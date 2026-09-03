Estados Unidos

Le pagaron de más y ahora debe devolver USD 35.000 al Seguro Social: el drama de una jubilada que alarma a miles

Una notificación inesperada puso en jaque su retiro y revela cómo los errores del sistema afectan a quienes dependen de estos ingresos

Bandera estadounidense ondeando en un mástil frente a un letrero blanco que dice "Social Security Office" y "1420 W. Olive", bajo un cielo azul brillante
Más de 75 millones de estadounidenses cobran prestaciones del Seguro Social y la SSA envía cerca de 2 millones de notificaciones de sobrepago al año (Reuters)
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Más de 75 millones de estadounidenses cobran prestaciones del Seguro Social cada mes. Algunos reciben avisos de la Administración del Seguro Social que les reclaman la devolución de pagos en exceso por miles de dólares, incluso si el error fue de la agencia.

El caso de una beneficiaria de unos 70 años, a quien le exigen reintegrar USD 35.000, expone el impacto de un sistema que, según el medio estadounidense CBS News, envía cerca de 2 millones de notificaciones de sobrepago al año.

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La mujer, que pidió mantener el anonimato por temor a represalias mientras apela la decisión, sufrió en febrero una reducción repentina de USD 600 en su cheque. Tras los impuestos, las retenciones voluntarias y las deducciones de Medicare, quedó con alrededor de USD 2.700 mensuales.

En agosto, recibió una nueva carta en la que la agencia sostuvo que le había pagado de más durante los cuatro años anteriores, desde que empezó a cobrar sus propias prestaciones.

El aviso le dio 30 días para reintegrar el monto total y advirtió que, de no hacerlo, sus beneficios se reducirían un 50% durante dos años. Su ingreso mensual caería así a unos USD 1.350.

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“Estoy alarmada”, dijo la beneficiaria a CBS News. “Estoy tratando de averiguar qué debo hacer a continuación, porque ya tenía un plan en marcha”.

La responsabilidad por los sobrepagos

Un logotipo circular de la Administración del Seguro Social con un águila azul y la palabra "USA" en rojo se ve en un cristal
Especialistas señalaron que los sobrepagos del Seguro Social también pueden originarse por falta de personal, errores de cálculo de la SSA o demoras en registrar cambios (Reuters)

El sitio web del Seguro Social explica que los pagos en exceso pueden originarse por información incompleta o incorrecta. Entre las situaciones que pueden alterar el cálculo figuran los cambios en los ingresos o en el estado civil que no fueron comunicados.

Sin embargo, Nancy Altman, presidenta del grupo de defensa Social Security Works, señaló al mismo medio que los errores no siempre parten de los beneficiarios.

“La SSA tiene tan poco personal que, incluso cuando la gente informa de los cambios a tiempo, no siempre se registran a tiempo para evitar un pago indebido. Eso significa que alguien podría recibir un pago excesivo durante varios meses sin saberlo”.

Martha Shedden, presidenta de la Asociación Nacional de Analistas Registrados de la Seguridad Social, explicó a CBS News que los reclamos también son frecuentes entre quienes solicitan el beneficio antes de llegar a la edad plena de jubilación.

Para los nacidos desde 1960, esa edad es de 67 años. Si superan el límite de ingresos permitido, la prestación puede reducirse y derivar en un cobro excesivo.

“Eso puede pasar desapercibido debido a un retraso en la declaración de los ingresos a la SSA”, dijo Shedden. También indicó al mismo medio que algunos casos obedecen a errores de cálculo de la agencia o a fallas en los expedientes de personas que perciben más de un tipo de prestación.

Aunque la causa sea administrativa, el reintegro continúa bajo responsabilidad del beneficiario. Altman consideró ante CBS News que sería necesaria una modificación legal: “Cuando se produce un pago en exceso sin que el beneficiario tenga culpa alguna, el gobierno debería asumir el coste”.

Cómo impugnar una deuda reclamada por el Seguro Social

Primer plano del logo de la Administración del Seguro Social en una puerta de cristal, con los horarios de oficina visibles y el interior del edificio
Los beneficiarios pueden impugnar la deuda del Seguro Social con el Formulario SSA-561-U2 o pedir una exención con el Formulario SSA-632-BK (Reuters)

Una notificación de sobrepago no obliga al destinatario a aceptar el monto ni impide cuestionar la decisión.

Shedden explicó al mismo medio: “La gente debe entender que una notificación de pago en exceso es una decisión de la Administración del Seguro Social, no la última palabra. La SSA puede cometer errores, y los beneficiarios tienen derecho a impugnar tanto la existencia del pago en exceso como el monto”.

Para discutir la deuda, el beneficiario puede presentar una Solicitud de Reconsideración mediante el Formulario SSA-561-U2. El plazo es de 60 días, aunque debe realizarse dentro de los 30 días si se pretende frenar el cobro durante la revisión del caso.

También existe la Solicitud de Exención de Recuperación de Pago en Exceso, correspondiente al Formulario SSA-632-BK. Esta alternativa está destinada a quienes no pueden pagar, creen que no tuvieron responsabilidad o consideran injusto el reclamo. Puede presentarse en cualquier momento.

Según informó CBS News, si la persona no cuestiona el reclamo, la Administración del Seguro Social descuenta de forma automática el 50% del beneficio del Seguro Social o el 10% del Ingreso Suplementario de Seguridad hasta recuperar la deuda. La agencia puede reclamar sobrepagos correspondientes a varios años antes de enviar la notificación.

Diferencias entre estados y recomendaciones para los beneficiarios

Un informe de la Oficina del Inspector General detectó diferencias regionales en las exenciones del Seguro Social y especialistas recomendaron conservar documentación y actuar sin demora (AP Foto/Patrick Semansky, Archivo)
Un informe de la Oficina del Inspector General detectó diferencias regionales en las exenciones del Seguro Social y especialistas recomendaron conservar documentación y actuar sin demora (AP Foto/Patrick Semansky, Archivo)

La información reciente sobre la cantidad de exenciones aprobadas es limitada. Un informe de la Oficina del Inspector General de 2015 detectó amplias diferencias regionales: algunas oficinas aceptaban el 96% de las solicitudes, mientras que otras autorizaban el 30% o menos.

Frente a un trámite que los especialistas describen como engorroso, recomiendan recurrir a organizaciones de asistencia jurídica o asesores especializados en Seguro Social.

Shedden aconsejó al mismo medio conservar toda la documentación y actuar cuanto antes: “Lo más importante es no demorarse, y si ya ha pasado el plazo, la gente debe presentar los formularios correspondientes y asegurarse de que todo esté por escrito, incluyendo el registro de llamadas, el guardado de correos electrónicos y copias de los formularios de la SSA”.

La mujer consultada por CBS News trabaja con un asesor para presentar su apelación. Esa gestión mantiene suspendido el cobro por el momento, aunque modificó sus planes de retiro. Había comenzado a reducir su carga laboral unos seis meses antes, con la intención de cubrir sus gastos mediante sus ahorros y prestaciones.

“Ahora he perdido ingresos. Ahora quieren que les devuelva el dinero”, dijo la beneficiaria al mismo medio. “No sé cómo será mi jubilación, si decido seguir adelante con ella”.

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