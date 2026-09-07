La jefa de la NTSB confirmó que los cinco muertos en el accidente del avión de Amazon viajaban en una camioneta de limpieza

Un avión de carga de Amazon, operado por 21 Air, quedó fuera de la pista tras el accidente en el Aeropuerto Internacional de Miami. La investigación federal busca determinar si el Boeing 767 tocó tierra demasiado tarde y sobrepasó la pista (Video: @daflyingdutchman)

Guardar

La presidenta de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, Jennifer Homendy, confirmó el lunes que las cinco personas fallecidas en el accidente del avión de carga de Amazon en Miami viajaban en una camioneta de una empresa de limpieza.

La investigación federal busca determinar si el Boeing 767 tocó tierra demasiado tarde y sobrepasó la pista.

PUBLICIDAD

La camioneta pertenecía a Professional Ocean Service Corp., una contratista de limpieza de aerolíneas, y llevaba a siete personas.

Homendy también informó que un SUV fue alcanzado fuera del predio aeroportuario, aunque no detalló cuántas personas viajaban en ese vehículo ni dónde estaban exactamente los fallecidos.

La NTSB confirmó que las cinco personas fallecidas en el accidente del avión de Amazon en Miami viajaban en una camioneta de una empresa de limpieza (REUTERS/Marco Bello)

El impacto dejó tres heridos en estado crítico y otras dos personas hospitalizadas con lesiones de menor gravedad. El aeropuerto informó 160 cancelaciones y más de 300 demoras el domingo, además de otras 69 cancelaciones hasta media tarde del lunes.

La trayectoria del avión y los daños en la zona

Homendy recorrió la trayectoria de la aeronave y describió marcas de neumáticos que iban desde el pavimento hasta el césped, una camioneta destruida, cercas arrancadas, equipos de navegación dañados y un SUV aplastado fuera de la propiedad del aeropuerto.

PUBLICIDAD

La funcionaria resumió la escena: “La describiría en una palabra como devastación, devastación total”.

El carguero avanzó unos 396 metros más allá del final de la superficie pavimentada, según Homendy. Entre los restos había bolsas de aire de los vehículos, piezas de los automóviles, del avión y del aeropuerto, además de fragmentos de cercado esparcidos por la zona.

La presidenta de la NTSB dijo que la camioneta, con siete personas en su interior, quedó “destrozada”.

La investigación federal analiza si el Boeing 767 tocó tierra demasiado tarde y sobrepasó la pista del Aeropuerto Internacional de Miami (REUTERS/Marco Bello)

El accidente y las tareas de rescate

El accidente ocurrió alrededor de las 14.00 del domingo, cuando el avión regresaba a Miami y sobrepasó la pista. Luego cruzó una carretera utilizada por trabajadores de depósitos y otros negocios que rodean el aeropuerto y terminó envuelto en llamas.

PUBLICIDAD

El humo negro se elevó sobre la terminal mientras los equipos de rescate liberaban al piloto y al copiloto de la cabina y a varias personas atrapadas en automóviles, según el jefe de bomberos de Miami-Dade, Ray Jadallah.

La agencia de rescate agregó que uno de los operativos incluyó sacar a una persona que había quedado atrapada debajo de un vehículo. Las operaciones aéreas se interrumpieron durante buena parte de la tarde del domingo y seguían afectadas el lunes.

Los investigadores analizan si el avión aterrizó demasiado tarde

Los peritos federales dedicaron el lunes a establecer si el avión apoyó sus ruedas demasiado tarde como para detenerse de forma segura.

Videos del aterrizaje parecen mostrar que el Boeing 767 seguía en vuelo cuando ya había recorrido una parte considerable de la pista antes de tocar tierra.

PUBLICIDAD

El accidente en Miami dejó tres heridos en estado crítico, otras dos personas hospitalizadas y provocó 160 cancelaciones y más de 300 demoras (REUTERS/Marco Bello)

Especialistas en aviación citados por The Associated Press señalaron que la zona habitual de aterrizaje de una aeronave se ubica dentro de los primeros 914 metros de la pista.

