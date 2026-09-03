Southwest Airlines abrirá sus primeras salas VIP en aeropuertos de Estados Unidos

Southwest Airlines abrirá salas VIP por primera vez y prevé inaugurar cuatro espacios en Estados Unidos hacia fines de 2027 (REUTERS/Kylie Cooper/File Photo)

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Southwest Airlines abrirá salas aeroportuarias por primera vez en su historia y prevé recibir a los primeros pasajeros hacia fines de 2027.

La compañía construye cuatro espacios en los aeropuertos de Austin, Baltimore, Honolulu y Nashville, dentro de una estrategia orientada a ampliar sus ingresos por fidelización y captar viajeros de mayor gasto.

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La aerolínea, que durante décadas se diferenció de sus competidoras por una oferta sin asientos asignados ni cargos generalizados por equipaje despachado, ingresará al segmento mediante una alianza con Chase.

El acceso estará vinculado a una nueva tarjeta prémium de Southwest Rapid Rewards, cuyo lanzamiento está previsto para 2027.

La empresa no informó todavía el precio del producto, la cantidad de visitas que incluirá ni las condiciones completas de ingreso a los salones.

Las salas VIP de Southwest Airlines estarán en los aeropuertos de Austin, Baltimore, Honolulu y Nashville, según la etapa inicial del plan (REUTERS/Jim Vondruska/File Photo)

Tampoco precisó si habrá mecanismos alternativos de acceso para pasajeros que no posean la tarjeta.

Las primeras cuatro salas abrirían hacia fines de 2027

Las instalaciones iniciales estarán en el Aeropuerto Internacional Austin-Bergstrom, el Aeropuerto Internacional Thurgood Marshall de Baltimore/Washington, el Aeropuerto Internacional Daniel K. Inouye de Honolulu y el Aeropuerto Internacional de Nashville.

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Según informó CNBC, la construcción ya comenzó en las cuatro terminales. Southwest Airlines proyecta además al menos siete salas adicionales en mercados con alta demanda de viajes de negocios y de ocio, aunque no reveló las ciudades elegidas ni las fechas de apertura.

La empresa anticipó que los espacios ofrecerán opciones gastronómicas, comodidades y beneficios de viaje. Aún no difundió qué servicios estarán disponibles en cada aeropuerto ni si el diseño y las prestaciones variarán de acuerdo con cada sede.

La expansión permitirá a Southwest competir en un segmento en el que ya operan redes de salas asociadas a aerolíneas y emisores de tarjetas de crédito.

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La compañía busca fortalecer el vínculo con sus clientes frecuentes a través de su programa Rapid Rewards y de su acuerdo comercial con Chase.

Southwest Airlines ingresará al negocio de las salas aeroportuarias con una alianza con Chase y una nueva tarjeta prémium ligada a Rapid Rewards (Imagen Ilustrativa Infobae)

La nueva tarjeta será el principal acceso a la red

La tarjeta prémium de Southwest Rapid Rewards emitida por Chase será el eje del proyecto. Tony Roach, vicepresidente ejecutivo y director de clientes y marca de la aerolínea, señaló que las salas constituirán una extensión de la experiencia que la empresa ofrece a sus pasajeros.

“Nuestras salas serán una extensión natural de esa experiencia”, afirmó Roach en un comunicado citado por CNBC.

El directivo sostuvo que los viajeros podrán descansar dentro de las terminales y que la red representa una inversión en el programa de fidelización de la compañía.

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FOX Business indicó que la iniciativa también profundiza una asociación de alrededor de 30 años entre Southwest y Chase.

La empresa no detalló si los titulares de otras tarjetas, incluidos los productos de la red Chase Sapphire, tendrán acceso a los nuevos espacios.

La empresa indicó que las salas VIP tomarán como referencia la Chase Sapphire Reserve Lounge Network e incluirán gastronomía y beneficios de viaje (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las salas ganan peso en la elección de los viajeros

El interés de los pasajeros por los salones aeroportuarios figura entre los argumentos que respaldan la apuesta. Un estudio de J.D. Power, difundido en diciembre de 2025, indicó que el 47% de los usuarios de salas organiza sus itinerarios según la posibilidad de acceder a esos espacios.

La misma investigación señaló que el 82% de los consultados elige una aerolínea de acuerdo con la disponibilidad de salas, según el reporte de FOX Business.

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Ese comportamiento convierte este servicio en una herramienta para influir en la reserva de vuelos y en la permanencia de los clientes dentro de un programa de fidelización.

La decisión forma parte de una transformación más amplia de Southwest. La aerolínea puso fin a su histórico sistema de asientos sin asignación y modificó su política de equipaje despachado, dos rasgos que habían marcado su modelo comercial en Estados Unidos.

El proyecto de Southwest Airlines prevé una red de al menos 11 salas VIP para captar viajeros de negocios y de ocio en aeropuertos de alta circulación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Southwest modificó su modelo tras la presión de Elliott

Los cambios se produjeron durante la disputa con el inversor activista Elliott Investment Management, que reclamó modificaciones en la estrategia de la compañía para mejorar su desempeño financiero.

De acuerdo con CNN, Southwest reemplazó el orden de llegada para el embarque por asientos asignados y comenzó a cobrar por las valijas despachadas.

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El director ejecutivo Bob Jordan ya había adelantado el interés de la empresa por ingresar al negocio de las salas. En diciembre de 2025, dijo a CNBC que Southwest evaluaba activamente esa posibilidad y la definió como “un enorme próximo beneficio para nuestros clientes”.

En septiembre de 2025, Reuters había informado que la aerolínea analizaba la creación de una red de salas prémium como parte de sus planes para aumentar los ingresos vinculados a la fidelización.

El anuncio de las primeras cuatro instalaciones confirma ese giro y fija fines de 2027 como el inicio previsto de la nueva red.