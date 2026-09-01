“El Niño” entra en una fase crítica y tiene más de 90% de probabilidad de alcanzar una intensidad muy fuerte

La NOAA informó que El Niño ya está activo en el Pacífico tropical y prevé que se fortalezca durante el otoño y el invierno boreales de 2026-2027. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) informó que El Niño está presente en el Pacífico tropical y se fortalece. El organismo prevé una probabilidad superior al 90% de que alcance una intensidad muy fuerte durante el otoño y el invierno boreales de 2026-2027, un escenario que puede modificar los patrones climáticos estacionales en distintas zonas de Estados Unidos.

El Centro de Predicción Climática (CPC), dependiente de la NOAA, calculó además un 69% de probabilidad de que el evento supere, entre octubre y diciembre de 2026, la intensidad de los episodios de El Niño documentados desde 1950. La estimación figura en la actualización oficial del organismo del 13 de agosto.

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La NOAA también publicó sus perspectivas climáticas para septiembre, octubre y noviembre de 2026. Esos productos no anuncian temperaturas exactas ni cantidades específicas de lluvia. Muestran qué resultados tienen mayor probabilidad de ubicarse por encima, cerca o por debajo de los valores climáticos de referencia del período 1991-2020.

Pronóstico de El Niño para Estados Unidos en el otoño de 2026

El CPC señaló que El Niño ya está activo en el Pacífico ecuatorial. La agencia detectó temperaturas de la superficie del mar superiores a los valores medios en sectores del Pacífico oriental y centro-oriental, además de cambios en la circulación atmosférica que coinciden con esta fase del sistema climático.

El informe prevé que la posibilidad de un episodio muy fuerte supere el 90% en tres trimestres consecutivos: septiembre-noviembre, octubre-diciembre y noviembre-enero de 2026-2027. La previsión contempla la persistencia del fenómeno durante el invierno boreal y hasta la primavera de 2027.

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El Niño integra un patrón climático natural conocido como Oscilación del Sur o ENSO, por su sigla en inglés. Este sistema alterna de forma irregular entre una fase cálida, una fase fría y una situación neutral en el Pacífico tropical.

La fase cálida puede influir en regiones alejadas del océano porque altera patrones de circulación atmosférica. La NOAA indica que esos efectos pueden alcanzar grandes extensiones del planeta, aunque su intensidad y sus consecuencias varían según la región y la estación del año.

Para confirmar la presencia de El Niño, el organismo analiza las temperaturas de la superficie del mar en la región Niño 3.4 del Pacífico ecuatorial. El criterio exige una anomalía de al menos 0,5 °C sobre el promedio, junto con señales atmosféricas vinculadas al fenómeno y una persistencia observada o prevista durante períodos consecutivos.

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La actualización de agosto mantuvo el nivel de alerta “El Niño Advisory”. Esa denominación oficial indica que las condiciones ya se observan y que los especialistas esperan que continúen en los próximos meses.

El pronóstico estacional de la NOAA para temperatura y lluvias en Estados Unidos muestra probabilidades por encima, cerca o por debajo de los valores climáticos de 1991-2020, no certezas meteorológicas. (REUTERS/Jill Connelly)

Qué significa un 69% de probabilidad de un El Niño histórico

El CPC estableció que hay 69% de probabilidad de que El Niño supere la intensidad de los eventos registrados desde 1950 durante el trimestre octubre-diciembre de 2026. Esa cifra no confirma que el fenómeno llegará a ese nivel; expresa el cálculo de probabilidad elaborado a partir de los datos y modelos disponibles.

La NOAA utiliza la expresión “muy fuerte” en su previsión. La denominación “super El Niño” aparece con frecuencia en textos periodísticos y análisis climáticos, pero no forma parte de la clasificación operativa que emplea el organismo estadounidense.

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Los antecedentes de El Niño muestran que los eventos de mayor intensidad pueden alterar patrones de precipitaciones, temperaturas y circulación atmosférica en varias regiones. Sin embargo, la intensidad estimada no permite determinar por sí sola qué condiciones se registrarán en un estado, una ciudad o una localidad específica.

Las proyecciones climáticas se basan en tendencias sobre extensiones geográficas amplias y períodos prolongados. Por eso, un evento fuerte puede inclinar las probabilidades hacia determinados resultados, pero no garantiza que todos los territorios respondan de la misma manera ni que se repitan los patrones de años anteriores.

Cómo interpretar el pronóstico estacional de temperatura y lluvias de la NOAA

Las perspectivas estacionales del CPC analizan la temperatura media y la precipitación acumulada durante un mes o un trimestre. Los mapas distribuyen las probabilidades entre tres posibilidades: condiciones por encima de lo normal, cerca de lo normal o por debajo de lo normal.

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El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos explica que estos productos comparan las condiciones proyectadas con los valores climáticos de 1991-2020. Para la temperatura, el análisis toma el promedio de los registros diarios. En las precipitaciones, considera el total acumulado del período.

