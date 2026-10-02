Tierras agotadas, una escuela local y 13 años plantando árboles: así es la reserva de Brian May en Dorset

El proyecto May’s Wood superó la cifra de 101.000 árboles y arbustos nativos tras más de una década de desarrollo - (Chung Sung-Jun/Pool Photo via AP)

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Más de una década después de plantar el primer roble, la reserva de Brian May en Dorset ya alberga 101.000 árboles y fauna silvestre.

En septiembre de 2013, el guitarrista de Queen se sumó a los vecinos de Bere Regis, en el condado inglés de Dorset, para clavar la primera pala en lo que eran 63 hectáreas (157 acres) de tierras agrícolas agotadas. Aquel día inaugural se plantaron unos 600 ejemplares, en su mayoría robles. Trece años después, el proyecto conocido como May’s Wood superó los 101.000 árboles y arbustos nativos, y se convirtió en refugio para nuevas especies de insectos, aves y pequeños mamíferos.

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El objetivo original de May era alcanzar esa cifra en los primeros doce meses. Aquel ambicioso plan situó al proyecto entre los mayores esquemas de forestación del sur de Inglaterra en ese año. El bosque, bautizado por los vecinos como May’s Wood —nombre que terminó siendo oficial—, fue diseñado con una mezcla de zonas boscosas, praderas de flores silvestres y corredores abiertos para que distintas especies encontraran refugio y alimento. No se buscó introducir fauna de forma artificial: la estrategia consistió en mejorar el hábitat y permitir que los animales lo recuperaran por cuenta propia.

Brian May y los vecinos de Bere Regis iniciaron la plantación en 2013 sobre 63 hectáreas agrícolas de Dorset - (Instagram/@brianmay)

“Vengo del mundo de la guitarra y la música, pero siempre tuve una preocupación por los animales, lo que me llevó a fundar mi organización, Save Me”, declaró May en el comunicado inicial del proyecto, recogido por su sitio oficial.

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“Nuestra filosofía básica es que esta tierra fue bosque hace cientos de años y ahora quiero recuperarla en nombre de nuestra fauna. Eventualmente formará un corredor de vida silvestre”, agregó.

El proyecto nació como parte de la organización Save Me

Save Me Trust fue el motor detrás de la iniciativa. Anne Brummer, directora ejecutiva de la organización, definió el emprendimiento como el primer experimento del grupo en el mantenimiento humano de un bosque con equilibrio natural.

Décadas de agricultura intensiva habían agotado los nutrientes naturales del terreno antes del comienzo de la forestación - REUTERS/Suzanne Plunkett

“Esperamos que este sea el primero de muchos proyectos en el corazón del país, que demuestren que la fauna y la flora pueden sobrevivir y apoyarse mutuamente sin demasiada interferencia humana”, sostuvo Brummer en el comunicado de 2013.

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La directora también destacó el punto de partida del terreno: décadas de agricultura intensiva habían drenado sus nutrientes naturales. “Ha sido un largo proceso llegar hasta aquí y estamos muy entusiasmados con el futuro, viendo crecer esto y expandir el proyecto”, añadió.

El plan de forestación incluyó ocho campos que serían plantados en etapas. La lista de especies abarcó robles, hayas, castaños, tilos, cerezos silvestres y nogales, además de distintas variedades de arbustos. En las praderas comenzaron a registrarse flores como la campánula vejiga, el cardo negro y la margarita de ojo de buey, que generaron condiciones propicias para polinizadores como abejas y mariposas.

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Brian May afirmó que el propósito de la reserva es recuperar el suelo forestal para formar un corredor de vida silvestre - EFE/Antonio Lacerda

“Tenemos una posibilidad maravillosa de crear un entorno en el que nuestros hijos y nietos crezcan y lo disfruten en armonía con los animales que los rodean”, afirmó May al inicio del proyecto, en declaraciones publicadas por su sitio oficial.

El músico también apoya a la organización Harper Asprey Wildlife Rescue, que atiende zorros, tejones, erizos, ciervos y cualquier especie silvestre del Reino Unido, según informó la BBC en mayo de 2025. Brummer describió a May como un colaborador activo, más allá de su perfil público.

“Los guitarristas no son de mucha utilidad en el rescate, así que para nosotros él es un trabajador. Es muy bueno comunicándose con la gente y se involucra en todos los niveles”, señaló al medio británico.

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Lo que comenzó con un primer roble plantado junto a vecinos y estudiantes de una escuela local se convirtió, una década más tarde, en un paisaje forestal en consolidación que May y Save Me Trust esperan que siga creciendo como corredor permanente para la vida silvestre.