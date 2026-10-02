Estados Unidos

“¿Por qué estás nervioso?”: revelan el video de la detención de Luigi Mangione cinco días después del homicidio de Brian Thompson

La difusión del material reservado ocurre después de que el acusado admitiera los cargos federales de acoso, mientras permanece imputado por asesinato en Nueva York y espera una nueva audiencia estatal en diciembre

Imágenes de cámaras corporales muestran el operativo en un McDonald’s de Altoona, Pensilvania, donde agentes reconocieron a Luigi Mangione y hallaron elementos en su mochila durante su detención (Scripps News).
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Nuevas grabaciones de cámaras corporales difundidas este viernes muestran cómo fue la detención de Luigi Mangione en un McDonald’s de Pensilvania, el 9 de diciembre de 2024, cinco días después del asesinato del director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson, en Manhattan.

Los videos, registrados por cámaras corporales de la Policía de Altoona y mantenidos bajo reserva judicial hasta ahora, documentan también el hallazgo de un arma, un silenciador y anotaciones manuscritas entre sus pertenencias.

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Algunos fragmentos ya habían sido exhibidos durante una audiencia celebrada en diciembre de 2025, en la que la defensa buscó excluir las declaraciones iniciales y los objetos incautados durante el arresto. El juez estatal de Nueva York, Gregory Carro, admitió las pruebas y las declaró confidenciales.

Tras la declaración de culpabilidad por los cargos federales de acoso, el magistrado accedió a desclasificar los videos completos a petición de CNN.

En Nueva York, Mangione aún enfrenta cargos estatales por asesinato. Sus abogados solicitaron desestimar ese expediente al considerar que supondría un doble enjuiciamiento.

La defensa y la fiscalía deberán comparecer nuevamente ante el tribunal estatal en diciembre, mientras el juez resuelve la solicitud.

Un hombre esposado viste ropa oscura y camina por un pasillo flanqueado por oficiales de policía
Las imágenes de cámaras corporales mostraron la detención de Luigi Mangione en un restaurante de Pensilvania en diciembre de 2024 (Captura de video: Scripps News).

Los agentes reconocieron a Mangione tras pedirle que bajara la mascarilla

Las imágenes muestran a Mangione sentado en un local de comida rápida, con gorro, abrigo y mascarilla quirúrgica. Los agentes acudieron tras recibir un aviso sobre una persona sospechosa y le solicitaron identificación.

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Cuando le pidieron que descubriera su rostro, el detenido accedió. Al apartarse para hablar fuera de su alcance, uno de los oficiales afirmó: “Es 100 % él”. Otro respondió: “Te lo dije”.

Inicialmente, Mangione entregó una licencia de conducir de Nueva Jersey a nombre de Mark Rosario. Según Associated Press, ese alias coincide con el que, de acuerdo con los fiscales, utilizó para registrarse en un hotel de Nueva York antes de la muerte de Thompson.

Por consiguiente, le preguntaron si había estado recientemente en Nueva York y le advirtieron que proporcionar otra identidad falsa podía derivar en su arresto. Luego de la advertencia, Mangione reveló su nombre real.

Los agentes le reprocharon haber mentido y el acusado respondió: “Claramente no debería haberlo hecho”.

Tres agentes de policía sostienen a un hombre apoyado contra la pared en el interior de un restaurante con mesas
El juez estatal desclasificó los videos del arresto a petición de CNN tras la declaración de culpabilidad del acusado por cargos federales (Captura de video: Scripps News).

El registro en el restaurante y en la comisaría

Los policías esposaron a Mangione dentro del restaurante, le leyeron sus derechos y revisaron sus bolsillos, así como su mochila negra. Mientras lo revisaban, en un momento, un policía le preguntó: “Estás un poco nervioso ahora mismo. ¿Por qué estás nervioso?”.

En ese primer registro encontraron un cargador de munición envuelto en ropa interior. Una agente lo extrajo de la mochila y, con una sonrisa, se lo mostró a sus compañeros.

Más tarde, ya en la comisaría, la revisión de la mochila permitió recuperar una pistola de 9 milímetros, un silenciador y otro cargador, además de un cuaderno y otras notas manuscritas.

Una agente de policía con guantes azules sostiene un cargador de balas dentro de un restaurante de comida rápida con paredes de azulejos
La Policía encontró una pistola de nueve milímetros, un silenciador y cargadores de munición dentro de la mochila del acusado (Captura de video: Scripps News).

De acuerdo con Associated Press, las autoridades determinaron posteriormente que el arma era la utilizada en el homicidio.

Por otro lado, la fiscalía ha descrito el cuaderno que encontraron los oficiales como un “manifiesto” y alegó que sus apuntes reflejaban la intención de matar a un ejecutivo del sector de los seguros de salud.

En el video completo, se escucha que uno de los agentes enumeró por teléfono los objetos incautados y señaló: “Tiene una lista de tareas para hoy. Mañana tiene que hacer un informe de inteligencia y recibir un kit de supervivencia”.

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