Estas son las nuevas funciones de inteligencia de audio en los Apple Watch Series 12 y Ultra 4

Siri Recap y Live Rewind llegarán mediante una versión beta de watchOS 27 prevista para finales de 2026. (Europa Press)

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Apple incorporará dos funciones de inteligencia artificial aplicadas al audio, Siri Recap y Live Rewind, al Apple Watch Series 12 y al Apple Watch Ultra 4 mediante una versión beta prevista para finales de 2026. Ambas herramientas permiten que el reloj escuche una conversación y ayude a recordarla, sin conservar el audio original como una grabación accesible. Las funciones forman parte del conjunto Audio Intelligence incluido en watchOS 27.

Resúmenes de Siri Recap

Siri Recap escucha las conversaciones del entorno y produce un resumen de alto nivel, compuesto por un título, los puntos clave y una breve síntesis que el usuario puede consultar más tarde en la app Siri del Apple Watch o del iPhone. Apple aclara que la función no genera una transcripción literal, sino algo equiparable a las notas que tomaría un asistente después de una reunión.

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Los resúmenes se eliminan de forma automática a los siete días, salvo que el usuario decida guardarlos o exportarlos. La función admite configuración por horario, por ubicación o mediante un acceso directo disponible en el Centro de control.

Los resúmenes de Siri Recap se eliminan de forma automática a los siete días si el usuario no los guarda. (Captura Apple)

Live Rewind recupera los últimos 15 segundos de audio

Live Rewind resuelve una necesidad distinta: la recuperación inmediata de una frase perdida. Al pulsar dos veces la Digital Crown, el reloj muestra en pantalla un fragmento de texto con los últimos 15 segundos de audio captados. La función está pensada para situaciones de ambiente ruidoso o conversaciones rápidas en las que una frase pasa inadvertida.

El fragmento desaparece aproximadamente 30 segundos después de que la pantalla se atenúe, a menos que el usuario lo guarde de manera explícita. Según detalla Apple, Live Rewind no transcribe de forma continua en segundo plano: se activa únicamente tras un gesto deliberado del usuario.

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La diferencia entre ambas funciones resulta central para entender su uso: Live Rewind opera como una herramienta de recuperación puntual, mientras que Siri Recap funciona como un sistema de memoria ligero y continuo.

La función requiere un iPhone 16 o posterior con Apple Intelligence activado; el iPhone 16e queda excluido. (EFE)

La compatibilidad excluye a varios dispositivos

El acceso a estas funciones está restringido a un conjunto específico de equipos. Siri Recap y Live Rewind solo estarán disponibles en el Apple Watch Series 12 y en el Apple Watch Ultra 4. Además, requieren que el reloj esté vinculado a un iPhone 16 o a un modelo posterior con Apple Intelligence activado.

La documentación de soporte de Apple excluye de manera explícita al iPhone 16e de esta compatibilidad. La compañía prevé que la versión beta llegue a finales de 2026, momento en el que se podrá evaluar el rendimiento en condiciones reales, el impacto en la batería, la compatibilidad con distintos idiomas y la gestión de la superposición de voces, aspectos que hasta ahora no han sido puestos a prueba.

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Cifrado de extremo a extremo y límites del sistema

Apple sostiene que el audio capturado no se conserva como una grabación accesible, ni para el sistema operativo, ni para las aplicaciones, ni para los usuarios, ni para la propia compañía. El Secure Enclave del reloj cifra el audio detectado antes de enviarlo al iPhone vinculado para su procesamiento.

El Secure Enclave cifra el audio antes de enviarlo al iPhone, y los datos se sincronizan por iCloud con cifrado de extremo a extremo. (Reuters)

Los resúmenes guardados y los fragmentos de Live Rewind se sincronizan mediante iCloud con cifrado de extremo a extremo, de modo que, según la compañía, solo los dispositivos de confianza del usuario pueden acceder a ellos.

Apple afirma también que el sistema no identifica individualmente a los interlocutores y que está diseñado para excluir información sensible, como datos financieros o identificadores gubernamentales. De acuerdo con un informe de 9to5Mac sobre la documentación de privacidad de Apple, Live Rewind emite un sonido y muestra un indicador visual cuando se activa, una señal relevante para cualquier persona presente que no haya decidido participar de la conversación.

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El consentimiento legal queda fuera del control técnico

Las medidas de seguridad técnicas descritas por Apple no resuelven, sin embargo, los requisitos de consentimiento exigidos para grabar o transcribir una conversación. Las leyes sobre esta materia varían según la jurisdicción, las políticas internas de cada lugar de trabajo y la normativa local vigente en cada país.

Las protecciones técnicas de Apple no sustituyen los requisitos legales de consentimiento para grabar conversaciones. (Reuters)

Las aplicaciones previstas para estas funciones incluyen desde recordar una frase perdida en un entorno ruidoso hasta recopilar instrucciones verbales recibidas durante el día. El comportamiento real de Siri Recap y Live Rewind, no obstante, solo podrá confirmarse una vez que la versión beta quede disponible a finales de 2026.

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