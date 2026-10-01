ABC de todo lo que puede hacer Gemini 4 Argon: la nueva IA de Google para la ciberdefensa

Gemini 4 Argon es la respuesta de Google a la necesidad de automatizar tareas de ciberseguridad. GOOGLE

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Gemini 4 Argon es el nuevo modelo de IA de Google orientado a flujos de trabajo complejos, con foco en la ciberdefensa y la protección de los usuarios. El lanzamiento llega después de que Sundar Pichai, consejero delegado de la compañía, firmara un acuerdo con Donald Trump y otros líderes de Estados Unidos sobre superinteligencia, un pacto voluntario que la Casa Blanca impulsa para fomentar auditorías y controles internos en áreas críticas como la ciberseguridad y las amenazas biológicas.

El modelo ya exhibe resultados concretos: se ubicó en el primer puesto de la prueba de referencia CWE-bench v1, el parámetro que mide la capacidad técnica para identificar y subsanar vulnerabilidades críticas en sistemas informáticos.

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Qué es Gemini 4 Argon y para qué sirve

Gemini 4 Argon es la respuesta de Google a la necesidad de automatizar tareas de ciberseguridad que hasta ahora exigían intervención humana constante. El sistema puede localizar, validar y reparar vulnerabilidades de manera autónoma en más de 20 lenguajes de programación.

Este gráfico mide la resistencia de los modelos de IA ante intentos de vulneración, donde un valor más bajo indica mejor desempeño. (Google)

Además, el modelo tiene la capacidad de analizar sistemas web en funcionamiento sin necesidad de acceder a su código fuente, una función que amplía el espectro de aplicaciones posibles para equipos de seguridad informática.

Esta combinación de capacidades explica por qué Google decidió presentar a Argon como un modelo diseñado específicamente para flujos de trabajo complejos, en contraste con versiones anteriores pensadas para tareas más generales.

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La prioridad declarada por la compañía es doble: por un lado, dotar a los sistemas de defensa digital de herramientas capaces de anticipar fallos; por otro, reforzar la seguridad de los usuarios finales frente a vulnerabilidades que antes pasaban inadvertidas.

Este gráfico compara el desempeño de distintos modelos de inteligencia artificial al resolver tareas de programación que exigen múltiples pasos y mayor complejidad técnica. (Google)

El acuerdo de Sundar Pichai con la Casa Blanca sobre superinteligencia

El estreno de Argon no ocurre de manera aislada. Sundar Pichai firmó un acuerdo con Donald Trump y otros líderes estadounidenses vinculado a la superinteligencia, un pacto de carácter voluntario que la Casa Blanca promueve entre las principales compañías tecnológicas.

El objetivo de ese pacto es que las empresas generen auditorías y controles internos en áreas consideradas críticas, entre las que se incluyen la ciberseguridad y las amenazas biológicas.

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En ese marco, Gemini 4 Argon se presenta como una herramienta alineada con los compromisos asumidos por Google ante la administración estadounidense, en momentos en que el debate sobre la regulación de la inteligencia artificial avanzada ocupa un lugar central en la agenda política de Estados Unidos.

Gemini 4 Argon es el nuevo modelo de IA de Google orientado a flujos de trabajo complejos. REUTERS/Lisi Niesner

Cómo funciona Fairwind, el programa de acceso ampliado

Google desplegará Gemini 4 Argon de manera escalonada a través de su programa Fairwind. Esta iniciativa brindará a los participantes acceso sin las restricciones habituales en materia de ciberseguridad, con el fin de que puedan aprovechar al máximo las capacidades del nuevo modelo.

El esquema escalonado permite a la compañía controlar el ritmo de incorporación de usuarios y monitorear el comportamiento del sistema en distintos entornos antes de una disponibilidad más amplia.

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El hallazgo en Wiz que puso a prueba las capacidades de Argon

Uno de los casos que Google utilizó para respaldar el desempeño de Argon fue su aplicación en Wiz. Tras el uso de esta inteligencia artificial, se descubrió una vulnerabilidad crítica que exponía información personal confidencial en un software utilizado en hospitales de todo el mundo.

Uno de los casos que Google utilizó para respaldar el desempeño de Argon fue su aplicación en Wiz. REUTERS/Dado Ruvic

Según remarcó la compañía, se trató de una falla “no detectada por otros modelos de IA”, lo que posicionó a Argon como una herramienta capaz de identificar riesgos que habían pasado inadvertidos para sistemas previos.

Este hallazgo se suma al primer puesto obtenido en la prueba CWE-bench v1 como evidencia del salto técnico que Google busca destacar con el lanzamiento de su nuevo modelo.

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