Una zona con mayor probabilidad de temperaturas por encima de la media no tendrá necesariamente calor durante todos los días del trimestre. Tampoco implica que no puedan producirse descensos de temperatura o episodios fríos en algún momento de ese lapso.

El mismo criterio se aplica a la lluvia. Si un área aparece con mayor probabilidad de precipitaciones superiores a lo normal, el mapa no informa cuándo lloverá, cuánta agua caerá ni qué tipo de precipitación podría ocurrir. Los productos tampoco permiten anticipar la intensidad de una tormenta concreta.

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Los mapas estacionales muestran hacia dónde se inclinan las probabilidades, no certezas meteorológicas. Para conocer el pronóstico de una jornada, una semana o una ciudad, se requieren proyecciones de menor plazo elaboradas por los servicios meteorológicos.

El documento de la NOAA indica que sus perspectivas estacionales integran tendencias climáticas de largo plazo, condiciones de humedad del suelo y, cuando corresponde, la influencia del ENSO. El peso de cada factor puede cambiar de acuerdo con la zona y la época del año.

El Niño forma parte del patrón climático ENSO, que alterna en el Pacífico tropical entre una fase cálida, una fase fría y una situación neutral. (Giorgio Viera / AFP)

Qué significa “igualdad de probabilidades” en los mapas de la NOAA

La categoría “igualdad de probabilidades”, identificada como EC en los mapas del CPC, se utiliza cuando los indicadores no favorecen una de las tres categorías climáticas. En esos casos, las probabilidades de temperaturas o precipitaciones por encima, cerca o por debajo de lo normal son similares.

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Esa clasificación no significa que el resultado previsto sea normal. El Servicio Meteorológico Nacional aclara que expresa la ausencia de una señal suficiente para inclinar el pronóstico estacional hacia una opción determinada.

Una región incluida en esa categoría todavía puede atravesar períodos secos, lluvias intensas, olas de calor o descensos marcados de temperatura. El mapa estacional no descarta esos hechos porque su objetivo es evaluar la tendencia general de un período, no detallar la sucesión de fenómenos meteorológicos.

La diferencia resulta relevante para evitar interpretaciones erróneas. Una previsión probabilística puede favorecer una categoría climática y, aun así, incluir días o semanas con condiciones contrarias a esa tendencia dentro del trimestre analizado.

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Cómo afecta El Niño al clima de Estados Unidos durante el invierno

La NOAA indica que la influencia de El Niño sobre Estados Unidos suele ser más visible durante el invierno del hemisferio norte que durante el verano. Parte de esa relación se vincula con los cambios en la corriente en chorro, una franja de vientos intensos en altura que condiciona el desplazamiento de tormentas y sistemas de precipitación.

Los análisis históricos de Climate.gov, el portal climático de la NOAA, muestran que los inviernos con episodios fuertes de El Niño tienden a favorecer condiciones más húmedas en la costa oeste y en la franja sur de Estados Unidos. La señal histórica tiene una presencia marcada en el sudeste.

Durante esos períodos, la corriente en chorro puede desplazarse hacia el sur y extenderse hacia el este. Ese patrón puede facilitar el transporte de humedad hacia sectores meridionales del país.

No obstante, los especialistas advierten que cada evento puede desarrollar resultados distintos de los patrones promedio. En el invierno de 2023-2024, que coincidió con un El Niño fuerte, algunas áreas de Estados Unidos registraron comportamientos semejantes a los esperados, mientras que otras se apartaron de esa referencia.

El Niño aumenta la posibilidad de ciertos patrones, pero no garantiza resultados locales. Esa limitación es parte central de la lectura de los pronósticos estacionales y cobra mayor importancia en un evento cuya intensidad todavía se proyecta a varios meses de distancia.

La NOAA señala que El Niño suele influir más en el invierno de Estados Unidos, con una tendencia histórica a condiciones más húmedas en la costa oeste y la franja sur, y prevé que persista hasta la primavera de 2027. (REUTERS/Mike Blake/File Photo)

Hasta cuándo duraría El Niño según el último pronóstico de la NOAA

El CPC prevé que El Niño persista hasta la primavera boreal de 2027. El informe no fijó una fecha para una eventual transición hacia una fase neutral en el Pacífico tropical.

La NOAA actualiza mensualmente el diagnóstico del ENSO junto con el Instituto Internacional de Investigación para el Clima y la Sociedad. Las revisiones incorporan datos de la superficie del océano, la respuesta de la atmósfera y los resultados de los modelos climáticos.

Las próximas actualizaciones permitirán evaluar si el fenómeno mantiene la trayectoria prevista y si persiste la posibilidad de que alcance una intensidad superior a la de los eventos documentados desde 1950. También aportarán nuevos elementos para las perspectivas estacionales de Estados Unidos durante el invierno de 2026-2027.