El video del piloto que saltó del avión de Amazon en Miami tras el accidente que dejó cinco muertos

El video muestra el momento en que el piloto salta desde la cabina del avión de carga de Amazon para escapar de las llamas tras el accidente en el Aeropuerto Internacional de Miami, donde la aeronave se salió de pista y dejó cinco muertos (Video: NBC6)

Guardar

La investigación federal sobre el Boeing 767-300 de Amazon que se salió de pista en el Aeropuerto Internacional de Miami busca establecer qué falló durante el aterrizaje y cómo la aeronave terminó en un área próxima a una vía. El siniestro dejó cinco muertos y cinco heridos.

En medio de la emergencia, NBC6, medio local, difundió una grabación que muestra a uno de los pilotos fuera de la cabina antes de que el fuego cubriera el avión.

PUBLICIDAD

La secuencia correspondió al accidente del domingo en Miami, donde el carguero rebasó el final de la pista, impactó contra vehículos y obligó a suspender temporalmente las operaciones aeroportuarias.

Las imágenes fueron captadas por Olvin Henriquez, quien transitaba por el sector junto con su familia y su hija de cuatro meses.

El testigo observó la secuencia desde las inmediaciones de la zona donde el avión terminó fuera de los límites operativos del aeropuerto.

La investigación federal sobre el Boeing 767-300 de Amazon que se salió de pista en el Aeropuerto Internacional de Miami busca determinar qué falló en el aterrizaje y dejó cinco muertos y cinco heridos (REUTERS/Marco Bello)

El piloto salió de la cabina antes de que las llamas alcanzaran el avión

“Vi al piloto saltar de la puerta de la cabina y correr por su vida mientras el avión se incendiaba rápidamente”, relató Henriquez a NBC6. El hombre describió el episodio como “impactante”.

PUBLICIDAD

En un mensaje enviado al medio, el testigo expresó su preocupación por la cercanía de su familia con el recorrido final del avión.

“El mero pensamiento de que, solo instantes antes, toda mi familia podría haber sido arrastrada por el avión es aterrador”, afirmó.

El carguero quedó envuelto en llamas tras atravesar el extremo de la pista diagonal e ingresar en un área próxima a una vía utilizada por trabajadores de depósitos y empresas de la zona.

Las imágenes registradas desde tierra mostraron una columna de humo negro y fuego a lo largo del fuselaje.

NBC6 difundió una grabación del accidente en Miami que muestra a un piloto fuera de la cabina antes de que el fuego cubriera el avión de carga (REUTERS/Marco Bello)

Los dos pilotos quedaron atrapados inicialmente en la cabina, de acuerdo con el Departamento de Bomberos y Rescate de Miami-Dade. Ambos fueron trasladados para recibir atención médica y luego recibieron el alta hospitalaria.

PUBLICIDAD

La NTSB analizará el aterrizaje y el historial del carguero

La Junta Nacional de Seguridad del Transporte de Estados Unidos (NTSB) y la Administración Federal de Aviación (FAA) iniciaron investigaciones formales sobre el vuelo 7598 de 21 Air, aerolínea de carga que operaba para Amazon Air y había partido desde San Juan, Puerto Rico.

La presidenta de la NTSB, Jennifer Homendy, convocó una conferencia de prensa para detallar el plan de trabajo de los investigadores.

La pesquisa deberá determinar la trayectoria de la aeronave antes de tocar tierra y revisar las condiciones operativas que enfrentó la tripulación.

Uno de los puntos de análisis será el lugar exacto en el que el avión tomó contacto con la pista. Las normas de operación establecen que ese contacto suele producirse dentro de los primeros 914 metros (3.000 pies) de pista.

PUBLICIDAD

El vuelo 7598 de 21 Air, que operaba para Amazon Air y había partido desde San Juan, Puerto Rico, rebasó el final de la pista e impactó contra vehículos (REUTERS/Marco Bello)

El experto en seguridad aérea Steve Arroyo señaló a la agencia de noticias Associated Press que, si un avión supera esa distancia antes de aterrizar, la tripulación debe abortar la maniobra y ejecutar una nueva aproximación.

La determinación de si ese escenario ocurrió en Miami quedará en manos de los investigadores federales.

Las condiciones del aterrizaje y el historial del avión

La piloto y exinspectora general del Departamento de Transporte de Estados Unidos Mary Schiavo sostuvo ante Associated Press que las grabaciones disponibles parecían mostrar que el avión se mantuvo sobre la pista sin elevar la parte delantera, una maniobra que permite que el tren principal toque el suelo.

PUBLICIDAD

El cielo tenía nubes de tormenta y había vientos fuertes en la zona, aunque no llovía al momento del accidente. Schiavo planteó que un viento de cola pudo haber contribuido al recorrido prolongado del avión antes de abandonar el sector utilizable de la pista.

Los datos de la plataforma de seguimiento de vuelos Flightradar24 indicaron que la aeronave circulaba a unos 210 kilómetros por hora (130 mph) cuando salió de la parte operativa de la pista diagonal.

La NTSB y la FAA analizarán en qué punto de la pista tocó tierra el Boeing 767-300, ya que las normas ubican ese contacto dentro de los primeros 914 metros (REUTERS/Marco Bello)

La NTSB también revisará el mantenimiento y los antecedentes del avión, fabricado en 1994 y reconvertido para carga en 2015.

Los bomberos rescataron a personas atrapadas en vehículos y en la cabina

El jefe de Bomberos y Rescate de Miami-Dade, Raied Jadallah, informó que varios ocupantes de automóviles quedaron atrapados después del impacto.

Los equipos de emergencia realizaron una maniobra de extricación para asistir a una persona que estaba debajo de un vehículo.

Más de 60 unidades y cerca de 200 efectivos acudieron al lugar. Los bomberos emplearon espuma especializada para combatir el fuego y continuaron trabajando durante horas por un escape de combustible.

PUBLICIDAD

Tres de las 10 personas involucradas fueron trasladadas en estado crítico a un centro de trauma. Otras dos ingresaron a hospitales con lesiones de menor gravedad.

Las autoridades no habían precisado si los fallecidos viajaban en el avión, se encontraban en los vehículos alcanzados o pertenecían a ambos grupos.

La sheriff de Miami, Rosie Cordero-Stutz, afirmó que el hecho no representaba una amenaza aparente para la seguridad pública.

El accidente en el Aeropuerto Internacional de Miami obligó a suspender las operaciones, provocó 187 cancelaciones y más de 325 demoras, y desvió vuelos hacia Orlando (REUTERS/Marco Bello)

El accidente interrumpió la actividad aérea en el aeropuerto de Miami

El Aeropuerto Internacional de Miami cerró todas sus pistas y calles de rodaje después del accidente. La FAA ordenó una detención de las operaciones en tierra, medida que afectó los vuelos programados hacia la terminal.

PUBLICIDAD

Una de las pistas reabrió cerca de las 16.15 y una segunda volvió a operar unos 30 minutos después. El paro total de las operaciones se levantó aproximadamente tres horas después del accidente.

Al menos 187 vuelos fueron cancelados y más de 325 registraron demoras hasta la noche del domingo, según la plataforma de seguimiento de vuelos FlightAware.

Varios vuelos fueron desviados al Aeropuerto Internacional de Orlando, situado a unos 320 kilómetros (200 millas) al norte de Miami.

Amazon confirmó que el avión era operado por 21 Air. La compañía indicó que cooperará con las autoridades para esclarecer las circunstancias del hecho, mientras que el presidente ejecutivo de la aerolínea, Keith Winters, expresó sus condolencias a las familias de las víctimas.

PUBLICIDAD