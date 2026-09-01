Estados Unidos

Sin acuerdo en el caso Lindsay Clancy, el jurado volverá para un quinto día de deliberaciones

El panel de 12 integrantes informó al juez William Sullivan que seguía sin alcanzar una decisión unánime; este les indicó que continuaran con el debate y, horas después, dispuso que regresaran al día siguiente

El jurado del caso Lindsay Clancy completó una cuarta jornada sin veredicto y dijo que no logró una decisión unánime sobre su responsabilidad penal en Massachusetts (Greg Derr/Pool vía REUTERS).
El jurado del caso Lindsay Clancy completó una cuarta jornada sin veredicto y dijo que no logró una decisión unánime sobre su responsabilidad penal en Massachusetts (Greg Derr/Pool vía REUTERS).
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El jurado del juicio contra Lindsay Clancy cerró este martes una cuarta jornada sin veredicto y advirtió al tribunal que aún no logró alcanzar una decisión sobre su responsabilidad penal por la muerte de sus tres hijos en Massachusetts.

En la audiencia, el panel de 12 personas envió una nota al juez William Sullivan para informar que no podía ponerse de acuerdo. Sullivan respondió que reconocía la extensión y complejidad del proceso, con más de 80 testigos y 300 pruebas exhibidas, pero les indicó que regresaran a deliberar, reportó Associated Press.

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Posteriormente, el magistrado volvió a excusar al jurado después de las 15.30 de la costa este de Estados Unidos y ordenó que regresara para una quinta jornada el próximo día.

De acuerdo con The Washington Post, en Massachusetts, todo veredicto penal debe ser unánime, por lo que la falta de consenso impide cerrar el caso. Los jurados ya acumulan unas 23 horas de deliberación en cuatro días, precisó CNN.

El juez William Sullivan ordenó al jurado volver a deliberar en el juicio contra Lindsay Clancy, que ya suma unas 23 horas de debate en cuatro días (Greg Derr/Pool vía REUTERS).
El juez William Sullivan ordenó al jurado volver a deliberar en el juicio contra Lindsay Clancy, que ya suma unas 23 horas de debate en cuatro días (Greg Derr/Pool vía REUTERS).

El juicio se concentra en el estado mental de Clancy al momento de los homicidios

Según la reconstrucción presentada en el juicio, menos de tres semanas después de recibir el alta en un hospital psiquiátrico, Clancy envió a su entonces esposo a hacer un trámite y mató a sus tres hijos de 5 años, 3 años y 8 meses, con bandas de ejercicio en el sótano de su vivienda. Luego saltó desde una ventana del segundo piso y quedó paralizada de la cintura hacia abajo.

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La exenfermera de partos y maternidad, de 36 años, no niega que asesinó a sus hijos, pero sostiene que actuó bajo un cuadro de psicosis posparto y se declaró inocente por falta de responsabilidad penal.

Durante más de cuatro semanas, los jurados escucharon opiniones enfrentadas de especialistas médicos y de salud mental. Su defensa alegó en el juicio que había perdido contacto con la realidad y que escuchó una voz que le ordenaba matar a los niños y quitarse la vida, informó Associated Press.

La fiscalía, en cambio, argumentó que Clancy atravesaba depresión y agotamiento, pero que comprendía lo que hacía y actuó de manera deliberada. Un psicólogo forense presentado por la acusación concluyó que mató a los menores porque quería suicidarse sin dejarlos atrás.

Entre los testigos, la madre y la hermana de la acusada relataron que después del nacimiento de su tercer hijo se había vuelto ansiosa, paranoica y con tendencias suicidas, y que había buscado tratamiento, incluida una internación psiquiátrica, en los meses previos.

Asimismo, Patrick Clancy, exmarido de la acusada, declaró durante dos días y el jurado escuchó también su llamada al 911, realizada cuando encontró a los niños y a su esposa pocos minutos después de los hechos.

El juicio contra Lindsay Clancy se centra en su estado mental al momento de la muerte de sus tres hijos y en si hubo psicosis posparto (Greg Derr/Pool vía REUTERS).
El juicio contra Lindsay Clancy se centra en su estado mental al momento de la muerte de sus tres hijos y en si hubo psicosis posparto (Greg Derr/Pool vía REUTERS).

El tribunal evalúa desde asesinato en primer grado hasta una absolución por inimputabilidad

La acusada enfrenta tres cargos de asesinato en primer grado y tres cargos de agresión. El jurado podría declarar a Clancy culpable de asesinato, culpable de cargos menores, no culpable por falta de responsabilidad penal o inocente.

Si es declarada culpable de asesinato en primer grado, se enfrenta a una de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, precisó The Washington Post.

Si los jurados concluyen que no podía controlar sus actos por encontrarse en psicosis, pueden declararla no responsable penalmente.

En ese caso, el magistrado podría disponer su internación en un establecimiento de salud mental si una evaluación determina que representa un riesgo para terceros, consignó Associated Press.

Un eventual juicio nulo dejaría abierta la posibilidad de repetir el proceso

Si el jurado permanece bloqueado y el tribunal declara la nulidad del juicio, los cargos seguirán vigentes y la fiscalía deberá decidir si impulsa un nuevo proceso con otro panel.

Bajo la ley de Massachusetts, el juez puede exhortar al jurado a regresar a la sala de deliberaciones, aunque no más de dos veces, salvo que el jurado lo permita, según NBC News.

La defensa de Lindsay Clancy sostiene que actuó bajo psicosis posparto y que había perdido contacto con la realidad (Greg Derr/Pool vía REUTERS).
La defensa de Lindsay Clancy sostiene que actuó bajo psicosis posparto y que había perdido contacto con la realidad (Greg Derr/Pool vía REUTERS).

La profesora Heather Cucolo, especialista en derecho penal y discapacidad mental, explicó al mismo medio que cuanto más tiempo permanece dividido un jurado, mayor es la posibilidad de un juicio sin veredicto.

A su vez, señaló que, en ese escenario, el magistrado podría impartir una instrucción suplementaria conocida en el estado como Tuey Rodriguez, destinada a que los jurados revisen sus posiciones sin renunciar a sus convicciones.

Por su parte, el abogado defensor Kevin Reddington afirmó ante periodistas, en declaraciones recogidas por NBC News, que “absolutamente” volvería a llevar el caso a juicio si el proceso termina con un jurado sin acuerdo.

No obstante, dijo que tiene “mucha confianza” en el panel y que sus integrantes trabajaban para alcanzar una decisión.

En Estados Unidos, existe la Red Nacional de Prevención del Suicidio para pedir ayuda, puedes llamar al 1-888-628-9454 o al 1-800-273-8255, la línea del Servicio Nacional de Prevención del Suicidio, para hablar con alguien que te brindará apoyo gratuito y confidencial las 24 horas del día, los siete días de la semana. Los CDC también recomiendan sus propias políticas, programas y prácticas de prevención.

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