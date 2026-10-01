La NTSB reveló que un controlador omitió una alerta de viento antes del accidente del avión de carga en Miami

Un avión de carga de Amazon, operado por 21 Air, quedó fuera de la pista tras el accidente en el Aeropuerto Internacional de Miami. Las autoridades investigan las causas del hecho.

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Un controlador aéreo omitió transmitir una alerta de viento a la tripulación de un avión de carga que trasladaba paquetes de Amazon antes de que la aeronave se saliera de la pista en el Aeropuerto Internacional de Miami y provocara cinco muertes, según el informe preliminar de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos (NTSB).

La omisión ocurrió durante la aproximación del vuelo 7598 de 21 Air, operado para Amazon el 6 de septiembre.

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Cuatro minutos antes de autorizar al Boeing 767 a aterrizar en la pista 30, el controlador había advertido a otra aeronave sobre ráfagas cercanas a los 40 km/h.

Sin embargo, esa información no fue comunicada a los pilotos del carguero, de acuerdo con la investigación citada por AP.

Un controlador aéreo omitió comunicar una alerta de viento a los pilotos del avión de carga antes del accidente en el Aeropuerto Internacional de Miami (REUTERS/Marco Bello)

Aterrizaje autorizado sin alerta de viento de cola

El documento de la NTSB indica que los procedimientos de la Administración Federal de Aviación (FAA) obligan a los controladores a informar dirección y velocidad del viento cuando una pista presenta componente de cola.

Ese dato es relevante porque puede aumentar la velocidad sobre el terreno de una aeronave y reducir la distancia disponible para detenerse.

En este caso, el Boeing 767 llegó a Miami durante un período de tormentas cercanas al aeropuerto. Los registros meteorológicos incluidos en la pesquisa consignaron vientos del sur de unos 31 km/h, con ráfagas de hasta 48 km/h.

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La pista 30 utilizada por el vuelo podía quedar expuesta a un viento de cola, una condición que forma parte de los factores que los investigadores deberán analizar.

La NTSB aclaró que su informe es preliminar y que aún no determinó la causa probable del accidente.

La agencia continuará con el examen de las comunicaciones de la torre, la operación de la tripulación, el estado de la aeronave, la meteorología y los procedimientos de la empresa.

El Boeing 767 sobrepasó el extremo de la pista por unos 366 metros e impactó contra una furgoneta, hecho que causó la muerte de cinco personas (REUTERS/Marco Bello)

Toque tardío y exceso de velocidad en la pista

El vuelo había despegado desde San Juan, Puerto Rico, con un cargamento de lentes de contacto para Amazon.

Al llegar a Miami, la aeronave aterrizó con exceso de velocidad y tomó contacto con la pista cuando ya había recorrido una parte de la pista ya recorrida.

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El carguero sobrepasó el extremo de la pista por unos 366 metros, impactó contra una furgoneta que trasladaba a empleados de una compañía de limpieza de aeronaves y alcanzó otro vehículo fuera del predio aeroportuario. Las cinco víctimas mortales viajaban en la furgoneta.

Otras dos personas que iban en ese vehículo sufrieron heridas graves. También resultó gravemente herido el conductor de un automóvil alcanzado durante la salida de pista, mientras que los dos pilotos registraron lesiones leves.

Los primeros datos divulgados por la NTSB habían señalado que la aeronave tocó tierra a 158 nudos (293 km/h).

Los procedimientos de la Administración Federal de Aviación obligan a los controladores a informar la velocidad del viento cuando existe componente de cola (REUTERS/Marco Bello)

El informe además indicó que, durante la maniobra, los frenos se activaron siete segundos después del primer contacto con el pavimento.

Advertencias de velocidad dentro de la cabina

Las conversaciones recuperadas de la cabina mostraron que uno de los pilotos alertó en varias ocasiones a su compañero sobre la velocidad durante la aproximación y después del aterrizaje.

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Según la información divulgada por el organismo investigador, no hubo una respuesta verbal coherente y sostenida ante esas advertencias.

El registro también incorporó avisos automáticos del sistema de la aeronave sobre la tasa de descenso y la proximidad del terreno.

La investigación de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte no detectó el despliegue de los aerofrenos ni de los reversores de empuje tras el toque en tierra (REUTERS/Marco Bello)

Tras el toque, uno de los tripulantes ordenó realizar un “go-around”, la maniobra para abortar el aterrizaje y volver a elevarse, pero el avión ya circulaba por la pista.

La investigación preliminar no detectó indicios de que se hubieran desplegado los aerofrenos ni los reversores de empuje, dos sistemas que contribuyen a reducir la velocidad de una aeronave después de aterrizar. Ambos pilotos habían volado juntos por primera vez pocas horas antes del siniestro.

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Suspensión del acuerdo entre Amazon y 21 Air tras el siniestro

Después del accidente, Amazon suspendió su relación comercial con 21 Air, empresa de carga con sede en Carolina del Norte que trasladaba paquetes para la compañía desde 2024.

Las grabaciones de la cabina mostraron que uno de los pilotos advirtió en varias ocasiones a su compañero sobre la velocidad excesiva (REUTERS/Marco Bello)

El avión accidentado, de 32 años, había sido fabricado originalmente para vuelos de pasajeros y convertido en carguero en junio de 2016.

La tragedia obligó al cierre inicial de las cuatro pistas y calles de rodaje de Miami, con demoras y cancelaciones de vuelos.

El operativo de emergencia incluyó la intervención de bomberos, policías y personal aeroportuario, mientras la aeronave quedó incendiada tras impactar contra los vehículos.

El caso ocurrió menos de un año después de otro accidente de carga en el Aeropuerto Internacional Muhammad Ali de Louisville, donde un avión de UPS perdió un motor durante la aceleración para despegar. Ese hecho dejó tres pilotos y 12 personas muertas en tierra, además de 23 heridos.

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