Estados Unidos

Un avión de carga se estrelló en el Aeropuerto Internacional de Miami

El vuelo procedente de Puerto Rico quedó detenido fuera del área operativa, rodeado por humo oscuro y llamas, mientras las autoridades intentaban establecer qué provocó el hecho

Un avión de carga Boeing 767 con la marca Amazon Prime Air en su cola se observa fuera de una pista, cercano a una carretera con vehículos. Una densa columna de humo negro se eleva desde la aeronave. Se visualizan camiones y automóviles en la vía adyacente al lugar del incidente. Las imágenes documentan el evento de un avión saliéndose de pista cerca del Aeropuerto Internacional de Miami (Video: NBC Miami)

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Un avión de carga Boeing 767 se salió de pista y terminó sobre una carretera junto al Aeropuerto Internacional de Miami este domingo, según informó el diario estadounidense New York Post.

Imágenes difundidas por NBC 6 mostraron la aeronave cruzada en la vía, con grandes nubes de humo negro que se elevaban desde la aeronave y llamas visibles a lo largo del fuselaje. En el video se escuchó a testigos exclamar: “Oh my God!”.

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Según New York Post, el vuelo había partido de San Juan, en Puerto Rico, con destino a Miami. En la zona se observaron autos y camiones detenidos a un costado de la carretera.

New York Post señaló que aún no estaba claro qué provocó el incidente ni el alcance total de lo ocurrido, y agregó que el avión parecía permanecer en gran medida intacto donde quedó detenido.

Del avión de carga se elevaron nubes de humo negro y se observaron llamas a lo largo del fuselaje (Captura NBC Miami)
Del avión de carga se elevaron nubes de humo negro y se observaron llamas a lo largo del fuselaje (Captura NBC Miami)

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