navales y aeronaves militares chinas. También contribuiría a proteger los accesos a la isla de Hainan, donde Beijing mantiene sus submarinos de misiles balísticos con capacidad nuclear.

Esta instalación en Antelope Reef se proyecta hacia 2027 como un enclave capaz de reforzar la vigilancia marítima y la proyección naval china sobre una de las rutas comerciales más transitadas del planeta, en un contexto de creciente tensión con Washington y sus socios regionales por el estatus de Taiwán.

Reuters había informado a fines de agosto sobre nuevas instalaciones detectadas en un islote menor cercano a Antelope, aunque los analistas todavía no logran determinar con certeza la función de la construcción de tres puntas observada en la isla Yagong.

Reclamos superpuestos de Vietnam y Taiwán

Todo el archipiélago de las Paracelso es también reclamado por Vietnam y Taiwán. China expulsó a las fuerzas de la entonces Vietnam del Sur de bases en las Paracelso tras un breve enfrentamiento en 1974 y las ocupa desde entonces, pese a las objeciones de Hanói.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Vietnam y los ministerios de Defensa y Asuntos Exteriores de Taiwán no respondieron de inmediato a las consultas de Reuters.

El avance en Antelope se produce en la misma semana en que China confirmó la creación de una nueva instalación conjunta de apoyo militar en Laos, un desarrollo que podría profundizar la presencia de Beijing en el sudeste asiático.

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