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Acusan al presunto asesino de Ann Widdecombe de preparar actos terroristas contra Nigel Farage

El acusado, detenido desde julio por el crimen de la exdiputada, deberá comparecer ante la justicia el próximo 7 de octubre

El líder de Reform UK, Nigel Farage, durante un acto partidario en Doncaster, Reino Unido. 1 de octubre de 2026 (REUTERS/Scott Heppell)
El líder de Reform UK, Nigel Farage, durante un acto partidario en Doncaster, Reino Unido. 1 de octubre de 2026 (REUTERS/Scott Heppell)
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La Policía antiterrorista británica imputó este viernes a Joshua Kerry, acusado del asesinato de la exdiputada Ann Widdecombe, por preparar actos de terrorismo contra el líder de Reform UK, Nigel Farage.

Según el comunicado, el hombre de 28 años enfrenta un cargo formal por participar en “actividades preparatorias de actos terroristas” presuntamente cometidas entre el 31 de mayo de 2024 y el 8 de julio de 2026. No se precisaron detalles sobre la naturaleza de los planes vinculados a Farage. Deberá comparecer el próximo 7 de octubre ante el Tribunal de Magistrados de Westminster, en Londres.

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La subcomisaria Vicki Evans, de la unidad antiterrorista, calificó la acusación de “gran gravedad” y explicó: “Hemos llevado a cabo una investigación sumamente intensa y compleja durante algún tiempo”, fruto del trabajo de “un equipo especializado de detectives, analistas y expertos forenses que han trabajado en múltiples líneas de indagación”.

Joshua Kerry permanece detenido desde julio acusado por el asesinato de la exdiputada Ann Widdecombe. (REUTERS/Julia Quenzler)
Joshua Kerry permanece detenido desde julio acusado por el asesinato de la exdiputada Ann Widdecombe. (REUTERS/Julia Quenzler)

Oriundo de Rotherham, en el norte de Inglaterra, Kerry permanece detenido desde el 11 de julio, dos días después del hallazgo del cuerpo de Widdecombe. El imputado volverá a declarar por ese crimen el 9 de octubre; el juicio está fijado para junio de 2027.

El fiscal Kashif Malik relató ante el tribunal que el sospechoso condujo cerca de 500 kilómetros (300 millas) desde su vivienda hasta la casa de la exlegisladora. Allí la golpeó 21 veces en la cabeza con un martillo mientras ella almorzaba. El jardinero de la víctima encontró el cuerpo boca abajo en el suelo de la cocina. La causa provisional de muerte fue determinada como un traumatismo craneoencefálico por objeto contundente.

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Widdecombe, de 78 años y veterana del Partido Conservador antes de sumarse a Reform UK, se convirtió en la tercera política británica asesinada en lo que va de la década. La legisladora laborista Jo Cox murió en 2016 a manos de un simpatizante neonazi, mientras que el conservador David Amess fue asesinado en 2021 por un seguidor del grupo Estado Islámico.

El crimen generó fuertes reacciones entre legisladores y dirigentes partidarios, que reclamaron mejoras en los esquemas de seguridad. La vinculación del caso con posibles planes contra Farage amplió esa preocupación dentro de Reform UK.

El líder de Reform UK, Nigel Farage, durante un homenaje a Ann Widdecombe en la conferencia partidaria realizada en Birmingham, Reino Unido. 4 de septiembre de 2026 (REUTERS/Temilade Adelaja)
El líder de Reform UK, Nigel Farage, durante un homenaje a Ann Widdecombe en la conferencia partidaria realizada en Birmingham, Reino Unido. 4 de septiembre de 2026 (REUTERS/Temilade Adelaja)

Farage ha sido una de las figuras más influyentes de la política británica durante la última década y tuvo un papel central en el referéndum de 2016 sobre la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea. Durante la campaña electoral de 2024 ya había sido blanco de incidentes menores, entre ellos el momento en que le arrojaron un batido.

A su vez, enfrenta una investigación parlamentaria para determinar si debió declarar una donación de 5 millones de libras esterlinas (6,75 millones de dólares) proveniente de un inversor en criptomonedas, suma que, según sostuvo, estaba destinada a reforzar su seguridad personal.

La ministra del Interior, Shabana Mahmood, calificó de “extremadamente preocupantes” los episodios conocidos esta semana. “Expreso mi profunda solidaridad con Nigel Farage y su familia”, escribió en X. “Que nadie se equivoque: un ataque contra cualquier persona dedicada a la política es un ataque contra todos nosotros. Este caso plantea serios interrogantes sobre la seguridad de quienes desempeñan una vida pública”.

(Con información de EP y Reuters)

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