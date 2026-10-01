Wall Street revierte las pérdidas iniciales y cierra en alza

Wall Street revirtió las pérdidas de la jornada y cerró con ganancias en sus principales índices. (AP Photo/Richard Drew)

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Wall Street logró revertir las pérdidas iniciales de la jornada del jueves y cerró con subas, luego de que una venta masiva de bonos que había llevado los rendimientos del Tesoro de Estados Unidos a sus niveles más altos en décadas perdiera fuerza hacia el final de la rueda. El S&P 500 cortó así una racha de tres días consecutivos a la baja, después de haber tocado temprano su nivel más bajo en dos semanas.

El rebote se dio en un día marcado por fuertes oscilaciones en los mercados de bonos a nivel global, que también golpearon a las plazas europeas y asiáticas. Datos económicos que reforzaron la imagen de una economía estadounidense sólida alimentaron el temor a que la inflación persista y obligue a la Reserva Federal a mantener una postura monetaria más estricta.

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El Departamento de Trabajo de Estados Unidos informó que las solicitudes semanales iniciales de subsidio por desempleo descendieron a 197.000, por debajo de las 200.000 previstas por los economistas consultados por Reuters. La cifra se sumó a una serie de reportes de la semana que apuntalaron la idea de un mercado laboral firme, a la espera del informe oficial de empleo que se publicaría el viernes.

Por separado, el Instituto de Gerencia de Abastecimiento (ISM) informó que su índice PMI manufacturero cayó a 54,5 el mes pasado, pero el dato que más inquietó a los inversores fue el repunte en los precios de los insumos reflejado en ese mismo reporte, que reavivó la preocupación por una aceleración de la inflación.

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Ambos informes llevaron el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años a rozar el 5,34%, su nivel más alto desde 2002, tras cerrar septiembre con su mayor alza trimestral desde 1994. Los rendimientos altos encarecen el financiamiento para empresas y consumidores, lo que presiona a la baja los precios de las acciones y otras inversiones: ese mecanismo explica por qué el salto de las tasas golpeó primero a Wall Street y a las bolsas europeas antes de que el mercado lograra estabilizarse hacia el cierre.

El vicepresidente de la Reserva Federal sugirió actuar con cautela frente a futuras subas de las tasas de interés. (AP Photo/Richard Drew)

Sin embargo, los retornos cedieron en la segunda mitad de la jornada y el bono a 10 años retrocedió a 5,23% desde el 5,29% del cierre previo, a medida que ingresaban compradores al mercado. El descenso se profundizó después de que el vicepresidente de la Reserva Federal, Philip Jefferson, sugirió que el banco central podría actuar con cautela antes de volver a subir las tasas de interés, tras el incremento de 25 puntos básicos aplicado en septiembre. Pese al repliegue del jueves, el rendimiento del bono a 10 años se mantiene muy por encima de los niveles de la semana pasada, cuando se ubicaba debajo del 5%.

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Los precios del crudo volvieron a presionar sobre las expectativas de inflación. Un reporte atribuyó el salto de más de 4 dólares por barril del Brent a la suspensión de las exportaciones de combustible de China, lo que amenaza con restringir aún más la oferta global. Ese repunte impulsó al índice de energía del S&P 500, que avanzó cerca de un 2% y se convirtió en el sector con mejor desempeño de los once principales del índice.

Otro reporte vinculó el alza del Brent, que trepó 4,4% hasta los 102,31 dólares, a la incertidumbre sobre cuándo la guerra con Irán permitirá que la industria petrolera global retome la normalidad. Las preocupaciones por la inflación alta, los precios del petróleo, la solidez persistente de la economía estadounidense y la insistencia de los gobiernos en gastar más de lo que recaudan combinaron para empujar al alza a los bonos en todo el mundo durante la jornada.

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Las solicitudes semanales de subsidio por desempleo en Estados Unidos bajaron a 197.000. (REUTERS/Carlo Allegri/File Photo)

Las acciones vinculadas al auge de la inteligencia artificial encabezaron la recuperación en Wall Street. El optimismo por el sector creció después de que Micron Technology presentó un reporte de ganancias trimestrales superior al esperado por los analistas. La fabricante de memorias para computadoras también proyectó una aceleración de su crecimiento y entregó previsiones de ganancias e ingresos que superaron las estimaciones del mercado.

Las acciones de Micron subieron 3%, con lo que su ganancia acumulada en el año trepó a 284,5%. En el mismo sector, Nvidia avanzó 1,1% y fue la fuerza individual más influyente dentro del S&P 500, mientras que Applied Materials ganó 3,5%.

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Fuera del rubro tecnológico, Accenture saltó 15,8% tras reportar ganancias trimestrales por encima de lo previsto, con crecimiento tanto en América como en Asia. Ese avance compensó la caída de 4,9% de McCormick, que presentó resultados mejores a los esperados pero cuya proyección de ingresos para el año fiscal completo quedó por debajo de las estimaciones de los analistas.

Con este cuadro, el S&P 500 cerró con una suba de 14,91 puntos, hasta 7.666,45 unidades. El Dow Jones Industrial Average sumó 20,51 unidades, hasta 50.926,56, y el Nasdaq Composite avanzó 10,53 puntos, hasta 26.871,60 unidades.

Las oscilaciones en el mercado de bonos tuvieron un efecto más marcado en las plazas europeas. Los índices bursátiles cayeron 1,7% en Londres, 1,6% en París y 1% en Fráncfort, golpeados por movimientos bruscos en los rendimientos de bonos de ese lado del Atlántico.

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El rendimiento del bono del gobierno francés a 10 años llegó a dispararse hasta casi 4,95%, luego retrocedió hacia el 4,80% y volvió a subir hasta el 4,90%, un vaivén descrito como inusual para un mercado donde los movimientos suelen medirse en centésimas de punto porcentual.

En Asia, en cambio, los índices tuvieron un desempeño mejor que el resto del mundo gracias al impulso de las empresas tecnológicas vinculadas a la inteligencia artificial. El Nikkei 225 de Japón saltó 3,3% y el Kospi de Corea del Sur subió 1,9%.