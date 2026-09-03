El Kremlin reconoció que las grandes empresas financian parte del esfuerzo de la guerra en Ucrania

Putin sostuvo que los aportes de empresarios rusos son donaciones voluntarias transferidas al Ministerio de Finanzas para gastos sociales (Sergey Otroshko/Roscongress/Handout via REUTERS)

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El mandatario Vladimir Putin reconoció este jueves que las empresas rusas contribuyen al esfuerzo militar y al presupuesto estatal al destinar fondos a gastos sociales y a la protección de instalaciones estratégicas frente a los ataques ucranianos. Lo dijo en Vladivostok, durante la sesión plenaria del Foro Económico Oriental.

“Quiero agradecer al mundo de los negocios, incluido a los colegas sentados hoy aquí, por esta iniciativa. La idea es que las empresas que invierten en nuevas instalaciones de producción tengan garantizada la demanda a largo plazo de sus productos por parte del Estado, las regiones y los municipios. Mis colegas y yo también hablamos de esto ayer en la reunión que suele preceder al foro”, declaró.

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En la sesión plenaria participaron también el presidente de Indonesia, Prabowo Subianto; el primer ministro de Mongolia, Nyam-Osoryn Uchral; el vicepresidente de Myanmar, Nyaw Soe; y el viceprimer ministro del régimen chino Ding Xuexiang.

La declaración del presidente de Rusia, Vladímir Putin, se produjo en un momento de presión sobre las cuentas públicas rusas. Según los datos oficiales expuestos en ese encuentro, el déficit estatal ascendió a 6,45 billones de rublos, unos USD 74.352 millones, en los primeros siete meses del año, equivalente al 1,6% del producto interno bruto, mientras cerca del 40% del presupuesto se destinó a defensa y seguridad.

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Putin agradeció públicamente esos aportes ante empresarios rusos y representantes extranjeros que participaron del foro, entre ellos directivos de grandes compañías estatales como el presidente de Gazprom, Alexéi Miller.

Al referirse a esos desembolsos, el mandatario negó que se tratara de una imposición estatal. “Protesto, no hay recaudaciones, hay donaciones voluntarias. Que son cosas absolutamente diferentes”, dijo. Según explicó, el dinero fue transferido al Ministerio de Finanzas para su distribución, en especial en áreas sociales.

También reprodujo la explicación que, según dijo, le dieron empresarios rusos cuando ofrecieron esos fondos: “Operamos en este país, somos ciudadanos de este país, en general hemos acumulado una considerable fortuna personal y, a pesar de los problemas, nos sentimos optimistas. Queremos contribuir, en las condiciones actuales, al desarrollo tanto de la economía como de la sociedad”, relató.

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Putin dijo que compañías rusas invierten en proteger refinerías, depósitos de combustible e infraestructuras estratégicas frente a ataques ucranianos (Sputnik/Petr Kovalev/Pool vía REUTERS)

El reconocimiento de esos aportes coincidió con un deterioro más amplio del frente presupuestario. Bloomberg informó que el Gobierno ruso impuso desde abril un régimen de austeridad después de una crisis de liquidez en el Tesoro, tras una advertencia del ministro de Finanzas, Anton Siluanov, al primer ministro Mijaíl Mishustin sobre dificultades para cumplir pagos en plazo.

Ese cuadro se produjo pese al alza de los ingresos energéticos y mientras el Kremlin recurrió cada vez más al endeudamiento interno para sostener el gasto.

Putin vinculó la participación empresaria no solo con aportes al presupuesto, sino también con el refuerzo de la seguridad en instalaciones estratégicas. Explicó que compañías rusas comenzaron a invertir en equipos y personal para proteger refinerías, depósitos de combustible y otras infraestructuras sensibles frente a los ataques ucranianos.

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En ese tramo, admitió que Moscú no había previsto ataques sobre ese tipo de objetivos. “Porque partíamos de que se trata de objetivos puramente civiles y no pueden ser objeto de cualquier tipo de ataque durante un conflicto armado”, afirmó. Luego añadió: “Pero en este sentido nos equivocamos, nuestro adversario, lamentablemente, tiene otra opinión, y comenzó a atacar estos objetivos puramente civiles”, mencionó.

El presidente ruso indicó además que esa protección pasó a ser obligatoria para el sector petrolero. “Pedimos a nuestros colegas, en este caso del sector petrolero, ocuparse de la protección de sus empresas. Anteriormente no tenían tal obligación. A partir del decreto ya están obligados”, señaló.

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La admisión de esos costos ocurrió en una reunión organizada por el Kremlin para promover inversiones en el Lejano Oriente ruso y profundizar la relación con países de Asia.

(Con información de EFE)