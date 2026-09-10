El piloto del avión de carga de Amazon que se salió de la pista en Miami advirtió que iban demasiado rápido

Video informativo sobre el accidente aéreo de un avión de carga de Amazon que se salió de la pista en Miami, dejando como saldo al menos cinco personas fallecidas. Crédito: TODAY

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Durante casi dos minutos, uno de los pilotos del avión de carga de Amazon que se salió de la pista en Miami y causó la muerte de cinco personas advirtió en varias ocasiones a su compañero que la aeronave se aproximaba con exceso de velocidad, tanto antes del aterrizaje como después del toque sobre la pista, según informó Associated Press a partir de la información de vuelo difundida el miércoles.

Associated Press consignó además que un resumen de las grabaciones de voz de cabina, elaborado por la Junta Nacional de Seguridad del Transporte de Estados Unidos (NTSB, por sus siglas en inglés), señala que el copiloto no respondió de manera verbal y coherente a esas advertencias. El avión realizó un aterrizaje inestable, intentó volver a despegar por unos segundos y finalmente se estrelló contra una furgoneta en la que viajaban las cinco víctimas fatales.

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La aeronave aterrizó a gran velocidad el domingo por la tarde, se salió de la pista y recorrió unos 396 metros más allá de su extremo antes de impactar contra una furgoneta que trasladaba trabajadores de una empresa de limpieza de aviones. Luego chocó con un SUV compacto mientras cruzaba una vía pública y finalmente se incendió.

Las cinco personas fallecidas viajaban en la furgoneta. Otras cinco resultaron heridas, dos de ellas de gravedad hasta el martes. Los dos pilotos sobrevivieron y fueron interrogados el miércoles por los investigadores.

Los pilotos tuvieron margen para corregir o abortar el aterrizaje

La investigación del accidente del avión de carga de Amazon en Miami reveló que un piloto advirtió varias veces sobre el exceso de velocidad antes del aterrizaje y después del toque en pista (REUTERS/Marco Bello)

El exfuncionario de la Administración Federal de Aviación (FAA) Mike O’Donnell explicó en diálogo con Associated Press que, cuando se advirtió por primera vez que el avión llegaba demasiado rápido, la tripulación todavía tenía varias opciones para reducir la velocidad, como extender más los dispositivos hipersustentadores, reducir potencia y bajar el tren de aterrizaje. También podía abortar la maniobra y volver a intentar el aterrizaje.

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“Había tiempo de sobra para bajar la velocidad y también para decidir una maniobra de aproximación frustrada a dos minutos del aterrizaje”, dijo O’Donnell, quien supervisó temas de seguridad aeroportuaria e investigaciones de accidentes.

La aproximación mostró signos de inestabilidad

El avión de carga de Amazon hizo un aterrizaje inestable, intentó volver a despegar por unos segundos y terminó estrellándose contra una furgoneta en Miami (REUTERS/Marco Bello)

Según detalló Associated Press, los datos de la grabadora de vuelo, publicados el martes por la noche, muestran que el avión se comportó de manera inestable durante la aproximación, en medio de fuertes vientos. Después del toque, los pilotos soltaron brevemente los frenos y aumentaron la potencia de los motores, como si intentaran volver a despegar para repetir el aterrizaje, aunque abandonaron esa maniobra apenas cuatro segundos más tarde.

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Las grabaciones de audio de cabina también registraron varias alertas automáticas relacionadas con la velocidad de descenso y la proximidad del terreno. Según O’Donnell, esas advertencias refuerzan la idea de que el avión no estaba estabilizado y sugieren que podría no haber estado configurado correctamente para aterrizar.

Cuando el tren de aterrizaje principal derecho y el delantero tocaron la pista, la aeronave ya había avanzado una distancia considerable, lo que redujo el margen disponible para detenerse. Además, los fuertes vientos asociados a tormentas en la zona podrían haber generado viento de cola, empujando al avión hacia adelante. El sitio especializado Flightradar24 estimó, a partir de datos de la NTSB, que la aeronave estaba cerca de la mitad de la pista de 2.850 metros cuando tomó contacto con el suelo.

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La transcripción completa de la conversación en la cabina se conocerá en una etapa posterior de la investigación.

Expertos ponen el foco en la coordinación de la tripulación

Expertos señalaron que la tripulación del avión de carga de Amazon tuvo margen para reducir la velocidad o abortar el aterrizaje antes de tocar pista (AP)

Varios especialistas sostuvieron que la tripulación debió abortar el aterrizaje mientras el avión seguía en el aire y volver a intentarlo.

En declaraciones recogidas por Associated Press, Steve Arroyo, ex piloto de aerolínea y experto en seguridad, dijo que los datos difundidos el miércoles muestran una posible falla de coordinación en la cabina y sugieren que el piloto al mando pudo haber estado demasiado concentrado en completar el aterrizaje como para reaccionar ante las advertencias sobre la velocidad.

“¿Dónde estuvo la coordinación? ¿Dónde estuvo el liderazgo en la gestión de la cabina? ¿Y el cumplimiento de las directrices establecidas en el manual de vuelo de la compañía?”, planteó Arroyo.

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Mary Schiavo, exinspectora general del Departamento de Transporte, dijo que una de las preguntas es si quien pilotaba la aeronave era el capitán de mayor rango, mientras que el primer oficial, con menos experiencia, fue quien lanzó las advertencias, pero sin insistir con suficiente firmeza.

La investigación analizará todos los posibles factores

El Boeing 767, con 32 años de antigüedad, fue construido originalmente para transporte de pasajeros y operó durante más de dos décadas para varias aerolíneas extranjeras antes de ser convertido en carguero en 2015, según Flightradar24.

El último vuelo fue operado por 21 Air, una empresa de carga con sede en Carolina del Norte que transporta paquetes para Amazon desde 2024.

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Los investigadores de la NTSB prevén revisar el historial de propiedad del avión, las condiciones meteorológicas en el aeropuerto, los registros de mantenimiento y las operaciones de 21 Air.

Se trata del segundo accidente de un avión de carga en Estados Unidos en menos de un año. En octubre, un avión de UPS se estrelló tras perder un motor mientras aceleraba en la pista del Aeropuerto Internacional Muhammad Ali, en Louisville. Ese accidente dejó tres pilotos muertos, 12 personas fallecidas en tierra y otras 23 heridas.