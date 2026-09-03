La bolsa de Nueva York cerró con alzas tras un giro moderado de Christopher Waller sobre las tasas

Wall Street cerró con subas superiores al 1% tras las señales de Christopher Waller sobre una posible pausa de la Reserva Federal en las tasas de interés. (REUTERS/Jeenah Moon)

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Wall Street cerró con fuertes subidas el jueves después de que el gobernador de la Reserva Federal, Christopher Waller, moderara las expectativas de una suba de tasas de interés en la próxima reunión del banco central. Los tres principales índices bursátiles de Estados Unidos avanzaron más del 1% y recuperaron las pérdidas registradas a comienzos de semana, impulsados además por el desempeño de las grandes tecnológicas vinculadas a la inteligencia artificial.

El S&P 500 sumó 81,11 puntos (1,1%) y cerró en 7.747,71 unidades. El Promedio Industrial Dow Jones ganó 624,16 puntos (1,2%) hasta los 53.686,11 puntos, mientras que el Nasdaq Composite avanzó 366,23 puntos (1,4%) y finalizó en 26.584,06 unidades. Con este resultado, los índices quedaron encaminados a cerrar la semana con ganancias, tras un comienzo de septiembre mixto que sigue a un agosto mayormente positivo para los mercados.

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El repunte se produjo luego de que Waller afirmara a Reuters que se inclinaría por mantener sin cambios el costo del crédito si los próximos datos confirman una disminución de las presiones inflacionarias. El funcionario aclaró, sin embargo, que apoyaría una suba de tasas si la inflación no se modera. Waller “sería inclinado” a mantener la tasa de referencia sin cambios si los datos de la próxima semana muestran un enfriamiento de la inflación, según sus declaraciones citadas por Reuters. En caso de que los datos reflejen una inflación más elevada, el gobernador señaló que consideraría avanzar con una suba.

Wall Street subió con fuerza el jueves después de que el gobernador de la Reserva Federal Christopher Waller señalara que podría respaldar mantener las tasas de interés sin cambios en la reunión de septiembre si la inflación muestra signos de enfriamiento. Tras sus declaraciones, la probabilidad de una suba de tasas cayó al 50,4% desde el 63,2% del miércoles, según la herramienta FedWatch de CME, lo que impulsó a los tres principales índices bursátiles a ganancias superiores al 1%.

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Tras conocerse las declaraciones, los mercados financieros redujeron a 50,4% la probabilidad de una suba de tasas en la reunión de la Fed de septiembre, desde el 63,2% estimado el miércoles, de acuerdo con la herramienta FedWatch de CME. “El mercado probablemente asume que la Fed va a mantener las tasas este mes”, explicó Ross Mayfield, estratega de inversión de Baird. “Eso es alcista y va de la mano con la pausa o la estabilización en los rendimientos de los bonos”, agregó.

El S&P 500, el Dow Jones y el Nasdaq recuperaron las pérdidas de comienzos de semana y quedaron encaminados a cerrar la semana con ganancias. (REUTERS/Jeenah Moon)

El rendimiento de referencia de los bonos del Tesoro estadounidense retrocedió por segunda sesión consecutiva, luego de haber alcanzado su nivel más alto desde noviembre de 2023. El bono a 10 años, que influye sobre las tasas hipotecarias, bajó a 4,77% desde el 4,79% del miércoles por la noche. Ese rendimiento había subido de forma sostenida durante el año, desde un piso de 4,20% a comienzos de 2026.

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El bono a dos años, que sigue de cerca las expectativas sobre los movimientos de tasas de la Fed, cayó a 4,34% desde 4,39%. Pese al retroceso, se mantiene muy por encima del 3,50% registrado a inicios de 2026. Las expectativas de suba de tasas se habían disparado en las últimas sesiones, a medida que los retornos de los bonos a largo plazo alcanzaban sus niveles más altos en años, en un movimiento que respondió a una venta masiva de bonos a nivel mundial impulsada por el temor a la inflación, el aumento de la deuda y la incertidumbre geopolítica.

