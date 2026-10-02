Estados Unidos

La familia Trump celebró en Miami los 100 años de Marie Zelnickova, abuela de Ivanka, Erik y Don Jr.

Ivanka Trump comparte fotos del cumpleaños número 100 de su abuela, que muestran cuánto se parecen los nietos de Trump

Un grupo de personas posa sonriendo alrededor de una mesa larga servida con alimentos y flores, debajo de lámparas esféricas y vegetación
Marie Zelníčková, madre de la fallecida Ivana Trump, ha cumplido 100 años, y la familia Trump se reunió para celebrar este acontecimiento.
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La familia Trump se reunió en Miami para celebrar los 100 años de Marie Zelníčková, madre de la fallecida Ivana Trump, en un encuentro que reunió a las tres generaciones de la dinastía. Ivanka Trump compartió los detalles del festejo este viernes a través de Instagram, donde publicó una serie de fotografías familiares.

Marie Zelníčková cumplió 100 años y la celebración tuvo lugar el sábado pasado en la residencia que la familia posee en Miami, según relató Ivanka en la red social. El encuentro reunió a los tres nietos de Zelníčková (Ivanka, Donald Trump Jr. y Eric Trump) junto a sus parejas y a los diez bisnietos de la homenajeada, que en conjunto representan cuatro generaciones de la familia.

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Una mujer mayor sentada detrás de una mesa con tres pasteles que forman el número 100, decorados con frutas y flores moradas
Marie Zelníčková, madre de la fallecida Ivana Trump

La fotografía grupal mostró a Zelníčková rodeada de sus tres nietos y sus respectivas parejas: Jared Kushner, esposo de Ivanka; Bettina Trump, pareja de Donald Trump Jr.; y Lara Trump, esposa de Eric Trump. Completaron la imagen los diez bisnietos de la homenajeada.

Ivanka y Kushner tienen tres hijos en común: Arabella, de 15 años; Joseph, de 12; y Theodore, de diez. Eric y Lara Trump tienen dos hijos, mientras que Don Jr. tiene cinco producto de su anterior matrimonio con Vanessa Trump.

Cuatro personas sentadas en un sofá blanco: dos hombres con polo blanco a los lados y dos mujeres al centro, una vestida con traje rojo floral
Ivanka Trump, Donald Trump Jr y Eric Trump con Marie Zelníčková

Otra imagen mostró a Zelníčková sentada detrás de una torta con forma del número 100, vestida con una blusa turquesa y una chaqueta a juego con un gran adorno floral, además de un collar de perlas, una pulsera de cadena fina y un reloj dorado con brillos.

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Una familia de seis personas posa sentada en un sofá blanco delante de tres globos plateados que forman el número cien
Ivanka Trump, Jared Kushner y sus tres hijos —Arabella (15 años), Joseph (12) y Theodore (10)—, sentados con Zelníčková en un sofá frente a unos globos

Una tercera fotografía exhibió a Ivanka, Kushner y sus tres hijos sentados junto a Zelníčková en un sofá frente a globos de decoración. Ivanka llevaba un vestido largo naranja con escote halter y estampado floral blanco, mientras que Arabella optó por un vestido verde y sus hermanos vistieron de forma idéntica con chombas verdes y pantalones blancos. Kushner eligió un atuendo informal con pantalones marrones y una remera blanca.

Otras fotografías mostraron a los niños de la familia jugando en un tobogán de agua y sentados junto a la pileta, en lo que se describió como una jornada recreativa además de la celebración formal.

Ivanka acompañó las imágenes con un extenso mensaje en el que destacó el significado del encuentro. “100 años de vida, amor, familia y recuerdos”, escribió como epígrafe de la publicación.

Un hombre con camiseta blanca y una mujer con vestido rojo con estampado floral posan abrazados frente a varios árboles
Ivanka Trump y Jared Kushner

“El sábado pasado, celebramos el 100° cumpleaños de mi abuela en nuestra casa en Miami, rodeados de sus tres nietos y los diez bisnietos”, relató Ivanka, y agregó: “Fue algo increíblemente especial, un hermoso reflejo de una familia y un legado que abarca cuatro generaciones”.

La hija del presidente también dedicó unas palabras a su madre, Ivana Trump, fallecida en 2022 a los 73 años a causa de las lesiones sufridas tras una caída por las escaleras de su casa en Manhattan. Ivanka señaló que su madre fue “profundamente extrañada”, aunque aseguró que “su amor y su presencia se sintieron durante todo el día en las historias que compartimos y en la familia que ella amó tan ferozmente”.

Retrato de un niño sonriente con cabello rubio corto, pecas y una camisa polo verde
El hijo de Ivanka Trump, Theodore
Un niño rubio con camisa azul estampada sonríe frente a la cámara junto a familiares con prendas florales y rosadas
El hijo de Eric Trump y Lara
Una niña con ortodoncia y cabello claro sonríe con una blusa blanca de estampado floral azul
La hija de Donald Trump Jr Chloe
Una niña de cabello rubio y camisa rosa sonríe frente a la cámara junto a un adulto parcialmente visible
La hija de Eric Trump y Lara

El mensaje cerró con una dedicatoria directa a su abuela: “Babi, tu siglo de amor ha moldeado generaciones y vive en cada uno de nosotros. Celebrarte fue un honor, una alegría y un recordatorio del extraordinario legado que has creado. Feliz cumpleaños número 100. Te amamos más allá de las palabras”.

Tiffany Trump, hija del presidente con Marla Maples, y Barron Trump, su único hijo con Melania Trump, no estuvieron presentes en la celebración del centenario de Zelníčková.

Una mujer de cabello rubio, vestida con una blusa gris sin mangas, sonríe mirando a la cámara
Arabella Trump
Una mujer joven con el cabello castaño y una prenda verde sonríe frente a la cámara en un espacio exterior
Kai Trump

El festejo familiar se produjo días después de que las mujeres de la familia Trump asistieran a la cena de Estado ofrecida en la Casa Blanca en honor al presidente chino Xi Jinping, el jueves de la semana anterior. En esa ocasión, Ivanka lució un vestido de satén azul bordado con cristales, valuado en 6.000 dólares y confeccionado por el diseñador Georges Hobeika, con un corpiño estructurado, bordados con motivos florales y flecos cristalizados.

Tiffany eligió para el mismo evento un vestido de noche color champán con escote corazón de pedrería y drapeado lateral, mientras que Lara Trump utilizó un vestido dorado con brillos.

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