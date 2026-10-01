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Hailee Steinfeld, la actriz de Hawkeye, reavivó los rumores sobre el regreso de su personaje en Avengers: Doomsday

Un gesto frente a sus seguidores y una respuesta en el programa de Jimmy Fallon dejaron dudas sobre si Kate Bishop, la arquera que debutó en 2021, aparecerá en el Universo Cinematográfico de Marvel

Hailee Steinfeld es Kate Bishop en "Hawkeye", la nueva serie de Marvel Studios. (Crédito/Disney+)
Hailee Steinfeld alimentó versiones sobre su posible regreso como Kate Bishop al Universo Cinematográfico de Marvel tras dar respuestas ambiguas (Crédito/Disney+)
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Hailee Steinfeld alimentó las versiones sobre su posible regreso como Kate Bishop al Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) tras responder de forma ambigua a las preguntas sobre Avengers: Doomsday, la próxima entrega de la franquicia.

La actriz, que actualmente promociona la película de Disney Hexed, fue consultada en varias ocasiones acerca de su participación en el proyecto. Ninguna de sus respuestas confirmó formalmente su presencia, pero sus reacciones reforzaron las especulaciones entre los seguidores de Marvel.

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Según informó Forbes, Steinfeld protagonizó al menos tres momentos que reactivaron el debate sobre el futuro de Kate Bishop, personaje que interpretó en la serie Hawkeye de 2021.

Una reacción ante un fan impulsó las versiones

El primer episodio ocurrió durante un encuentro con fanáticos. Ante la pregunta directa sobre si formará parte de Avengers: Doomsday, Hailee Steinfeld asintió con la cabeza. Instantes después, la actriz pareció advertir el alcance de su gesto y cambió su expresión.

La secuencia circuló en redes sociales y dio lugar a interpretaciones sobre una posible revelación involuntaria. Más tarde, durante otra entrevista, Steinfeld fue consultada por aquel momento y negó haber confirmado su presencia, aunque su respuesta mantuvo el tono evasivo.

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Steinfeld declaró en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon que desconoce si volverá al UCM y dejó la respuesta al paso del tiempo (REUTERS/Mike Blake)
Steinfeld declaró en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon que desconoce si volverá al UCM y dejó la respuesta al paso del tiempo (REUTERS/Mike Blake)

La tercera situación tuvo mayor exposición. En una visita a The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, el conductor le preguntó si volverá al UCM. La actriz respondió: “En realidad no tengo idea, el tiempo lo dirá”.

La declaración no despejó la incógnita. Por el contrario, abrió nuevas lecturas entre quienes siguen el anuncio del elenco y las producciones vinculadas con la próxima fase de Marvel Studios.

Kate Bishop quedó vinculada a nuevas figuras del UCM

Steinfeld debutó como Kate Bishop en Hawkeye, la producción de Disney Plus que presentó a la joven arquera como discípula de Clint Barton, el personaje encarnado por Jeremy Renner. Al cierre de la serie, Bishop quedó posicionada como una posible sucesora de Hawkeye dentro de la franquicia.

La ficción también reunió a la protagonista con Yelena Belova, interpretada por Florence Pugh. La relación entre ambos personajes se convirtió en uno de los elementos más comentados de la serie y dejó abierta la posibilidad de futuros encuentros.

Yelena aparece entre las figuras que tendrían una presencia central en Avengers: Doomsday. Sin embargo, ni Steinfeld ni Renner figuraron en los anuncios iniciales de reparto del largometraje.

Jeremy Renner y Hailee Steinfeld protagonizan la serie televisiva centrada en Ojo de Halcón. (Marvel Studios)
El personaje de Kate Bishop debutó en la serie "Hawkeye" de 2021 como la discípula de Clint Barton (Marvel Studios)

La ausencia de ambos nombres no descarta una participación. Marvel suele reservar apariciones y personajes para futuras revelaciones, en especial en películas que reúnen a varias generaciones de héroes y villanos de su universo audiovisual.

El proyecto de Los Jóvenes Vengadores sigue sin confirmación

Kate Bishop también fue relacionada con una eventual formación de Los Jóvenes Vengadores. En una escena posterior de The Marvels, Kamala Khan, interpretada por Iman Vellani, contacta a Bishop para proponerle integrar un grupo de nuevos héroes.

La escena fue entendida como una señal de que Marvel desarrollaría una versión juvenil de Los Vengadores. No obstante, el estudio no confirmó un proyecto específico con ese nombre ni informó una fecha de producción.

La posibilidad de que Bishop aparezca en Avengers: Doomsday podría limitarse a una participación breve, dada la cantidad de personajes ya anunciados. Un adelanto reciente sumó otra incógnita al mostrar que Doctor Doom tendría bajo su control a Bruce Banner, pese a que Mark Ruffalo no fue incluido en la primera lista de intérpretes.

También persisten las expectativas por eventuales regresos de Doctor Strange y Wanda Maximoff, dos personajes que no fueron anunciados para la película. En ese contexto, una aparición de Kate Bishop podría funcionar como enlace con una futura etapa del UCM y con el grupo de héroes jóvenes que Marvel dejó planteado en sus producciones recientes.

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