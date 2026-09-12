Estados Unidos

Un sobreviviente del choque del avión de carga de Amazon presentó una demanda: ya son cinco las acciones judiciales

El demandante, Roosevelt Sebastián Perdomo Torres, de 27 años, permanece en terapia intensiva tras resultar herido cuando un Boeing 767 se salió de la pista del Aeropuerto Internacional de Miami

Un avión de carga de Amazon, operado por 21 Air, quedó fuera de la pista tras el accidente en el Aeropuerto Internacional de Miami. Las autoridades investigan las causas del hecho.
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Roosevelt Sebastián Perdomo Torres, uno de los sobrevivientes del impacto de un avión de carga de Amazon contra una furgoneta cerca del Aeropuerto Internacional de Miami, presentó una demanda por el siniestro, que causó cinco muertes y dejó a otras cinco personas heridas.

Perdomo Torres, de 27 años, permanece internado en terapia intensiva. La demanda fue presentada por él y su esposa, Gladys, ante el Undécimo Circuito Judicial de Florida.

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Entre los demandados figuran Amazon, 21 Air, entidades relacionadas, el capitán Joseph Carroll y el primer oficial Jaime Felipe Silva Molina, informó NBC Miami.

Familiares de algunos de los fallecidos contrataron representación legal y presentaron otras acciones judiciales. La de Perdomo Torres es la quinta en relación con el accidente.

Hasta el viernes, los tres sobrevivientes que permanecían hospitalizados continuaban en estado crítico, consignó WSVN.

Un hombre con camiseta roja posa junto a una gran escultura de un balón de fútbol colorido
Perdomo Torres sufrió fracturas en una mano, una pierna y un tobillo tras el impacto del avión de carga (Podhurst Orseck).

El avión golpeó una furgoneta con trabajadores al final de su turno

El sobreviviente viajaba junto a otros seis empleados de un servicio de limpieza aeroportuaria en una furgoneta Ford Econoline blanca, poco antes de finalizar una jornada laboral de ocho horas. Según las autoridades, un Boeing 767-300 de Prime Air se salió de la pista y embistió el vehículo.

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La demanda, citada por CBS News, sostiene que Perdomo Torres vio cómo el avión de carga se dirigía hacia el vehículo. “Poco antes del impacto, él y sus compañeros pudieron ver la aeronave dirigiéndose a toda velocidad hacia ellos; por supuesto, el impacto estaba a segundos de distancia, a fracciones de segundo”, sostuvo Pablo Rojas, abogado del bufete Podhurst Orseck.

El impacto lo lanzó por los aires y le provocó fracturas en una mano, una pierna y un tobillo, precisa el documento judicial recogido por NBC Miami.

“En medio del caos, el señor Perdomo Torres luchó por su vida e intentó ponerse de pie, pero no pudo sostenerse. Se vio obligado a permanecer en el suelo, consciente de sus graves heridas, temiendo por su vida y por los familiares que dejaría atrás si fallecía”, alega la denuncia.

El trabajador permaneció consciente en el suelo hasta que los equipos de emergencia lo encontraron y lo trasladaron al hospital.

El Boeing 767-300 de Prime Air se salió de la pista y embistió una furgoneta con empleados de limpieza aeroportuaria al final de su turno en Miami (AP Foto/Rebecca Blackwell).
El Boeing 767-300 de Prime Air se salió de la pista y embistió una furgoneta con empleados de limpieza aeroportuaria al final de su turno en Miami (AP Foto/Rebecca Blackwell).

La demanda atribuye el hecho a fallas en la operación y supervisión del vuelo

Rojas aseguró que se sabía desde hace tiempo que la aeronave efectuaba un aterrizaje inestable, inseguro y sin control a una velocidad excesiva.

Al mismo tiempo, detalló que varias compañías y personas intervinieron en el mantenimiento, la operación, la capacitación de pilotos y la supervisión del vuelo, y que esas presuntas deficiencias contribuyeron al accidente, indicó NBC Miami.

De acuerdo con CBS News, antiguos directivos de la empresa denunciaron fallas de seguridad y aseguraron que fueron despedidos tras plantear sus inquietudes.

El bufete anunció que su equipo especializado en aviación inició una investigación propia sobre el accidente y sigue de cerca las pesquisas de la Junta Nacional de Seguridad del Transporte.

El abogado del demandante sostuvo que el accidente de Amazon se vinculó con fallas en la operación, el mantenimiento, la capacitación de pilotos y la supervisión del vuelo (REUTERS/Marco Bello).
El abogado del demandante sostuvo que el accidente de Amazon se vinculó con fallas en la operación, el mantenimiento, la capacitación de pilotos y la supervisión del vuelo (REUTERS/Marco Bello).

Los datos de vuelo registraron una aproximación a una velocidad superior a la habitual

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos (NTSB) divulgó que el avión aterrizó a 291 km/h (181 mph). La velocidad habitual de aterrizaje para un Boeing 767 ronda los 249 km/h (155 mph), reportó NBC Miami.

Tras entrevistar a los pilotos, el organismo reveló que, aproximadamente un minuto antes del aparente contacto con la pista, uno de ellos pidió ajustar los flaps a 20 grados y el otro advirtió que la aeronave iba demasiado rápido.

Las grabaciones incluyen más comentarios sobre el exceso de velocidad, aunque no hubo una respuesta verbal constante a esas advertencias.

“Había una carga de trabajo elevada en la cabina y no todo recibió una respuesta verbal”, Jennifer Homendy, presidenta de la NTSB, según WSVN. La funcionaria indicó que las entrevistas constituyeron una primera ronda y que serán necesarias más diligencias.

Por el momento, las autoridades aeroportuarias no fijaron una fecha para completar el retiro del avión.

La NTSB informó que el avión aterrizó a 291 km/h, por encima de la velocidad habitual de un Boeing 767, que ronda los 249 km/h (National Transportation Safety Board vía REUTERS).
La NTSB informó que el avión aterrizó a 291 km/h, por encima de la velocidad habitual de un Boeing 767, que ronda los 249 km/h (National Transportation Safety Board vía REUTERS).

La respuesta de Amazon ante las demandas

Amazon lamentó las muertes y expresó su apoyo a las familias de las víctimas y a la comunidad de Miami-Dade.

En un comunicado difundido el viernes en respuesta a las demandas, la compañía afirmó que colaborará con la investigación de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos (NTSB).

La empresa expuso además que mantiene coordinación con 21 Air, la aerolínea que operó el vuelo, y con las autoridades locales para contactar a los afectados y determinar otras formas de asistencia.

Estamos comprometidos a estar presentes para todos los afectados y compartiremos más información a medida que se concreten estos esfuerzos”, concluyó Amazon.

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