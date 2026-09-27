Fallo de software en el Boeing 737 Max: la FAA abre una investigación que amenaza las entregas y certificaciones pendientes

El 737 Max representa la principal fuente de ingresos de Boeing y es clave para que la compañía recupere su estabilidad financiera tras años de crisis (Jennifer Buchanan/Pool via REUTERS/File Photo)

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Un error en el sistema informático del Boeing 737 Max puso en alerta a la industria aérea: la Administración Federal de Aviación (FAA) abrió una investigación formal sobre un fallo que, en determinadas circunstancias, desconecta la guía automática de vuelo justo cuando los pilotos intentan abortar un aterrizaje y volver a intentarlo.

El problema no es menor. Un aterrizaje frustrado —conocido en la industria como go-around— es una maniobra que ocurre a baja altitud y exige máxima concentración de la tripulación.

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CBS News destaca que perder en ese momento el VNAV (Vertical Navigation), el sistema que mantiene automáticamente la altitud planificada en cada punto de la aproximación, obliga a los pilotos a asumir una carga adicional en el instante de mayor exigencia operativa.

La FAA tiene facultades para detener entregas y certificaciones si la revisión concluye que el error representa un peligro real para los pasajeros (REUTERS/Brian Snyder/File Photo)

El error aparece en una versión específica del software de vuelo

El problema se manifiesta en las versiones 14 y 14.1 del sistema operativo de la computadora de gestión de vuelo del 737 Max.

Para que ocurra, deben coincidir tres condiciones: que el piloto automático esté activado durante una aproximación de precisión, que se produzca un aterrizaje frustrado y que el piloto modifique el plan de vuelo preprogramado en ese momento.

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Una fuente de la industria aeronáutica consultada por CBS News resumió el problema con dos preguntas: “¿Qué tan ocupada querés que esté tu tripulación? ¿Estás introduciendo distracciones en el peor momento posible?”.

La compañía lleva más de dos años sin poder normalizar su ritmo de producción y entregas tras la sucesión de crisis que golpearon al programa 737 Max (Jennifer Buchanan/Pool via REUTERS/File Photo)

Boeing conocía el problema desde noviembre de 2024

La compañía tuvo conocimiento del fallo por primera vez en noviembre de 2024, cuando una aerolínea se lo comunicó. Tras una revisión interna, Boeing determinó en febrero de 2025 que no representaba un problema de seguridad inmediata.

Sin embargo, nueva información recibida de varios operadores a lo largo de 2026 llevó al fabricante a lanzar una revisión formal de seguridad. Las conclusiones de esa revisión fueron enviadas a la FAA este mes y serán evaluadas por una Junta de Revisión de Acciones Correctivas (CARB).

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En un comunicado recogido por CBS News, un portavoz de Boeing afirmó que “incluso si el VNAV se desactiva, el piloto automático continuará funcionando” y que todos los pilotos están entrenados para aterrizar sin ese sistema.

La compañía también informó a las aerolíneas que la solución de software estaba prevista para 2028, aunque trabaja para adelantar ese plazo.

Ante cada nuevo inconveniente en el 737 Max, Boeing enfrenta el mismo dilema: comunicar el problema a tiempo y perder contratos, o demorarse y profundizar la desconfianza del sector (REUTERS/Benoit Tessier/File Photo)

Southwest y United rechazarán aviones nuevos con el software afectado

La revelación del fallo tuvo consecuencias en las relaciones comerciales de Boeing con sus clientes.

Southwest Airlines y United Airlines comunicaron al fabricante que no aceptarán la entrega de aeronaves nuevas con las versiones 14 o 14.1 del software, y optarán por una versión anterior; Southwest es además la destinataria de casi la totalidad del libro de pedidos del 737 Max 7, recientemente certificado, cuyas entregas también están en riesgo.

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Alaska Airlines y American Airlines confirmaron que ningún avión de sus flotas operativas utiliza la versión comprometida.

La certificación del 737 Max 10, la variante más grande de la familia Max que estaba a días de recibir el visto bueno de la FAA tras años de retrasos, podría verse postergada como consecuencia de esta investigación.

La decisión de Southwest y United de rechazar entregas marca un cambio de postura de las aerolíneas, que históricamente absorbían los problemas de Boeing con mayor tolerancia (Jennifer Buchanan/Pool via REUTERS/File Photo)

El 737 Max es el programa comercial más importante de Boeing y el eje central de su plan de recuperación financiera.

La familia de aviones acumula un historial marcado por incidentes graves: dos accidentes en 2018 y 2019 que costaron la vida a 346 personas por un defecto de software, y el desprendimiento de un panel de puerta en pleno vuelo en un avión de Alaska Airlines en enero de 2024, atribuido a fallos de fabricación.

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El incidente de Alaska Airlines derivó en la suspensión temporal de todos los 737 Max 9 en Estados Unidos y reabrió el debate sobre los controles de calidad en las plantas de Boeing (NTSB/Handout via REUTERS/File Photo)

El organismo regulador advirtió que tomará medidas de inmediato si el proceso de revisión identifica un riesgo concreto.

The Wall Street Journal fue el primero en informar sobre el fallo.