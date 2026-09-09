El accidente en Miami expone antiguas denuncias por seguridad contra 21 Air

Video informativo sobre el accidente aéreo de un avión de carga de Amazon que se salió de la pista en Miami, dejando como saldo al menos cinco personas fallecidas. Crédito: TODAY

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El accidente en Miami volvió a poner bajo la lupa a 21 Air, la aerolínea de carga que operaba el avión de Amazon Prime Air que se estrelló el domingo cerca de una pista del aeropuerto. Mientras la investigación oficial sigue abierta, salieron a la luz denuncias previas de exempleados y pilotos sobre presuntas fallas de seguridad dentro de la compañía, de acuerdo con una reconstrucción publicada por CBS News a partir de documentos judiciales, testimonios y entrevistas.

La nota del medio estadounidense señala que la empresa, controlada por el dueño de los Houston Astros, Jim Crane, arrastraba desde hace años reclamos internos por supuestas irregularidades operativas. Entre ellas, ex trabajadores mencionaron reportes de seguridad que no se habrían cargado, presiones para volar con descansos insuficientes, fallas de mantenimiento y problemas de comunicación en cabina.

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Ex pilotos denunciaron un patrón de problemas operativos y de seguridad

Ex pilotos y exempleados de 21 Air denunciaron fallas de mantenimiento, reportes de seguridad omitidos y presiones sobre las tripulaciones (REUTERS/Marco Bello)

Uno de los testimonios citados por CBS News es el de Karl Seuring, un piloto con más de 30 años de experiencia que inició una queja legal tras denunciar un supuesto despido en represalia. El aviador sostuvo que la compañía tenía “una larga historia de problemas de seguridad” y aseguró que, cuando planteó sus preocupaciones, un gerente le respondió que “eso no va a cambiar”.

La Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de Estados Unidos rechazó inicialmente su presentación por despido retaliatorio, aunque su apelación derivó en un proceso ante un tribunal del Departamento de Trabajo que, afirmó el medio, todavía sigue en trámite.

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En ese expediente también aparecieron otras acusaciones. Seuring y otros ex pilotos sostuvieron que algunos directivos habrían desalentado la presentación formal de incidentes, además de impulsar esquemas de vuelo que, a su entender, comprometían los tiempos de descanso reglamentarios. El abogado del piloto, Michael Anello, afirmó ante el juez que otro aviador de la empresa había sido presionado para operar “en períodos demasiado cortos para cumplir con los descansos adecuados”, una situación que, remarcó, “implicaba riesgos para la seguridad”.

Un ex jefe de pilotos declaró que algunos reportes no llegaban al sistema

El ex jefe de pilotos Bruce Joseph declaró que varios reportes de seguridad no se cargaban en el sistema interno de 21 Air (REUTERS/Marco Bello)

La investigación periodística también recuperó el testimonio de Bruce Joseph, ex jefe de pilotos de 21 Air, quien declaró ante el tribunal laboral que tenía “conocimiento personal de personas a las que se desalentó” de dejar asentadas preocupaciones de seguridad dentro del sistema interno de la compañía.

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Tal y como publicó CBS News, Joseph aseguró que en más de una oportunidad le indicaron que no cargara ciertos episodios en el software de gestión de seguridad antes de hablar con el entonces director ejecutivo, Mike Mendez. Consultado sobre si esos reportes terminaban incorporándose después, respondió: “La mayor parte no se cargaba”.

Mendez rechazó esas acusaciones. En su declaración, recogida por el mismo medio, aseguró que su responsabilidad era “garantizar que la aerolínea operara de manera segura, sin perjudicar a nadie ni ocultar nada”. Además, atribuyó las denuncias de Joseph a la mala relación en la que terminó su salida de la empresa.

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A ese cuadro se sumó una carta de renuncia enviada en 2021 por el ex piloto militar Don Helmig a Crane. En ese correo, citado por la cadena estadounidense, advirtió que después de tres meses había encontrado problemas en distintas áreas y cuestionó que se le diera “solo un gesto superficial a los sistemas de seguridad para después no hacer nada”.

El accidente dejó cinco muertos, pero la causa todavía no fue determinada

El impacto del avión en Miami dejó cinco muertos y la caja negra puede aportar datos sobre lo que ocurrió en la cabina (REUTERS/Marco Bello)

Pese al peso de esos antecedentes, la causa del siniestro de Miami todavía no fue establecida. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos lleva adelante la investigación y hasta ahora no determinó si las denuncias previas tienen o no relación con el accidente del domingo.

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De acuerdo con la reconstrucción de CBS News, el carguero se aproximaba a una pista de unos 2.853 metros, cuando a unos 6,4 kilómetros del aeropuerto dejó de descender durante aproximadamente 25 segundos. Esa maniobra hizo que la aeronave llegara demasiado alta a la aproximación final y, en lugar de abortar el aterrizaje, iniciara luego un descenso muy pronunciado.

La ex inspectora general del Departamento de Transporte Mary Schiavo indicó que una parte central de las respuestas podría surgir de la caja negra, tanto por las grabaciones de cabina como por los registros técnicos del vuelo. En declaraciones citadas por el medio, planteó la pregunta que ahora guía a los investigadores: “¿Qué estaba ocurriendo en esa cabina?”.

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El impacto provocó la muerte de cinco personas, que integraban una cuadrilla de limpieza y viajaban en una camioneta alcanzada por el avión, informó la sheriff del condado de Miami-Dade, Rosie Cordero-Stutz. Los pilotos, identificados como Joseph Carroll, de 55 años, y Jaime Felipe Silva Molina, de 37, fueron hospitalizados tras el hecho y luego recibieron el alta.

Por su parte, 21 Air no respondió a los pedidos de comentarios formulados por el medio, aunque en un comunicado publicado en su sitio sostuvo que está cooperando plenamente con la pesquisa de la NTSB. Amazon, en tanto, expresó que remitía cualquier definición sobre las circunstancias del caso a los investigadores y a la propia aerolínea.

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