Retiran más de 41.000 autos de una popular marca por una falla en los faros que puede aumentar el riesgo de choque

Ford inició un retiro de seguridad de 41.748 vehículos en Estados Unidos por un defecto en los conjuntos ópticos delanteros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Ford Motor Company inició un retiro de seguridad en Estados Unidos que incluye 41.748 camionetas y SUV por una posible falla en los conjuntos ópticos delanteros. La campaña alcanza a determinados Ford Expedition de los años modelo 2025, 2026 y 2027, además de Ford F-250 SD, F-350 SD, F-450 SD y F-550 SD del año modelo 2026. El problema puede causar la pérdida de luces bajas, altas, diurnas o de posición. Según la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras, la situación puede reducir la visibilidad y elevar el riesgo de choque.

El retiro está registrado con el número 26V606000 por la autoridad federal y con el código 26C43 por el fabricante. De acuerdo con la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras, los faros de los vehículos alcanzados podrían contener un chip LED contaminado, lo que afectaría el funcionamiento del sistema de iluminación exterior. Los concesionarios deberán revisar las piezas y sustituirlas si detectan el defecto, sin costo para los propietarios.

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La campaña fue incorporada a la base pública de llamados a revisión de Estados Unidos antes del envío de notificaciones a los dueños. Ford prevé despachar las cartas a partir del 26 de octubre de 2026, según la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras. Los propietarios podrán identificar si sus unidades están incluidas mediante el número de identificación vehicular, conocido como VIN, en los sistemas de consulta de la agencia federal y de Ford.

Qué modelos Ford están incluidos en el retiro de faros

El retiro comprende cinco modelos de la marca, aunque no afecta a todas las unidades fabricadas de cada vehículo. La campaña incluye ejemplares seleccionados de la Ford Expedition de los años modelo 2025, 2026 y 2027, además de camionetas de la línea Super Duty fabricadas para el año modelo 2026. Según la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras, la inclusión concreta depende de la fecha de producción y de los componentes instalados en cada vehículo.

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La mayor cantidad de unidades afectadas corresponde a la Ford F-250 SD. El desglose de la campaña indica que fueron convocadas 17.512 F-250 SD, junto con 10.295 F-350 SD, 523 F-450 SD y 120 F-550 SD. A esas camionetas se suman 13.298 Expedition. De acuerdo con la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras, la suma de las cinco categorías alcanza las 41.748 unidades.

La línea Super Duty incluye camionetas utilizadas tanto por propietarios particulares como por empresas que requieren capacidades de carga, remolque o transporte de equipos. La Expedition, en cambio, corresponde al segmento de SUV de gran tamaño. La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras no informó restricciones de uso ni una orden para detener la circulación de los vehículos incluidos, pero registró el llamado como una campaña de seguridad vinculada a la iluminación exterior.

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La falla se origina por un chip LED contaminado que puede impedir el funcionamiento de las luces altas, bajas, diurnas o de posición. (REUTERS/Mike Blake/File Photo)

Cuál es la falla en los faros de Ford Expedition y Super Duty

El defecto se concentra en los conjuntos ópticos delanteros. Según la documentación de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras, esos componentes pueden contener “un chip LED contaminado”, una condición que podría impedir el funcionamiento de una o más luces. El aviso incluye las luces de circulación diurna, las luces de posición, las luces altas y las luces bajas.

La falla puede presentarse de distintas formas, según la función que deje de operar. Las luces bajas permiten iluminar la carretera durante la noche o ante condiciones de visibilidad reducida. Las luces altas se utilizan cuando el camino requiere mayor alcance lumínico. Las luces diurnas y de posición contribuyen a que otros conductores detecten el vehículo. De acuerdo con la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras, la pérdida de cualquiera de estos sistemas puede comprometer la visibilidad exterior.

