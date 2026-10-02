Tony Romo deja CBS Sports tras nueve años: la salida llega después de su arresto por conducir ebrio

CBS Sports y Tony Romo acordaron el fin de su contrato de nueve años tras el arresto del analista en Milwaukee (AP Foto/Tony Gutierrez)

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CBS Sports y Tony Romo pusieron fin este viernes a su relación laboral, informó The Athletic. La separación llega menos de tres meses después de que el exmariscal de campo de los Dallas Cowboys fuera arrestado en Milwaukee por conducir bajo los efectos del alcohol.

“CBS Sports y Tony Romo acordaron mutuamente separarse”, indicó la cadena en un comunicado. “Agradecemos a Tony sus contribuciones durante los últimos nueve años y le deseamos lo mejor en el futuro”, agregó.

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JJ Watt, nuevo analista titular del equipo estelar de CBS

La salida de Romo consolida la posición de JJ Watt, quien había cubierto su lugar desde que la cadena suspendió al exdeportista de forma indefinida. Watt continuará junto al locutor Jim Nantz y la reportera de campo Tracy Wolfson como equipo estelar de la NFL en CBS.

Fue Nantz quien, años atrás, había expresado su esperanza de que él y Romo se convirtieran en la “versión moderna” de Pat Summerall y John Madden; juntos narraron tres Super Bowls, el más reciente en 2024.

Romo tenía aún USD 72 millones pendientes de cobro en su contrato

El contrato de Tony Romo con la cadena sumaba 72 millones de dólares pendientes de cobro al momento de la separación (Kevin Jairaj-USA TODAY Sports/REUTERS)

El analista, de 46 años, firmó en 2020 un contrato histórico de 10 años y USD 180 millones con CBS, el más oneroso hasta entonces para un comentarista deportivo. Al momento del cese, le restaban cuatro años y USD 72 millones por cobrar.

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Según fuentes del sector consultadas bajo condición de anonimato por The Athletic, ambas partes llegaron a un acuerdo económico previo al anuncio de este viernes y evitaron recurrir a instancias judiciales, lo que sugiere que Romo percibirá una parte de ese saldo.

El arresto en julio y la declaración de culpabilidad marcaron el quiebre definitivo

El 23 de julio de 2026, Romo fue detenido en la Interestatal 43 de Wisconsin por conducir bajo los efectos del alcohol (OWI, por sus siglas en inglés), tras ser interceptado inicialmente por un adelantamiento peligroso.

Según el informe de la Oficina del Sheriff del Condado de Milwaukee, obtenido por The Athletic, el exdeportista no superó las pruebas estandarizadas de sobriedad en el lugar de los hechos, por lo que fue arrestado. Las autoridades también señalaron que Romo se negó a realizarse la prueba de alcoholemia. Además, se halló en su vehículo una botella abierta de bebida alcohólica.

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La detención de Romo ocurrió en julio en Wisconsin por manejar bajo los efectos del alcohol y rechazar la prueba de alcoholemia (Captura de video)

A principios de septiembre, Romo se declaró responsable de un delito civil de conducción bajo los efectos del alcohol. La sentencia incluyó una prohibición de conducir por seis meses, la instalación de un dispositivo antiarranque en su automóvil, una multa de USD 834 y la obligación de completar un programa de evaluación de consumo de alcohol.

Romo atribuyó su dependencia al alcohol a las lesiones de su carrera deportiva

En declaraciones posteriores al fallo, Romo vinculó su situación con las secuelas físicas de su carrera en la NFL. Aseguró que múltiples operaciones de espalda lo dejaron con “dolor constante e incapacitante”, lo que derivó en una dependencia de analgésicos y, luego, en un “exceso de dependencia del alcohol”.

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“Nada de esto es una excusa. Son mis fracasos y asumo la responsabilidad por ellos”, dijo. En el comunicado de este viernes, anticipó que usará este período para “descansar, algo que nunca antes había hecho” y concentrarse en su salud y su familia “antes de pasar a mi próxima oportunidad”.

El futuro de Romo en los medios

La salida de Romo abre interrogantes tanto para él como para CBS, cuya empresa matriz atraviesa la fusión entre Paramount y Warner Bros. Discovery, que dará origen a la nueva compañía Skydance, con una deuda de miles de millones. Ese contexto financiero podría limitar su capacidad de invertir en nuevo talento para cubrir el vacío.

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El mercado de comentaristas de la NFL vive, de todos modos, un período de alta movilidad: los contratos de figuras como Troy Aikman en ESPN, Greg Olsen en Fox y Al Michaels en Amazon vencen al término de la temporada.

La salida del comentarista coincide con la fusión corporativa entre Paramount y Warner Bros. Discovery (Jerome Miron-USA TODAY Sports/REUTERS)

Según The Athletic, ESPN aseguró a Joe Buck con un nuevo acuerdo, y Amazon firmó términos provisionales con Kirk Herbstreit. En ese escenario, la posibilidad de que Romo regrese como analista principal en otra cadena parece, por el momento, improbable.