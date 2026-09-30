Un tribunal federal frena la ejecución de Christa Pike a último momento

La Justicia de Tennessee dictó la pena capital contra la joven por el asesinato de Colleen Slemmer. Durante la audiencia, Pike rompió en llanto y pidió poder abrazar a su madre.

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Un tribunal federal de apelaciones suspendió la ejecución de Christa Pike cerca de una hora antes de la inyección letal prevista para la mañana de este miércoles en el Riverbend Maximum Security Institution, en Nashville, Tennessee.

El Tribunal de Apelaciones del Sexto Circuito de Estados Unidos quiere determinar si las denuncias de abuso sexual y violación que Pike presentó sobre su infancia fueron evaluadas de forma suficiente antes de que recibiera la pena de muerte.

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La decisión se conoció cerca de las 9:00, hora local, cuando los testigos ya estaban reunidos en la prisión, según informó Fox News. Pike, de 50 años, fue condenada por el asesinato de Colleen Slemmer, de 19 años, ocurrido en 1995. Ella tenía 18 años al momento del crimen.

Un tribunal federal de apelaciones suspendió la ejecución de Christa Pike cerca de una hora antes del horario fijado. (J. Miles Cary/ Knoxville News Sentinel/USA TODAY NETWORK via REUTERS)

Christa Pike evita por ahora la ejecución en Tennessee

La orden judicial paralizó una ejecución que habría convertido a Christa Pike en la primera mujer ejecutada en Tennessee en al menos 200 años.

Pike “afirma que el Estado recientemente cambió su postura ante los tribunales, después de haber sostenido que mentía e inventaba los abusos sexuales”, escribió el tribunal. Según la condenada, el reconocimiento por parte del Estado de su historial de abuso sexual infantil y violación “debilita los cimientos” de su proceso judicial estatal.

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“Para abordar y resolver adecuadamente las cuestiones que ahora se presentan ante este tribunal, y después de sopesar cuidadosamente los intereses en juego, consideramos necesario suspender la ejecución de Pike”, señaló el tribunal. Uno de los jueces votó en disidencia.

La revisión judicial se concentra en evaluar las denuncias de abuso sexual y abandono en la infancia presentadas por la defensa de Pike. (REUTERS)

La resolución no modifica la condena por el homicidio de Slemmer ni anula la pena de muerte. Por ahora, impide que el estado avance con la inyección letal mientras continúa la revisión judicial.

El estado de Tennessee, en tanto, solicitó de inmediato a la Corte Suprema que levantara la suspensión y permitiera que la ejecución siguiera adelante.

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El tribunal federal de apelaciones revisará denuncias de abuso infantil

La revisión se concentra en la información que se tuvo en cuenta antes de imponer la pena de muerte. Los abogados de Pike habían sostenido que su defensa inicial no contempló de manera suficiente su historia de abuso sexual y abandono durante la niñez, de acuerdo con The New York Times.

Ese análisis forma parte de los recursos de última instancia que suelen presentarse en casos de pena capital. El tribunal deberá decidir si los antecedentes alegados pudieron afectar la condena o la sentencia impuesta.

El procedimiento habría convertido a Christa Pike en la primera mujer ejecutada en el estado de Tennessee en al menos 200 años. (AP Photo/The Nashville Tennessean, Lisa Nipp)

No se conoce aún cuánto durará la pausa ordenada.

En su presentación ante la Corte Suprema, el estado calificó el pedido de último momento de los abogados de Pike como una “maniobra política” y sostuvo que era poco probable que la condenada lograra un fallo favorable sobre el fondo de su planteo.

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El estado también argumentó que la suspensión de la ejecución tuvo un impacto concreto en la familia de la víctima. La madre y el padrastro de Colleen Slemmer, May y Raúl Martínez, habían viajado a Tennessee para presenciar la ejecución. En su pedido para revocar la suspensión, el estado sostuvo que la familia “ya tiene derecho a encontrar la paz que busca”.

La Corte Suprema y el gobernador Bill Lee habían rechazado intervenir

La suspensión del Tribunal de Apelaciones del Sexto Circuito de Estados Unidos llegó un día después de que la Corte Suprema de Estados Unidos rechazara intervenir en el caso, el 29 de septiembre de 2026. Esa decisión dejó sin efecto una de las últimas vías judiciales que Pike había utilizado para detener la ejecución, según publicó The New York Times.

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El gobernador republicano de Tennessee, Bill Lee, también había negado una solicitud para conmutar la sentencia y permitir que Pike cumpliera prisión perpetua. La petición buscaba reemplazar la ejecución por una pena de reclusión de por vida.

La nueva orden judicial mantiene el caso abierto y deja sin una fecha confirmada el cumplimiento de la sentencia.

El asesinato de Colleen Slemmer y la condena a pena de muerte

El homicidio de Colleen Slemmer ocurrió en enero de 1995 en el predio de la Universidad de Tennessee (May Martinez)

Pike fue condenada por el asesinato de Colleen Slemmer, de 19 años, en 1995. La condenada tenía 18 años cuando ocurrió el crimen y permanece desde entonces bajo una sentencia de muerte.

La ejecución estaba prevista en el Riverbend Maximum Security Institution, una prisión de Nashville. La suspensión emitida este miércoles impidió que el procedimiento se realizara según el calendario establecido por el estado.

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