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El aviso oficial señala que “la pérdida de iluminación exterior puede reducir la visibilidad e incrementar el riesgo de un choque”. La agencia también indicó que la condición puede implicar un incumplimiento de la norma federal FMVSS 108, que regula lámparas, dispositivos reflectantes y equipos asociados de iluminación para vehículos. Según la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras, el objetivo de esa regulación es establecer requisitos técnicos para que los automóviles puedan ser vistos y operados con seguridad en la vía pública.

Cómo saber si una Ford F-250, F-350 o Expedition tiene el problema

El informe de la campaña incluye una señal que puede alertar a los conductores sobre una falla en los faros. “Una luz indicadora del tablero se encenderá para los clientes que experimenten luces bajas o altas inoperativas”, indicó la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras. Esa advertencia puede aparecer si el sistema detecta que una de las funciones principales de iluminación dejó de responder.

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La presencia de una advertencia en el tablero no permite establecer por sí sola que el vehículo forma parte de la campaña 26V606000. Un problema de iluminación puede responder a distintas causas, entre ellas el desgaste de un componente o una falla eléctrica ajena a este llamado. Por ese motivo, la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras recomienda verificar el VIN, que es un código único asignado a cada unidad.

El VIN suele estar visible en la parte inferior del parabrisas, del lado del conductor, y también figura en la documentación de registro y seguro del vehículo. Los dueños pueden ingresar ese número en la herramienta de recalls de la agencia federal o en el sitio de soporte de Ford Motor Company. Según Ford, la consulta permite conocer si existe una campaña abierta y si la reparación ya está disponible para la unidad.

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La pérdida de iluminación exterior incrementa el riesgo de accidentes e incumple la norma federal de seguridad FMVSS 108. (REUTERS/Carlos Osorio)

Qué hará Ford para reparar los faros afectados

Los concesionarios Ford inspeccionarán los conjuntos de faros de los vehículos alcanzados por la campaña. Si la revisión confirma la presencia del componente involucrado o determina que corresponde el reemplazo, el taller sustituirá el conjunto óptico sin costo para el propietario. De acuerdo con la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras, la reparación forma parte de la solución oficial presentada por el fabricante.

El procedimiento no contempla que el conductor sustituya el chip LED por cuenta propia. La intervención se realizará en un concesionario autorizado, ya que el componente está integrado al conjunto óptico. Según Ford Motor Company, las reparaciones correspondientes a campañas de seguridad se realizan sin costo, sin importar la antigüedad del vehículo ni la cantidad de propietarios que haya tenido.

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La notificación por correo está prevista para el 26 de octubre de 2026. La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras informó que los propietarios pueden consultar antes si sus vehículos están incluidos y coordinar la atención con un concesionario cuando la reparación esté disponible. El aviso no modifica las obligaciones habituales de mantenimiento del vehículo ni reemplaza la revisión manual de las luces antes de circular.

Qué deben hacer los propietarios de vehículos Ford incluidos en el retiro del mercado

Los propietarios de una Ford Expedition, F-250 SD, F-350 SD, F-450 SD o F-550 SD pueden comenzar por comprobar el VIN en las plataformas oficiales. Si el vehículo figura en la campaña, deberán comunicarse con un concesionario para conocer el momento en que podrá realizarse la inspección. Según la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras, los recalls se aplican a vehículos específicos, por lo que el modelo y el año no bastan para confirmar la inclusión.

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También conviene verificar el funcionamiento de las luces bajas, altas, diurnas y de posición. Si alguna función no opera o aparece una advertencia en el tablero, el conductor puede solicitar una revisión en un concesionario Ford. La campaña mantiene el código 26V606000 en los registros de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras y el código 26C43 en la identificación interna del fabricante.

A partir del 26 de octubre, Ford deberá enviar las notificaciones formales y avanzar con las inspecciones de las unidades incluidas. Los dueños que ya hayan consultado su VIN podrán utilizar esa información para confirmar si su vehículo requiere atención. De acuerdo con la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras, el reemplazo de los conjuntos ópticos se efectuará sin costo cuando corresponda dentro de esta campaña.