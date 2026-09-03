El adiós a Gloria Steinem con homenajes de figuras de la política, la cultura y el activismo

La Fundación Gloria informó que Gloria Steinem murió en su casa de Nueva York y no se difundió la causa del fallecimiento (Foto AP/Anthony Camerano).

Guardar

La muerte de Gloria Steinem a los 92 años provocó una ola de despedidas de figuras femeninas de la política, la cultura y el activismo en Estados Unidos, que la recordaron como una pieza decisiva en la expansión de derechos para las mujeres y como una influencia directa sobre varias generaciones.

La escritora y activista murió el miércoles 2 de septiembre en su casa de Nueva York. La noticia de su muerte fue dada a conocer por su propia fundación, la Fundación Gloria, a través de las redes sociales. No se especificó la causa del fallecimiento, precisó The Washington Post.

PUBLICIDAD

“El mayor don de Gloria era su capacidad para escuchar a los demás, para hacer que se sintieran comprendidos y escuchados. Sus palabras, acciones y ejemplo les daban a las personas permiso para ser ellas mismas”, escribieron en la publicación.

Referentes políticas recordaron a Steinem por su impacto en los derechos de las mujeres

La exsecretaria de Estado Hillary Clinton fue una de las primeras en despedirla. En un mensaje en redes sociales, aseguró que Steinem “abrió puertas no solo para sí misma, sino para millones de mujeres que la siguieron”.

“No iba a ser astronauta, pero, ¡Dios mío!, hizo posible que Sally Ride lo fuera. No iba a practicar deportes universitarios, pero apoyó a las mujeres del Congreso que aprobaron el Título IX y abrieron oportunidades en el deporte y la academia para las niñas. Y no estaba en la Corte Suprema cuando se dictó la sentencia Roe v. Wade, pero su voz y su activismo fueron fundamentales para ese avance en los derechos de las mujeres”, dijo.

PUBLICIDAD

Al mismo tiempo, Clinton destacó la mirada esperanzadora de la activista: “Gloria Steinem era, en el fondo, una optimista. Su activismo se basaba en el optimismo y esa es una elección moral que hacía cada día”.

Según The Guardian, la exfuncionaria amplió ese homenaje en una entrevista con CBS Mornings, donde llamó a las generaciones más jóvenes a tomar a Steinem como referencia para apoyarse entre sí en la defensa de las causas que impulsó.

Hillary Clinton afirmó que Gloria Steinem abrió puertas para millones de mujeres con su activismo por los derechos de las mujeres (REUTERS/Shannon Stapleton).

La exvicepresidenta Kamala Harris la recordó como una “activista pionera, organizadora y periodista”, y destacó su trato con mujeres jóvenes y su respaldo político. Harris afirmó que su propia candidatura presidencial fue posible, en parte, por el camino que Steinem y otras referentes abrieron antes.

PUBLICIDAD

La ex presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi describió que la ícono feminista era “una pionera intrépida que transformó la lucha por la igualdad en Estados Unidos”. La demócrata explicó: “Su voz, su valentía y su incansable defensa contribuyeron a derribar barreras y abrir puertas que antes estaban firmemente cerradas para las mujeres”.

Por su parte, la ex primera dama Jill Biden expresó que Steinem comprendió que la igualdad de las mujeres comienza con la libertad de decidir sobre “nuestros propios cuerpos, salud y futuros”.

Luego agregó: “Durante décadas, luchó para que esa libertad fuera una realidad para generaciones de mujeres y niñas. Alzó la voz cuando era difícil, escuchó a aquellas cuyas voces a menudo eran ignoradas y nunca dejó de impulsar el progreso de nuestro país”.

PUBLICIDAD

Kamala Harris, Nancy Pelosi y Jill Biden recordaron a Gloria Steinem como una referente clave en la lucha por la igualdad y la libertad de las mujeres (Associated Press).

Celebridades combinaron recuerdos personales con elogios a la activista

Entre las despedidas con un tono más íntimo apareció la de Meghan Markle, duquesa de Sussex, quien la llamó “amiga y mentora” y escribió que, en la vida privada, “era incluso mejor de lo que uno podía imaginar”. Recordó reuniones familiares, consejos en momentos difíciles y una relación cercana con sus hijos.

En ese mismo mensaje, la actriz de Suits contó una anécdota en la que una mujer quiso presentarle a su hija y se disculpó porque la niña quizá no supiera quién era. Steinem respondió: “No importa si sabe quién soy. Lo que importa es que sepa quién es ella”.

PUBLICIDAD

La actriz Julianne Moore, que interpretó a la activista en la película The Glorias, sostuvo que el tiempo dedicado a estudiarla fue de los más formativos de su vida: “Todo lo que vi, todo lo que leí, todo lo que observé sobre ella me dio una guía sobre cómo quería comportarme”.

La conductora Oprah Winfrey centró su despedida en el impacto que la activista tuvo sobre mujeres que crecieron con más derechos y expectativas que generaciones anteriores. En su despedida, la empresaria señaló que cada mujer y niña vive “dentro del progreso que Gloria ayudó a crear”.

PUBLICIDAD

La filántropa Melinda French Gates manifestó que los cambios generacionales no ocurren por accidente, sino por la acción de líderes capaces de construir movimientos duraderos junto con otras personas.

En esa línea, consideró que los años que Steinem dedicó su “energía, brillantez y defensa” a los derechos de las mujeres “nos ayudaron a muchas a comprender que teníamos un lugar en los espacios donde se toman las decisiones”.

Asimismo, la cantante Patti Smith publicó una foto en su Instagram junto con el mensaje “esta es la más grande Gloria. Todos le agradecemos su espíritu revolucionario y toda una vida de servicio”.

PUBLICIDAD

Meghan Markle y Julianne Moore vincularon sus despedidas a experiencias personales y resaltaron la influencia de Gloria Steinem como mentora y modelo (REUTERS/Keith Bedford).

Escritoras y activistas destacaron la fuerza de su legado

La cineasta y activista Abigail Disney, amiga de Steinem, declaró a Associated Press que “todo lo que hacía Gloria estaba basado en la bondad. Se reflejaba en su activismo político”.

La escritora Roxane Gay la calificó como una figura “única”: “Auténtica, generosa, curiosa, atenta. Vivió una vida extraordinaria y su fallecimiento es una pérdida inmensa, atenuada únicamente por la fuerza de su legado”.

La autora Jill Filipovic escribió en su blog de Substack que haber podido hacer con su vida lo que quiso no habría sido posible sin Steinem y sin otras feministas que “transformaron radicalmente Estados Unidos y el mundo”.

PUBLICIDAD

La activista Rachel Cargle afirmó que el trabajo de la referente feminista cambió su vida: “Encendiste en mí una chispa que me impulsó a convertirme en activista. Siempre estaré agradecida por haber aprendido de lo que ofreciste al mundo”.