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El Brent subió hasta USD 102 tras la suspensión china de las exportaciones petroleras

El crudo de referencia para diciembre recuperó terreno tras caer más de 1 % en las primeras horas y cerró la jornada en Londres, según Reuters, impulsado por restricciones al abastecimiento de combustibles

China suspendió las exportaciones de productos petrolíferos para asegurar el abastecimiento energético en su mercado interno. (REUTERS/Nick Oxford/File Photo)
China suspendió las exportaciones de productos petrolíferos para asegurar el abastecimiento energético en su mercado interno. (REUTERS/Nick Oxford/File Photo)
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Los precios del petróleo cerraron este jueves en alza pese al incremento en los volúmenes exportados desde Oriente Medio, en una sesión marcada por la suspensión de envíos de combustible desde China y la expectativa sobre una posible liberación coordinada de reservas de diésel en Europa. El barril de Brent para entrega en diciembre avanzó 4,37%, hasta los 102,31 dólares, mientras el mercado seguía de cerca las negociaciones sobre el suministro de gasóleo.

El repunte se produjo en una jornada volátil, después de que los precios llegaran a caer más de 1% en las primeras horas de negociación antes de recuperar terreno, según datos de la agencia Reuters.

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El contrato de Brent con vencimiento en diciembre, que pasó a ser la referencia tras el vencimiento del contrato de noviembre, cerró la sesión en 102,31 dólares en el mercado de futuros de Londres. El contrato de noviembre había cerrado el miércoles en 103,50 dólares, lo que representó una subida mensual cercana al 14% durante septiembre, de acuerdo con datos recogidos por la agencia EFE. Su equivalente estadounidense, el West Texas Intermediate (WTI) para entrega en noviembre, subió 2,71%, hasta los 92,87 dólares por barril.

Pese a la suba, persiste la mayor disponibilidad de crudo proveniente del Golfo Pérsico. John Kilduff, analista de Again Capital, explicó a la agencia AFP: “A pesar del repunte observado hoy, sigue saliendo más petróleo de la región del Golfo”. En la misma línea, Kim Fustier, analista de HSBC, coincidió en que “las exportaciones totales de crudo de Oriente Medio se están recuperando efectivamente”, aunque advirtió: “Eso no significa que el mercado petrolero haya vuelto a una especie de ‘normalidad’”. Las negociaciones diplomáticas para poner fin al conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán no muestran avances concretos, y el mercado continúa a la espera de una posible reanudación de las hostilidades en la región.

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El alza de los precios se aceleró después de conocerse que las refinerías chinas suspendieron las exportaciones de productos petrolíferos hacia regiones más allá de Hong Kong y Macao hasta nuevo aviso, según informaron cuatro personas al tanto del asunto a la agencia Reuters. La medida busca favorecer el abastecimiento interno de China ante la volatilidad de los mercados energéticos mundiales. La analista de Forex.com Fiona Cincotta señaló que la suspensión “podría tensar los mercados de combustible, que ya se enfrentan a interrupciones en el suministro procedentes de Oriente Medio”.

El crudo estadounidense West Texas Intermediate cotizó a la suba mientras aumentaron las exportaciones desde el Golfo Pérsico. (REUTERS/Ahmed Jadallah/File Photo)
El crudo estadounidense West Texas Intermediate cotizó a la suba mientras aumentaron las exportaciones desde el Golfo Pérsico. (REUTERS/Ahmed Jadallah/File Photo)

La suspensión china de las exportaciones de combustible, sumada a los daños en la infraestructura de refino de Oriente Medio y Rusia por la guerra, redujo a la mitad los envíos de diésel, gasolina y queroseno respecto de los niveles previos al conflicto, lo que intensificó la escasez global de productos refinados y presionó al alza los precios del crudo pese al mayor flujo de exportaciones desde el Golfo Pérsico.

Aunque los suministros de crudo siguen llegando con normalidad al mercado, el diésel y otros productos refinados continúan escaseando a raíz de los daños sufridos por las infraestructuras de refinería en el golfo Pérsico y en Rusia. Los envíos de gasolina, queroseno y diésel desde esa región se ubican en torno a la mitad de los niveles previos a la guerra, según indicó Phil Flynn, analista sénior de Price Futures Group. A esta situación se suma que las reservas mundiales de diésel ya eran escasas después de que Rusia, uno de los principales exportadores de ese combustible, prohibiera las exportaciones hasta octubre. Operadores del sector consultados por Reuters sostienen que es poco probable que la escasez termine antes del próximo año.

El precio del barril de petróleo Brent avanzó un 4,37% y cerró en 102,31 dólares en el mercado de Londres. (REUTERS/Phil Noble)
El precio del barril de petróleo Brent avanzó un 4,37% y cerró en 102,31 dólares en el mercado de Londres. (REUTERS/Phil Noble)

Kilduff resumió el clima del mercado al señalar: “Las tensiones en el mercado del gasóleo siguen siendo un problema. Todavía estamos a la espera de ver si finalmente se llevará a cabo una liberación coordinada de reservas”.

Según informaciones de prensa citadas por la agencia AFP, Estados Unidos querría que países europeos, en particular Francia y Alemania, liberen diésel de sus reservas estratégicas para contener la escalada de precios de ese combustible. De no hacerlo, Washington prohibiría la exportación de gasóleo estadounidense. Dos diplomáticos de la Unión Europea confirmaron a Reuters que el grupo de trabajo sobre energía del bloque se reuniría el viernes para debatir una posible liberación de las reservas de diésel. Una portavoz de la Comisión Europea indicó el jueves por la noche que la reunión entre el organismo y los países miembros fue convocada para la mañana del viernes.

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, declaró a la cadena Fox News: “Es el momento de poner más diésel en el mercado, y ese diésel está disponible. Creo que pronto recibiremos buenas noticias”. Ante la perspectiva de una eventual liberación de barriles de diésel, los movimientos en el mercado reflejaron una estrategia específica entre los operadores. “Los operadores venden gasóleo y compran petróleo crudo”, comentó Kilduff, quien agregó: “Están jugando, en cierto modo, a un intercambio técnico”.

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