Wall Street cerró la semana al alza tras un débil informe de empleo en Estados Unidos

La debilidad en el reporte laboral redujo al 22,7% la probabilidad de que la Reserva Federal incremente las tasas de interés en octubre. (REUTERS/Jeenah Moon)

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Los mercados bursátiles de Estados Unidos cerraron la semana con avances generalizados, impulsados por un dato laboral más débil de lo previsto que redujo las apuestas sobre una próxima suba de tasas de la Reserva Federal. El S&P 500 se acercó a su máximo histórico y el Nasdaq Composite lideró las ganancias entre los principales índices.

El reporte de empleo del Departamento de Trabajo mostró que las nóminas no agrícolas sumaron 29.000 puestos el mes pasado, muy por debajo de los 90.000 que esperaban los economistas consultados por Reuters. Las cifras de los dos meses previos fueron revisadas drásticamente a la baja, en un freno respecto del ritmo de contratación neta de agosto, que había sido de 133.000 empleos.

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El informe de empleo más débil de lo esperado redujo las expectativas de una suba de tasas por parte de la Reserva Federal en su reunión de fines de octubre: la probabilidad cayó al 22,7%, según el CME FedWatch, desde el 24,4% de la sesión anterior y el 64,2% de la semana previa. El dato alivió temores sobre un recalentamiento de la economía que empujara aún más la inflación.

“Este reporte refuerza el argumento para que la Reserva Federal se mantenga paciente”, afirmó Adam Schickling, economista senior de Vanguard. “El mercado laboral no se ha deteriorado de forma pronunciada, pero tampoco hay evidencia de que se haya fortalecido de manera significativa, lo que le da a los responsables de política monetaria motivos para esperar más datos”, agregó.

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La Fed había subido su tasa de referencia por primera vez en tres años recientemente, en un intento por contener los aumentos en el costo de vida. Pese a la frustración de los estadounidenses por la inflación, la economía general del país continuó mostrando signos de fortaleza: días antes, el Gobierno había informado que el crecimiento de la primavera boreal fue mejor de lo estimado inicialmente, impulsado por la construcción de centros de datos de inteligencia artificial y el gasto de los consumidores.

El Departamento de Trabajo de Estados Unidos reportó la creación de 29.000 empleos no agrícolas, una cifra inferior a las previsiones. (REUTERS/Brendan McDermid/File Photo)

El retroceso en las expectativas de una suba de tasas en octubre generó un repliegue en las apuestas de los operadores y contribuyó a calmar un mercado de bonos que venía agitado en los días previos.

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Según el cierre de la jornada, el S&P 500 subió 56,27 puntos hasta 7.722,72, el Promedio Industrial Dow Jones avanzó 250,40 puntos a 51.176,96 y el Nasdaq Composite ganó 319,27 puntos para llegar a 27.190,86. El índice había llegado a estar hasta 1,2% arriba durante la mañana, antes de moderar sus ganancias.

Las expectativas más moderadas sobre una suba de tasas impulsaron especialmente a las acciones sensibles a las tasas de interés, como el índice inmobiliario del S&P 500 y el índice de pequeña capitalización Russell 2000, que ganaron alrededor de un 1% y registraron su mayor avance diario en un mes.

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Robert Bernstone, director de operaciones de SummitTX Capital, sostuvo: “Las noticias de hoy han estado bien, en la medida en que indican que la economía no está en pleno auge. Pero, ¿hasta qué punto es eso positivo? Sí, está bien en la medida en que descarta una subida de tasas a corto plazo, pero existe preocupación por la economía y por la inflación, por lo que la gente se mantiene en una especie de optimismo cauteloso”.

Las acciones de gran capitalización contribuyeron a liderar el avance del mercado, con Nvidia y Tesla entre los valores que más impulsaron al S&P 500 durante la jornada. Tesla repuntó 4,7% luego de que la compañía de vehículos eléctricos informó que entregó 486.532 vehículos a clientes durante el último trimestre, una cifra superior a la esperada por los analistas.

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Los mercados bursátiles de Estados Unidos cerraron la semana con avances y el S&P 500 se acercó a su máximo histórico. (AP Photo/Richard Drew)

La suba de Nvidia, del 1,3%, fue la fuerza individual más fuerte detrás del avance del S&P 500. Su condición de empresa más valiosa del mercado estadounidense le otorga a los movimientos de su acción una influencia mayor sobre el índice que la de otras compañías.

Esas ganancias compensaron con creces una caída de 3,6% en Nike. La empresa de calzado e indumentaria deportiva reportó una ganancia trimestral superior a la prevista por los analistas, pero su facturación se debilitó más de lo temido. Nike también difundió una previsión de ganancias para el año fiscal que quedó por debajo de las expectativas del mercado.

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El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años llegó a caer brevemente por debajo del 5,17%, tras haber alcanzado un pico cercano al 5,35% el jueves, uno de sus niveles más altos en dos décadas. Luego rebotó hasta 5,28%, más de 0,10 puntos porcentuales por encima de su mínimo del día, lo que a su vez moderó las propias ganancias de las acciones estadounidenses.

Los precios del petróleo también tuvieron una jornada inestable: el barril de Brent osciló entre 98 y 103 dólares, para terminar en 102,25 dólares, con una baja de 0,1%, en medio de la incertidumbre sobre cómo la guerra con Irán reconfigurará la industria petrolera global.

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La preocupación por el elevado gasto de los gobiernos y la acumulación de deuda continuó manteniendo altos los rendimientos de los bonos a nivel mundial. En Francia, por ejemplo, los rendimientos mostraron particular volatilidad mientras el gobierno enfrenta un nivel de deuda récord y un presupuesto ajustado.

En los mercados bursátiles fuera de Estados Unidos, los índices europeos se recuperaron de las pérdidas registradas un día antes, tras las fuertes oscilaciones de los rendimientos de bonos en todo el continente. Los índices asiáticos tuvieron un comportamiento mixto: el Hang Seng de Hong Kong cayó 2,6%, mientras que el Kospi de Corea del Sur sumó 0,5%.

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