Confirman que los cinco muertos en el despiste del avión de Amazon en Miami eran hispanos

La Oficina del Sheriff de Miami-Dade investiga las muertes, mientras la NTSB encabeza la revisión sobre la aeronave y los restos del accidente (TODAY)

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La sheriff de Miami-Dade, Rosie Cordero-Stutz, brindó una conferencia de prensa este martes 8 de septiembre, donde confirmó las identidades de los cinco trabajadores de limpieza que murieron el domingo, cuando un avión de carga de Amazon sobrepasó la pista del Aeropuerto Internacional de Miami y embistió la camioneta en la que viajaban.

Luego de completar las notificaciones a familiares, la funcionaria reveló que los hombres fallecidos son de origen latino: Rolando Aleman Leon, de 55 años; Yoel Rodriguez Naranjo, de 53; Julio C. Pineda, de 75; Carlos Acosta Fajardo, de 53; y Javierquis Reyes Quevedo, de 47.

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Las víctimas trabajaban para Professional Ocean Service Corp., una empresa contratista de limpieza de aerolíneas, según informaron medios locales. Los cinco murieron cuando el avión impactó la minivan en la que viajaban junto a otros dos trabajadores. Solo dos personas sobrevivieron al impacto.

Las víctimas fatales del accidente en Miami pertenecían a Professional Ocean Service Corp. y viajaban en una minivan en la que solo dos personas sobrevivieron al impacto (REUTERS/Marco Bello)

Por al momento, unas tres personas permanecen hospitalizadas: dos de ellas —Eugenio Corredor, de 79 años, y Ridoel Averhoff Diaz, de 32— en estado crítico, y una en condición estable. Los dos pilotos de la aeronave fueron atendidos y dados de alta.

La sheriff reflexionó sobre el trágico episodio al responder preguntas de la prensa. “Uno sale de su casa para ir a trabajar, a visitar a la familia, a hacer lo que normalmente hacemos, sin pensar siquiera que esto es posible”, planteó Cordero-Stutz. Y lamentó que las familias de los fallecidos fueran a vivir con la ausencia de sus queridos por el resto de sus vidas.

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La sheriff de Miami-Dade confirmó las identidades de los cinco trabajadores de limpieza que murieron cuando un avión de carga de Amazon sobrepasó la pista del Aeropuerto Internacional de Miami (Fox News)

La investigación de las muertes queda bajo jurisdicción del sheriff

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) lidera la investigación sobre la aeronave y los restos del accidente, pero la indagatoria sobre las muertes corresponde de forma exclusiva a la Oficina del Sheriff de Miami-Dade.

Cordero-Stutz precisó que su Buró de Homicidios investiga los fallecimientos y que los investigadores mantienen contacto directo con las familias. Ante la consulta de si los pilotos podrían enfrentar cargos penales, la sheriff respondió que es posible, aunque descartó anticipar conclusiones: “En este momento sería demasiado pronto para decirlo”.

La oficina del sheriff también dispuso la presencia continua de abogados de víctimas y capellanes en el Centro de Reunificación Familiar para asistir a los deudos.

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Tres personas siguen hospitalizadas tras el accidente en el Aeropuerto Internacional de Miami, con dos sobrevivientes en estado crítico y una en condición estable (REUTERS/Marco Bello)

La avenida 67 del noroeste permanece cerrada y el tráfico aéreo sigue afectado

La avenida 67 del Noroeste sigue cerrada entre las calles 32 y 25 del Noroeste. Las autoridades pidieron a los conductores evitar la zona y utilizar rutas alternativas.

En cuanto al tráfico aéreo, Cordero-Stutz advirtió que el incidente continúa afectando las operaciones del aeropuerto, con vuelos demorados y cancelados, y recomendó a los pasajeros consultar con sus aerolíneas antes de dirigirse a la terminal.

El accidente se produjo el domingo alrededor de las 14, cuando el Boeing 767 —operado por 21 Air, una compañía de carga con base en Carolina del Norte— regresaba a Miami desde San Juan, Puerto Rico.

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La aeronave sobrepasó el extremo de la pista y avanzó unos 396 metros más allá del pavimento antes de cruzar una carretera lindante con el aeropuerto. El impacto destruyó la camioneta de la empresa de limpieza y alcanzó también un SUV fuera del predio aeroportuario.

La avenida 67 del Noroeste permanece cerrada y el accidente sigue afectando el tráfico aéreo en el Aeropuerto Internacional de Miami con vuelos demorados y cancelados (REUTERS/Marco Bello)

Los investigadores federales analizan por qué los pilotos no abortaron el aterrizaje

Los peritos de la NTSB trabajan para determinar si el avión tocó tierra demasiado tarde como para detenerse dentro de los límites de la pista. Videos del aterrizaje muestran a la aeronave siguiendo su vuelo cuando ya había recorrido una parte considerable del pavimento.

La zona habitual de contacto con la pista se ubica dentro de los primeros 914 metros; si la aeronave superó ese punto sin abortar la maniobra, los expertos coinciden en que los pilotos debieron optar por un nuevo circuito de aproximación.

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La presidenta de la NTSB, Jennifer Homendy, describió la escena como “devastación total” tras recorrer la trayectoria del avión. La investigación abarcará la velocidad de la aeronave, el frenado, las condiciones meteorológicas, el viento y el estado mecánico del aparato. El registro de datos de vuelo podría aportar información sobre la velocidad en el momento del aterrizaje.

La NTSB analiza por qué los pilotos no abortaron el aterrizaje y revisa la velocidad, el frenado, el clima, el viento, el estado mecánico y el mantenimiento del Boeing 767 (REUTERS/Marco Bello)

El Boeing 767 siniestrado tiene 32 años, fue construido para transporte de pasajeros, operado durante más de dos décadas por varias aerolíneas y convertido en carguero en 2015, según el sitio de rastreo Flightradar24.

Mary Schiavo, piloto y ex inspectora general del Departamento de Transporte, señaló que la NTSB también revisará el historial de mantenimiento del avión, en particular por sus antecedentes de propiedad extranjera, incluida una compañía rusa.

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