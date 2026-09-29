Cómo fue el crimen que cometió Christa Pike, la primera mujer que será ejecutada en Tennessee en 200 años, y por qué su novio no recibió la misma condena

La Justicia de Tennessee dictó la pena capital contra la joven por el asesinato de Colleen Slemmer. Durante la audiencia, Pike rompió en llanto y pidió poder abrazar a su madre.

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Christa Pike y Tadaryl Shipp eran novios cuando, en 1995, participaron en el asesinato de su compañera Colleen Slemmer. Pike tenía 18 años y Shipp, 17. Aunque apenas se llevaban unos meses, esa diferencia de edad tuvo consecuencias decisivas en el proceso judicial.

Pike fue condenada a muerte en 1996 y, tres décadas después, tiene una ejecución programada para este miércoles 30 de septiembre.

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Shipp, en cambio, cumple una condena de prisión perpetua. Su solicitud de libertad condicional fue rechazada el año pasado y su caso podrá revisarse nuevamente a finales de 2031.

La edad de Shipp al momento del asesinato lo dejó fuera de la pena capital según la legislación de Tennessee, que excluía de esa condena a quienes tuvieran menos de 18 años al momento del delito. Por eso, aunque ambos participaron en el homicidio, recibieron penas diferentes.

La aplicación de la pena capital convertiría a Pike en la primera mujer ejecutada en Tennessee en más de 200 años. (Archivo)

Una tercera implicada, Shadolla Peterson, también tenía 18 años y actuó como vigilante mientras Slemmer era asesinada. Durante el juicio declaró contra Pike y, a cambio de su colaboración, recibió una condena de libertad condicional.

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Pike no cuestiona su responsabilidad en el homicidio. Sus defensores sostienen, sin embargo, que durante el juicio no se expusieron los abusos sexuales, físicos y psicológicos que padeció desde niña ni los trastornos mentales que presentaba, factores que, según ellos, podrían haber influido en la sentencia.

Esta semana, el gobernador republicano Bill Lee rechazó su solicitud de clemencia. Su defensa acudió de inmediato a la Corte Suprema de Estados Unidos en busca de una suspensión de último momento, el único recurso judicial que aún permanece abierto.

Cuando Pike recibió la sentencia, en 1996, la silla eléctrica era el único método de ejecución vigente en Tennessee. Al escuchar que moriría de esa manera, Pike rompió en llanto y pidió: “¿Puedo abrazar a mi mamá, por favor?”.

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Con el tiempo, Tennessee adoptó la inyección letal como método principal. La silla eléctrica continúa autorizada como alternativa para las personas condenadas por delitos capitales cometidos antes del 1 de enero de 1999, siempre que opten por ese método, según CBS News. El caso de Pike entra en ese período, aunque está previsto que muera mediante inyección letal.

Christa sería la primera mujer ejecutada en Tennessee en más de 200 años y la única persona ejecutada en la era moderna de la pena capital en Estados Unidos que tenía entre 18 y 20 años al momento del delito, según datos recopilados por CBS News.

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De concretarse la ejecución, Christa sería la primera mujer ejecutada en Tennessee en más de 200 años y la única persona ejecutada en la era moderna de la pena capital en Estados Unidos que tenía entre 18 y 20 años al momento del delito, según datos recopilados por CBS News.

Tadaryl Shipp cumple prisión perpetua mientras Shadolla Peterson obtuvo libertad condicional por colaborar con la fiscalía. (Archivo)

La noche de enero de 1995 que terminó con el asesinato de Colleen Slemmer

Colleen Slemmer se había mudado desde Florida para asistir al Job Corps de Knoxville, un centro de formación profesional y educativa para jóvenes de bajos ingresos, donde buscaba capacitarse en computación.

La noche de su muerte intentó llamar a su madre, May Martínez, pero la comunicación se interrumpió por problemas de señal. Cuando Martínez volvió a llamar, su hija ya había sido asesinada, precisó The New York Times.

