Zohran Mamdani firmó una ley que permite comer al aire libre en Nueva York durante todo el año

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El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, firmó una ley que habilita las mesas al aire libre durante todo el año en las calles de la ciudad, una decisión que revierte la política aplicada por su antecesor y vuelve a poner en el centro del debate el modelo de outdoor dining que se expandió con fuerza en los últimos años.

La medida quedó formalizada el lunes y representa un cambio frente a la normativa impulsada durante la gestión de Eric Adams, que obligaba a los restaurantes a desmontar sus estructuras en los meses de invierno. La nueva legislación, informó CBS New York, apunta a darles mayor previsibilidad a los locales gastronómicos que habían cuestionado los costos de armar, desarmar, almacenar y reinstalar esos espacios cada temporada.

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La nueva ley revierte las restricciones que obligaban a desmontar las estructuras en invierno

La nueva ley habilita las mesas al aire libre en las calles de Nueva York y modifica la política aplicada por Eric Adams (REUTERS/Jeenah Moon)

La decisión de Mamdani modifica un esquema que había sido rechazado por parte del sector gastronómico. Durante una audiencia realizada antes de la firma, el alcalde defendió el cambio como una opción de política pública vinculada a la vida urbana de la ciudad.

“La firma de la ley de hoy refleja una elección política diferente”, afirmó el jefe comunal, tal y como recogió CBS New York. En esa misma línea, aseguró que la medida busca que Nueva York se sienta “todavía más viva de lo que ya es”.

De acuerdo con el medio, la presentación del proyecto tuvo una puesta en escena particular dentro del Ayuntamiento. Mamdani ambientó uno de los salones de City Hall como si fuera una pizzería italiana, con manteles a cuadros, luces y elementos de mesa, antes de encabezar la audiencia y luego rubricar la norma en un espacio montado al aire libre detrás del edificio.

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Restaurantes y cámaras del sector sostienen que el esquema anterior encarecía la operación

Restaurantes y cámaras del sector afirmaron que el esquema anterior encarecía la operación de los comedores al aire libre (Crédito: Prensa EMTUR)

Entre quienes respaldaron la nueva ley estuvo James Kwon, propietario de la cadena Village Square Pizza, quien consideró que la medida tendrá impacto concreto sobre los pequeños negocios. “Esto es realmente grande”, expresó en declaraciones citadas por CBS New York. Luego agregó que pocas veces se ven decisiones orientadas a ayudar a las pequeñas empresas y que, a su entender, esta es una de las más importantes de los últimos años.

También se pronunció Andrew Rigie, director ejecutivo de la New York City Hospitality Alliance, una de las entidades que representa al sector. El dirigente remarcó que el sistema anterior implicaba gastos difíciles de sostener para muchos locales.

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“Pagar para montar el café sobre la calzada, pagar para desmontarlo, pagar para almacenarlo y después volver a pagar para instalarlo otra vez no tenía sentido desde el punto de vista financiero”, aseguró Rigie, de acuerdo con el reporte del canal neoyorquino.

Ese argumento aparece como uno de los ejes centrales detrás del cambio. Para los empresarios, mantener habilitado el uso anual de estos espacios reduce costos logísticos y les permite planificar mejor la actividad, sobre todo en un contexto en el que muchos restaurantes siguen atentos a sus márgenes de rentabilidad.

Vecinos denuncian ruido, tránsito y problemas sanitarios alrededor de los comedores callejeros

La discusión, de todos modos, no quedó limitada al frente económico. Durante la audiencia también se escucharon voces críticas de residentes que cuestionan el impacto de estas estructuras en la vida cotidiana de algunos barrios.

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Una de ellas fue Carol Putre-Czyz, integrante de la East Fifth Street Block Association, quien rechazó con dureza la continuidad del sistema. “Me gustaría saber si Julie Menin o alguien del Concejo Municipal vive arriba de uno de estos kioscos gastronómicos. Estoy segura de que no”, afirmó, según reprodujo CBS New York.

La vecina enumeró además varios problemas vinculados al funcionamiento de estos espacios durante la noche. “Está todo el ruido, el tránsito, las ratas en la noche; personas sin hogar ocupan el kiosco. Hay venta de drogas y relaciones sexuales allí. Es horrible”, sostuvo en la audiencia, en una de las intervenciones más críticas recogidas por el medio.

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A esas objeciones sumó un planteo sobre la circulación vehicular. Putre-Czyz señaló que algunas calles perdieron capacidad por la coexistencia de carriles para bicicletas, carriles exclusivos para autobuses y estructuras gastronómicas sobre la calzada. “Antes esto era como una avenida de cuatro carriles”, afirmó, y advirtió que el tránsito se vuelve especialmente pesado al final del día.

La ley firmada por Mamdani reabre así una discusión que en Nueva York combina intereses comerciales, uso del espacio público y convivencia urbana. Mientras el sector gastronómico celebra una medida que considera clave para su sostenimiento, parte de los vecinos insiste en que el modelo necesita más controles y una evaluación más estricta de sus efectos en cada zona de la ciudad.

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