La Corte Suprema de EEUU autoriza la pena de muerte contra Christa Pike: será la primera mujer ejecutada en Tennessee en más de 200 años

La Justicia de Tennessee dictó la pena capital contra la joven por el asesinato de Colleen Slemmer. Durante la audiencia, Pike rompió en llanto y pidió poder abrazar a su madre.

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La Corte Suprema de Estados Unidos habilitó que la ejecución de Christa Gail Pike siga adelante en Tennessee al revocar una suspensión de último momento ordenada por un tribunal federal de apelaciones, una hora antes de que se aplicara la inyección letal este miércoles.

El Departamento Correccional de Tennessee informó que el procedimiento se llevará a cabo esta misma noche, antes de la medianoche, plazo límite fijado por la orden de ejecución estatal. Se convertirá en la primera mujer ejecutada en Tennessee en más de 200 años, informó Associated Press.

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Pike fue condenada a la pena capital por el asesinato de Colleen Slemmer, una compañera de 19 años del programa de capacitación laboral al que ambas asistían en Knoxville. La acusación sostuvo que Pike, junto a su novio Tadaryl Shipp y su amiga Shadolla Peterson, llevaron a la joven a una zona aislada y la atacaron.

La decisión del máximo tribunal llegó tras una jornada de recursos cruzados, cuando la madre y el padrastro de la víctima, May y Raúl Martínez, testigos y periodistas ya se encontraban reunidos en el Instituto de Máxima Seguridad Riverbend, en Nashville.

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Christa Gail Pike se convertiría en la primera mujer ejecutada en Tennessee en más de dos siglos (AP Photo/The Tennessean, Lisa Nipp).

El Tribunal de Apelaciones del Sexto Circuito había concedido la suspensión por dos votos contra uno, al considerar necesario revisar los argumentos de la defensa sobre si, durante la imposición de la pena, se valoraron debidamente las denuncias de abusos sexuales y negligencia que Pike afirmó haber sufrido desde su niñez, precisó The New York Times.

La oficina del fiscal general estatal, Jonathan Skrmetti, apeló de inmediato ante la Corte Suprema y explicó que detener el proceso a último momento recompensaría lo que calificó como “tácticas dilatorias abusivas” de los abogados de la condenada, reportó Associated Press.

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La mayoría conservadora del máximo tribunal levantó la suspensión sin explicar los fundamentos de su decisión. Las juezas Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson votaron en disidencia.

Sotomayor consideró en un escrito que la decisión de la Corte “impide necesariamente” que se examine “debidamente la demanda de Pike”.

A su vez, aseguró que “el deseo de Tennessee de acelerar la ejecución de Pike en unos días o incluso semanas no puede prevalecer sobre” el interés de la propia Pike en proteger su vida.

Esta misma semana, el gobernador republicano de Tennessee, Bill Lee, rechazó conceder clemencia a Pike. La Corte Suprema, por su parte, había desestimado una petición de la defensa para detener la ejecución, según NBC News.

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Christa Gail Pike se convertirá en la primera mujer ejecutada en Tennessee en más de dos siglos (J. Miles Cary/ Knoxville News Sentinel/USA TODAY NETWORK vía REUTERS).

El asesinato de Colleen Slemmer ocurrió cuando Pike tenía 18 años

De acuerdo con los expedientes judiciales, el 12 de enero de 1995, Pike, Shipp y Peterson llevaron a Slemmer a una zona boscosa del campus de la Universidad de Tennessee, donde la atacaron durante entre media hora y una hora.

La víctima fue agredida con trozos de asfalto y sufrió heridas causadas por un cúter y una cuchilla de carnicero. Los forenses hallaron pentagramas grabados en su cuerpo y determinaron que le faltaba un fragmento de cráneo.

En el juicio, la fiscalía planteó que la condenada atacó a Slemmer porque creía que la joven buscaba captar el interés de Shipp.

Pike tenía 18 años en ese momento y fue la única condenada a muerte por el homicidio. Shipp era menor de edad y admitió que le talló un pentagrama a la víctima, sin embargo, recibió cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional.

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Peterson también tenía 18 años y actuó como vigía mientras asesinaban a Slemmer. Obtuvo la libertad condicional tras colaborar con la investigación.

La defensa ha alegado que su edad cuando ocurrió el crimen, tendría hoy mayor peso en la evaluación de la pena. Sus abogados argumentan que los avances científicos sobre el desarrollo cerebral muestran que las capacidades de decisión y control de los jóvenes aún maduran después de la adolescencia, detalló NBC News.

El homicidio de Colleen Slemmer ocurrió en un bosque cercano a la Universidad de Tennessee (May Martinez/Archivo).

La defensa de Pike alegó que el jurado no conoció los abusos que padeció y sus trastornos de salud mental

Los representantes de Christa Pike no cuestionan su participación en el homicidio, pero sostienen que el jurado que la sentenció no recibió información fundamental sobre su historial de abuso, abandono y trastornos de salud mental.

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Después del crimen, Pike recibió diagnósticos de trastorno bipolar y de estrés postraumático.

En una presentación judicial, argumentaron que “resulta inconcebible que, en el siglo XXI, el sistema de justicia penal esté a punto de ejecutar a una superviviente de violación y abuso sexual infantil cuyo jurado nunca tuvo la oportunidad de considerar esos hechos al sopesar la culpabilidad moral de la acusada”.

Al mismo tiempo, plantearon a la Corte Suprema que la inmovilización en la camilla de ejecución podría causarle un sufrimiento psicológico adicional debido al trastorno de estrés postraumático que le atribuyen, consignó NBC News.

La fiscalía respondió que un juez ya había determinado, el mes anterior, que era “especulativo determinar si Pike sufriría un mayor daño psicológico debido a la forma en que se lleva a cabo el protocolo de inyección letal”.

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