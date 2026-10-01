Estados Unidos

El sur de California se prepara para una ola de calor que podría extenderse hasta mediados de octubre

Las previsiones anticipan máximas cercanas a 39 °C y alertas vigentes desde este viernes en varios condados sureños

El sur de California enfrentará una ola de calor desde el viernes 2 de octubre hasta mediados de mes (REUTERS/Daniel Cole)
El sur de California enfrentará una ola de calor desde el viernes 2 de octubre hasta mediados de mes (REUTERS/Daniel Cole)
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El sur de California se prepara para una ola de calor inusualmente prolongada, que comenzará el viernes 2 de octubre y podría extenderse hasta mediados de mes.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) prevé condiciones peligrosamente calurosas en amplias zonas de la región, bajo una vigilancia por calor extremo que, por ahora, rige hasta el 8 de octubre y podría ampliarse.

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El sábado se perfila como la jornada más calurosa del episodio. Los pronósticos sitúan las máximas del centro de Los Ángeles y de Pasadena en torno a los 37,8 ℃ (100 ℉); en Paso Robles alcanzarían 38,3 ℃ (101 ℉) y en Ojai, 38,9 ℃ (102 ℉).

También se esperan registros de tres dígitos Fahrenheit en otros sectores de los condados de Los Ángeles y Ventura.

Las temperaturas alcanzarán máximas de hasta 38,9 grados Celsius en zonas como Los Ángeles, Pasadena, Paso Robles y Ojai el sábado (REUTERS/Daniel Cole)
Las temperaturas alcanzarán máximas de hasta 38,9 grados Celsius en zonas como Los Ángeles, Pasadena, Paso Robles y Ojai el sábado (REUTERS/Daniel Cole)

La vigilancia abarca costas, valles y áreas interiores

La oficina del NWS en Los Ángeles/Oxnard emitió una vigilancia por calor extremo para zonas costeras y valles de los condados de Los Ángeles y Ventura, desde la mañana del viernes hasta la noche del jueves 8 de octubre.

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El organismo advirtió que el calor intenso podría persistir durante la segunda semana del mes, por lo que el aviso podría ser prorrogado.

Por su parte, la oficina del NWS en San Diego activó una vigilancia desde la mañana del viernes hasta la noche del miércoles para áreas costeras e interiores de los condados de Orange y San Diego, además de sectores de San Bernardino y Riverside.

En esas áreas, las temperaturas elevadas afectarán tanto a zonas urbanas como a valles interiores.

Un sistema de alta presión mantendría el calor hasta mediados de mes

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas por calor extremo para costas, valles y áreas interiores en múltiples condados (REUTERS/Mike Blake)
El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas por calor extremo para costas, valles y áreas interiores en múltiples condados (REUTERS/Mike Blake)

La meteoróloga Rose Schoenfeld, de la oficina del NWS en Oxnard, atribuyó la persistencia del fenómeno a un sistema de alta presión instalado sobre el sur de California y a la falta de vientos que habitualmente contribuyen a moderar las temperaturas. Los modelos meteorológicos no muestran todavía un final definido para el episodio.

Es uno de los episodios de mayor duración que he visto durante mi tiempo en esta oficina”, afirmó Schoenfeld, quien se incorporó al servicio meteorológico en 2023, en declaraciones recogidas por Los Angeles Times. Según explicó, las proyecciones contemplan que el calor continúe hasta la mitad de octubre.

El nuevo episodio sería menos húmedo que algunos de los registrados durante el verano, cuando los remanentes de tormentas tropicales y las temperaturas oceánicas elevadas dejaron condiciones de humedad inusuales en la región.

Sin embargo, una tormenta que no se prevé que toque tierra podría impulsar humedad hacia el sur de California entre el fin de semana y el lunes.

Ese aporte podría favorecer tormentas eléctricas aisladas y nubosidad en las áreas montañosas, aunque no se espera que reduzca de forma sustancial las temperaturas en el resto de la región.

La humedad del verano también favoreció la presencia de mosquitos y un aumento de casos de virus del Nilo Occidental en el condado de Los Ángeles.

Las altas temperaturas son habituales en el área de Los Ángeles durante octubre, cuando concluye la temporada cálida habitual (REUTERS/Daniel Cole)
Las altas temperaturas son habituales en el área de Los Ángeles durante octubre, cuando concluye la temporada cálida habitual (REUTERS/Daniel Cole)

Las autoridades piden evitar la exposición y vigilar a personas vulnerables

El NWS recomendó beber líquidos con frecuencia, permanecer en espacios con aire acondicionado, limitar la exposición directa al sol y verificar el estado de familiares, vecinos y otras personas vulnerables al calor.

Asimismo, recordó que los vehículos pueden alcanzar temperaturas letales en pocos minutos y pidió no dejar en su interior a niños pequeños ni mascotas sin supervisión.

Las olas de calor durante octubre son habituales en el área de Los Ángeles, donde la temporada cálida suele extenderse de junio a octubre.

La particularidad de este episodio, según los pronósticos, radica en su duración y en la posibilidad de que las altas temperaturas se mantengan durante buena parte de la primera mitad del mes.

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