Si el carguero superó ese punto, los pilotos deberían haber abortado la maniobra y volver al aire para un nuevo intento, explicó el experto en seguridad aérea Steve Arroyo.

La investigación también revisará la velocidad del avión, el frenado, las condiciones meteorológicas y del viento, el estado mecánico de la aeronave y cualquier otro factor que pudiera haber contribuido al sobrepaso.

Homendy anticipó que la NTSB divulgará el martes más información, incluida posiblemente la velocidad confirmada por el registrador de datos de vuelo.

Mary Schiavo, piloto y exinspectora general del Departamento de Transporte, dijo que un video difundido en internet muestra al avión de Amazon flotando sobre la pista durante un período prolongado, sin elevar la nariz para forzar que el tren principal tocara el suelo.

PUBLICIDAD

Jennifer Homendy describió una trayectoria con marcas de neumáticos, cercas arrancadas, equipos de navegación dañados y vehículos destruidos fuera del aeropuerto (REUTERS/Marco Bello)

En ese marco, Schiavo añadió que no llovía en ese momento, aunque había nubes de tormenta y se habían informado vientos fuertes.

“Añadir viento de cola sin duda agrava sus problemas si usted ya perdió una buena parte de la pista por no tocar tierra y aterrizar de inmediato”, dijo Schiavo.

También sostuvo que la NTSB examinará de cerca el historial de mantenimiento del aparato por sus antecedentes de propiedad extranjera, incluida una empresa rusa.

El sistema de frenado al final de las pistas

El aeropuerto de Miami no cuenta con sistemas de detención al final de pista que, según la Administración Federal de Aviación, fueron instalados en más de 120 aeropuertos del país para frenar con seguridad a los aviones que sobrepasan el extremo.

PUBLICIDAD

Esas camas de material liviano y triturable ayudaron a salvar al menos 497 vidas a bordo de aeronaves que se pasaron de pista, de acuerdo con la FAA.

Mike O’Donnell, exdirector de seguridad aeroportuaria e investigaciones de accidentes de la FAA, dijo que el aeropuerto de Miami parece cumplir la normativa y no estaba obligado a contar con ese sistema porque dispone de una franja de seguridad de 1.000 pies al final de sus pistas.

Ese requisito surgió tras el accidente del vuelo 1420 de American Airlines en Little Rock, Arkansas, en 1999, que dejó nueve muertos.

Las imágenes posteriores al siniestro mostraban al avión detenido junto a una carretera cercana a dos camiones semirremolque. La aeronave parecía apoyada sobre el vientre y, pese al incendio, conservaba gran parte de su estructura.

PUBLICIDAD

El avión de carga cruzó una carretera junto al aeropuerto tras el sobrepaso de pista y los equipos de rescate liberaron al piloto, al copiloto y a personas atrapadas en automóviles (REUTERS/Marco Bello)

El operador del vuelo y las operaciones afectadas

El vuelo era operado por 21 Air, una compañía de carga con base en Carolina del Norte. El aparato siniestrado era un Boeing 767 de 32 años, construido originalmente para pasajeros, utilizado durante más de dos décadas por varias aerolíneas y convertido en carguero en 2015, según el sitio de rastreo Flightradar24.

Amazon dijo en un comunicado: “Estamos desconsolados al saber que cinco personas perdieron la vida en el incidente de hoy en el Aeropuerto Internacional de Miami. Nuestro más sentido pésame está con las familias, los seres queridos y todos los afectados por esta pérdida devastadora”.

El lunes, el aeropuerto informó que dos de sus cuatro pistas seguían cerradas. Las operaciones continuarían afectadas durante la jornada por la ausencia de aeronaves y tripulaciones que no habían llegado debido a las cancelaciones del domingo tras el accidente.

PUBLICIDAD