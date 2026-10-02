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El hermano y doble de cuerpo de Paul Walker descartó su regreso como Brian O’Conner en la saga: “Tuvo un final hermoso”

Cody Walker explicó que cualquier aparición futura del personaje en Fast Forever dependerá de la aprobación de Meadow, hija del actor fallecido en 2013, aunque rechazó volver a participar físicamente en la última entrega de la franquicia

El personaje se retiró de la acción al final de la película "Rápidos y Furiosos 7"
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La posibilidad de que Paul Walker vuelva a aparecer como Brian O’Conner en la última película de la saga de Rápidos y Furiosos quedó supeditada a la decisión de su hija, Meadow Walker. Cody Walker, hermano del actor fallecido, dijo que cualquier regreso del personaje deberá contar con su aprobación, aunque descartó participar nuevamente como doble de cuerpo.

La franquicia prepara Fast Forever, prevista para llegar a los cines en 2028 como cierre de una historia que comenzó hace más de dos décadas y que ya cuenta con diez películas. El posible homenaje a Walker, quien murió en 2013 durante el rodaje de Rápidos y Furiosos 7, volvió a instalarse entre los interrogantes alrededor de la despedida de la serie.

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Cody Walker deja la decisión en manos de Meadow Walker

En declaraciones recogidas por Entertainment Weekly y difundidas por Sensacine, Cody Walker sostuvo que la familia no pretende resolver por sí sola si Brian O’Conner debe tener una aparición final.

“Mi postura es que es lo que Meadow quiere que se haga; es su padre”, afirmó. El hermano del intérprete señaló que no le interesaría repetir la labor que realizó durante la producción de la séptima entrega, cuando colaboró con el equipo para completar las escenas que habían quedado pendientes tras la muerte de Paul Walker.

La decisión sobre el regreso del personaje Brian O’Conner en la película final de "Rápidos y Furiosos" requiere la autorización de Meadow Walker (REUTERS/Sarah Meyssonnier)
La decisión sobre el regreso del personaje Brian O’Conner en la película final de "Rápidos y Furiosos" requiere la autorización de Meadow Walker (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Cody y Caleb Walker funcionaron entonces como dobles físicos del actor. La producción recurrió a efectos visuales para incorporar digitalmente el rostro de Paul Walker en secuencias puntuales, una solución que permitió concluir la película y mantener a Brian O’Conner con vida dentro de la ficción.

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El personaje se retiró de la acción al final de Rápidos y Furiosos 7, cuando comparte una despedida con Dominic Toretto, interpretado por Vin Diesel. En el universo de la saga, Brian continúa junto a Mia Toretto y sus hijos, alejado de las misiones que protagonizan el resto de los personajes.

Los hermanos no volverían a prestar su cuerpo para el personaje

“No me interesaría volver a hacer eso”, expresó Cody Walker sobre una eventual participación en Fast Forever. Según explicó, considera adecuado el modo en que la película de 2015 resolvió la salida de Brian O’Conner.

Uno de los actores recordados de la franquicia es Paul Walker. (Foto: Universal+)
El hermano de Paul Walker valoró la manera en que la franquicia resolvió la salida del personaje sin recurrir a su muerte (Foto: Universal+)

“Me encanta cómo su personaje salió de la franquicia. No lo mataron, no hicieron algo tan cursi. Es hermoso: está criando a sus hijos”, sostuvo. Aun así, dejó abierta la puerta a que el estudio encuentre otra alternativa si Meadow Walker avala la idea.

El hermano del actor planteó que la tecnología disponible hoy ofrece recursos que no existían cuando se terminó Rápidos y Furiosos 7. “La IA no existía en 2014, así que podrían hacerlo”, señaló en referencia a la inteligencia artificial. También mencionó que existen imágenes no utilizadas de otras producciones de la serie que podrían servir para reconstruir una presencia del personaje sin necesitar a Cody ni a Caleb.

Walker remarcó, sin embargo, que una intervención de ese tipo requeriría un tratamiento cuidadoso. “Creo que potencialmente podría haber una manera de hacerlo. Pero requeriría mucha reflexión y tendría que ser de buen gusto”, añadió.

La muerte de Paul Walker obligó a redefinir “Rápidos y Furiosos 7”

Paul Walker murió el 30 de noviembre de 2013 en un accidente automovilístico en California, a los 40 años. La noticia interrumpió el rodaje de Rápidos y Furiosos 7, que se encontraba en una etapa avanzada, pero todavía tenía por filmar varias escenas del personaje de Brian.

Cody Walker, hermano de Paul Walker
Cody Walker, hermano de Paul Walker (@codybwalker)

La producción suspendió temporalmente el trabajo y evaluó cómo continuar la película. Finalmente, Universal Pictures decidió mantener el estreno con un guion adaptado, material ya rodado, dobles corporales y efectos digitales. La película llegó a los cines en 2015 y convirtió la despedida de Brian en uno de sus ejes narrativos.

El debate sobre la continuidad de la saga también atravesó al elenco. En una entrevista con Entertainment Weekly en 2021, Tyrese Gibson, quien interpreta a Roman Pearce, recordó las dudas que aparecieron tras la muerte de Walker.

“Lo primero con lo que todos lidiábamos era: ¿Qué es Rápidos y Furiosos sin Paul?’”, declaró el actor. El reparto discutió si seguir adelante podía interpretarse como una decisión ajena al legado de su compañero.

Con Fast Forever proyectada para 2028, la franquicia deberá definir si Brian O’Conner permanece fuera de cámara, como ocurrió en las entregas posteriores, o si tiene una última presencia aprobada por la familia de Paul Walker.

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