La probabilidad de una suba de tasas de la Fed en septiembre cayó a 50,4% desde 63,2% tras las declaraciones de Waller, según FedWatch de CME. (REUTERS/Jeenah Moon)

Las acciones de grandes empresas tecnológicas y de servicios de comunicación explicaron buena parte del repunte, dado el peso que sus valuaciones tienen sobre la dirección del mercado en general. Microsoft subió 2,7%, Apple ganó 1% y Meta trepó 3%. Nvidia, cuyos chips de alta gama se convirtieron en una de las bases del desarrollo de la inteligencia artificial, avanzó 1,8% después de anunciar la compra de la plataforma para desarrolladores Hugging Face por 12.900 millones de dólares. La operación desafía directamente a competidores como OpenAI y Anthropic en el negocio de las herramientas para desarrolladores de IA.

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Snowflake saltó 16,6% luego de que sus ganancias e ingresos trimestrales superaran ampliamente las estimaciones de los analistas. La compañía señaló que la inteligencia artificial continúa siendo un motor de fuerte crecimiento para su negocio.

No todas las empresas relacionadas con la inteligencia artificial lograron traducir el buen desempeño en una suba de sus acciones. Broadcom superó las estimaciones de Wall Street y proyectó que sus ingresos por chips de IA se duplicarán hacia el ejercicio fiscal que cierra en 2028, pero su acción cayó 2,7% después de que su previsión de ingresos para el cuarto trimestre quedara por debajo de lo esperado. Hewlett Packard Enterprise también elevó sus proyecciones de demanda en la nube y en inteligencia artificial, tras resultados trimestrales que superaron las estimaciones de los analistas; la acción operó en baja durante gran parte de la jornada, pero terminó con una ganancia de 5%.

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Fuera del sector tecnológico, Tyson Foods se desplomó 7,3% después de reducir su previsión de ingresos y ganancias operativas para el ejercicio fiscal, a raíz de la compresión de márgenes provocada por la volatilidad en los precios del ganado en medio de una escasez severa en Estados Unidos. Victoria’s Secret, por su parte, cayó 13,2% pese a superar las expectativas de ganancias, debido a que sus ingresos quedaron por debajo de lo previsto.

Los precios del petróleo subieron inicialmente durante la jornada, luego de que se intensificara la guerra de seis meses entre Estados Unidos e Irán, aunque terminaron con variaciones mínimas. Irán disparó contra Kuwait el jueves en represalia por los bombardeos estadounidenses de comienzos de semana. Los enfrentamientos se recrudecieron después de que Estados Unidos atacara el domingo lanzadores de cohetes iraníes ubicados en una isla del estrecho de Ormuz, bajo el argumento de que Irán planeaba utilizarlos para enviar minas a esa vía marítima.

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Los precios del crudo estadounidense habían subido con fuerza esta semana por ese conflicto, aunque el impulso se enfrió el jueves. El petróleo Brent, referencia internacional, cerró con una baja de 0,1% a 95,52 dólares por barril, mientras que el crudo estadounidense de referencia subió 0,3% hasta los 91,30 dólares por barril. La suba de los precios del petróleo se sumó a las presiones inflacionarias existentes y agravó la liquidación de bonos registrada a comienzos de semana.

El Departamento de Trabajo informó el jueves que más estadounidenses solicitaron beneficios por desempleo la semana pasada, aunque los despidos siguen siendo poco frecuentes y las solicitudes se mantienen en niveles históricamente bajos. El viernes se publicará el informe de empleo de agosto en Estados Unidos, un dato clave tanto para Wall Street como para la Reserva Federal. El reporte anterior, correspondiente a julio, había mostrado un estancamiento en el mercado laboral, con recortes de puestos por parte de los empleadores.

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La Fed busca equilibrar sus objetivos de sostener el empleo y contener la inflación, que se mantiene por encima del 3%, muy por sobre la meta del 2% fijada por el banco central. El Gobierno estadounidense difundirá las cifras de inflación de agosto el 11 de septiembre, poco antes de que concluya, el 16 de septiembre, la próxima reunión del comité de política monetaria de la Fed. Los mercados subieron en Europa durante la jornada, mientras que en Asia cerraron con resultados mixtos.