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Según expedientes judiciales citados por CBS News y NBC News, Pike, Shipp y Peterson llevaron a Slemmer a una zona boscosa del campus de la Universidad de Tennessee, cerca de una planta de vapor abandonada. Allí la atacaron durante un lapso de entre media hora y una hora.

Un jardinero encontró el cuerpo de la adolescente y declaró que presentaba heridas tan graves que, en un primer momento, creyó que se trataba de los restos de un animal.

La víctima fue golpeada con trozos de asfalto y herida con un cúter y una cuchilla de carnicero. Los investigadores hallaron pentagramas tallados en su cuerpo y comprobaron que le faltaba un fragmento de su cráneo. Shipp declaró posteriormente que él había tallado uno de esos símbolos en el pecho de la joven, según reportó NBC News.

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Esos elementos instalaron en la cobertura pública la hipótesis de un vínculo con prácticas ocultistas, en el contexto del llamado “pánico satánico” de las décadas de 1980 y 1990.

Colleen Slemmer tenía 19 años cuando fue asesinada en enero de 1995 en Knoxville, Tennessee (May Martinez/Archivo).

Pike confesó dos días después de que encontraran el cuerpo. Según fuentes judiciales, mostró a al menos una persona el fragmento de cráneo que había conservado como “recuerdo”.

Durante el juicio, la fiscalía sostuvo que el motivo del ataque se originó en los celos de Pike: creía que Slemmer quería arrebatarle la atención de Shipp.

Los abusos en la infancia y la salud mental de Pike

La defensa afirma que Pike sufrió abandono, negligencia y abusos sexuales y físicos desde la niñez. Documentos judiciales y evaluaciones psicológicas señalan que fue abusada y agredida desde edad temprana, incluso por personas de su entorno familiar. A los 17 años, denunció además una violación en Carolina del Norte; nadie fue detenido por ese caso.

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Tras su ingreso en prisión, fue diagnosticada con trastorno bipolar y trastorno de estrés postraumático. Sus representantes también mencionan que padece daño cerebral congénito.

La psicóloga Bethany Brand, consultada por la defensa, concluyó que los adultos responsables de Pike no le brindaron ayuda y que el nivel de trauma sufrido era “casi imposible de comprender debido a su extrema gravedad”, de acuerdo con NBC News.

Por su parte, Robin Maher, directora ejecutiva del Centro de Información sobre la Pena de Muerte, consideró en CBS News que la corta edad de Pike, su salud mental y los abusos padecidos probablemente llevarían hoy a un jurado a no imponer la pena capital.

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Los abogados de Pike argumentan que el jurado ignoró los abusos sufridos en su infancia y su historial de trastornos mentales. (Archivo)

Tres décadas de aislamiento marcaron la vida de Pike en prisión

Durante la mayor parte de su encierro, Pike fue la única mujer en el corredor de la muerte de Tennessee. Permanecía hasta 23 horas al día en su celda y solo coincidió durante tres años con otra condenada, Gaile Owens, cuya pena fue conmutada en 2010.

En 2001, durante una evacuación de emergencia, Pike se peleó con otras dos reclusas e intentó estrangular a una con un cordón de zapato. Fue declarada culpable de intento de asesinato premeditado, indicó The New York Times.

Sus defensores atribuyen ese episodio a su situación mental de entonces y señalan que, desde que recibe medicación y terapia, no ha recibido sanciones por violencia.

Una demanda impulsada por su defensa alegó que el aislamiento violaba sus derechos constitucionales. El litigio terminó en 2024 con un acuerdo que le concedió más oportunidades de relacionarse con otras internas, según CBS News.

Mujeres encarceladas junto a ella describieron ante The New York Times gestos de apoyo, como compartir artículos de higiene y acompañar a otras internas. Pike sostiene que asistirlas forma parte de su intento de reparar el daño causado.

A dos semanas de la fecha fijada para la ejecución, Christa volvió a quedar aislada por el protocolo previo que aplica Tennessee. En una grabación de audio compartida al medio neoyorquino, la mujer declaró: “Revivo esta ejecución en mi corazón todos los días. Pase lo que pase el 30 de septiembre, este ya no será mi infierno”.