La Guardia Costera de Taiwán expulsó con cañones de agua a un pesquero chino cerca de las islas Pratas

La Administración de la Guardia Costera (CGA) de Taiwán empleó cañones de agua para expulsar a un pesquero chino que faenaba cerca de la isla Pratas

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La Guardia Costera de Taiwán utilizó cañones de agua para expulsar un pesquero chino que faenaba de forma ilegal en aguas restringidas cerca de la isla Pratas, también conocida como Dongsha, en el mar de China Meridional. El episodio, ocurrido el 1 de octubre y confirmado este viernes por fuentes oficiales taiwanesas, se suma a una serie de incidentes recientes que reflejan el aumento de la presión marítima de Pekín sobre Taipéi.

El buque chino, identificado como Jin Sha, se negó durante horas a abandonar la zona pese a las advertencias, lo que derivó en una maniobra prolongada del guardacostas taiwanés que terminó con la embarcación sin propulsión y remolcada fuera de las aguas bajo jurisdicción de Taiwán.

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Según informó la Administración de la Guardia Costera (CGA, por sus siglas en inglés) de Taiwán, el buque patrullero Yunlin detectó en la tarde del jueves dos pesqueros de bandera china, el Yue Hui Dong Yu 75066 y el Jin Sha, que faenaban “de forma ilegal” a unos 50 kilómetros al este de la isla Pratas, dentro de las aguas restringidas que Taipéi establece para las embarcaciones de la China continental.

El Yunlin emitió advertencias por megafonía para que ambos barcos se retiraran. El Yue Hui Dong Yu 75066 levó anclas y abandonó la zona, pero el Jin Sha permaneció anclado pese a recibir tres avisos sin respuesta.

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Ante la negativa, el guardacostas taiwanés lanzó agua al aire durante 30 segundos a 200 metros de la embarcación, a modo de advertencia. Como la medida no surtió efecto, el Yunlin se acercó de forma gradual y roció la cabina de mando del pesquero durante 90 segundos, según detalló la CGA en un comunicado.

La Guardia Costera de Taiwán utilizó cañones de agua para expulsar a un pesquero de China cerca de la isla Pratas. (Taiwan Coast Guard/Handout via REUTERS)

“Como no surtió efecto, (el Yunlin) se fue acercando gradualmente y roció la cabina de mando durante 90 segundos”, señaló la entidad, que precisó que el chorro de agua evitó “en todo momento” a los marineros que se encontraban en cubierta. Tras la maniobra, el Jin Sha levó anclas y comenzó a alejarse, momento en el que el guardacostas detuvo el uso del cañón de agua.

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Poco después de iniciar la retirada, el pesquero chino sufrió una avería en el motor que lo dejó sin propulsión. El Yunlin permaneció junto a la embarcación y, según la CGA, hizo llegar 35 raciones de comida caliente a los miembros de su tripulación antes de remolcar el barco fuera de las aguas restringidas taiwanesas, operación que culminó hacia las 23:00 horas del jueves.

El pesquero Jin Sha sufrió una falla de motor y recibió raciones de comida antes de salir de las aguas bajo control taiwanés. (REUTERS/Ann Wang)

La entrega del pesquero a las autoridades chinas se produjo sin incidentes en la madrugada del viernes. “Los buques de la Guardia Costera mantuvieron la vigilancia en la zona y, a las 06:15 horas de hoy, entregaron sin incidentes el ‘Jin Sha’ al buque de trabajo chino ‘Hai Yang Shi You 681’, que lo remolcó de regreso”, explicó el organismo taiwanés. No se reportaron heridos entre los tripulantes del pesquero.

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El episodio coincidió con la conmemoración del Día Nacional de China, que se celebra cada 1 de octubre.

La CGA denunció que los pesqueros chinos han intensificado sus incursiones en aguas bajo jurisdicción de Taipéi, con capturas que “a menudo se cuentan por toneladas”, lo que vulnera “gravemente” el orden marítimo de la zona. La entidad instó a Pekín a contener a sus embarcaciones pesqueras para que no vuelvan a traspasar los límites establecidos.

En la misma semana, la Guardia Costera taiwanesa detuvo dos pesqueros chinos adicionales que faenaban de manera ilegal cerca del archipiélago de Pescadores, también llamado Penghu, situado a unos 50 kilómetros de la costa occidental de Taiwán. En esa operación fueron arrestados 14 tripulantes.

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Un informe de la CGA publicado el 23 de septiembre precisó que, durante 2026, la entidad detuvo nueve pequeñas embarcaciones chinas en ocho casos distintos en aguas de Dongsha. El mismo documento señaló que, entre enero y principios de septiembre de ese año, se registraron 12 episodios en los que buques de la guardia costera china fueron expulsados de las aguas restringidas del enclave.

A ello se suma que, el martes previo al incidente con el Jin Sha, dos buques de la Guardia Costera china patrullaron aguas al este de Taiwán, en lo que Pekín describe como operaciones de rutina en medio de la tensión creciente entre ambos gobiernos.

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Taipéi administra las islas Pratas en el nordeste del mar de China Meridional, aunque Pekín también las reclama como propias. Bajo la normativa taiwanesa que regula las relaciones con la China continental, existen dos tipos de aguas controladas: las “aguas prohibidas”, que se extienden 12 millas náuticas desde la línea de base marítima, y las “aguas restringidas”, que llegan hasta las 24 millas náuticas.

Las embarcaciones de bandera china que ingresan en estas zonas sin autorización pueden ser objeto de medidas de aplicación por parte de las autoridades taiwanesas. Pekín, sin embargo, no reconoce estas restricciones y considera a Taiwán parte de su territorio, con la posibilidad de una reunificación por la fuerza si lo considera necesario.

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La mayoría de los países, incluido Estados Unidos, no reconocen a Taiwán como un Estado independiente. No obstante, Washington se opone a cualquier intento de tomar la isla autogobernada por la fuerza y mantiene su compromiso de proveerla de armamento.