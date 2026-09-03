Walmart incorpora el pago sin contacto en EEUU: cómo funciona y cuándo estará disponible en todas sus tiendas

Walmart incorporó Tap to Pay el 24 de agosto de 2026 en tiendas seleccionadas de Estados Unidos para habilitar el pago sin contacto (REUTERS/Mike Blake/File Photo)

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Walmart comenzó a incorporar Tap to Pay (pago sin contacto) el 24 de agosto de 2026 en tiendas seleccionadas de Estados Unidos. La herramienta permite abonar al acercar una tarjeta compatible, un teléfono o un reloj inteligente al lector de la caja. Entre las billeteras digitales que podrán utilizarse figuran Apple Pay y Google Wallet.

La compañía informó que prevé extender el sistema a todos sus establecimientos Walmart y clubes Sam’s Club del país antes de finales de 2026.

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Las estaciones de servicio de ambas marcas recibirán la actualización en una etapa posterior, con una meta fijada para mediados de 2027. Walmart no precisó qué sucursales forman parte del despliegue inicial.

CBS News también reportó que el lanzamiento comenzó en locales seleccionados y que la expansión abarcará la red nacional de Walmart y Sam’s Club antes del cierre de 2026. El medio estadounidense señaló que la compañía incorporará después el pago sin contacto en sus gasolineras.

Tap to Pay permite pagar al acercar una tarjeta compatible, un teléfono o un reloj inteligente al lector de la caja (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tap to Pay estará disponible para tarjetas de crédito y débito habilitadas para pagos sin contacto, además de teléfonos y relojes inteligentes compatibles. Para completar la compra, el cliente deberá acercar el medio de pago al lector de la caja y esperar la validación de la transacción.

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En el caso de Apple Pay, el usuario debe tener una tarjeta elegible incorporada a Apple Wallet. Apple, la empresa tecnológica estadounidense, explica en su guía oficial que el pago se autoriza desde el dispositivo y se completa al acercarlo a un terminal compatible.

La operación depende de que el comercio admita pagos sin contacto y de que la tarjeta y su red puedan procesar esa modalidad.

Walmart indicó en su comunicado que los clientes también podrán agregar tarjetas elegibles de Walmart, Sam’s Club y OnePay a sus billeteras digitales. OnePay es la plataforma de servicios financieros vinculada a la compañía.

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La medida permitirá que los usuarios que ya administran sus tarjetas desde el teléfono o el reloj inteligente puedan utilizarlas en las cajas que cuenten con el nuevo sistema.

La empresa mantendrá las alternativas que ya ofrece para las compras presenciales. Los clientes podrán seguir pagando en efectivo, con tarjetas físicas o mediante Walmart Pay, el sistema integrado en la aplicación de la cadena. Esa herramienta utiliza un código QR y permite consultar compras y recibos digitales.

En los clubes Sam’s Club continuará disponible Scan & Go (escanear y pagar mientras se compra). La función permite registrar los productos desde el teléfono durante el recorrido por el local y completar el pago antes de salir.

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A diferencia de Tap to Pay, que se usa frente a una caja con lector sin contacto, Scan & Go reduce el paso por la fila convencional de pago.

Una actualización para la red de Walmart

La actualización de Tap to Pay tendrá alcance nacional en Walmart, cuya red cubre a cerca del 90% de la población de Estados Unidos y forma parte de su estrategia de comercio electrónico y servicios financieros (REUTERS/Siddharth Cavale/File Photo)

La decisión tiene alcance nacional por la dimensión de la operación de Walmart en Estados Unidos. De acuerdo con información corporativa de la empresa, cerca del 90% de la población estadounidense vive a menos de 16 kilómetros (10 millas) de una tienda o club de la compañía

La actualización llegará de manera gradual a supermercados, grandes superficies y clubes de membresía antes de extenderse a las estaciones de servicio.

La incorporación de Tap to Pay se suma a una estrategia que conecta tiendas físicas, comercio electrónico, aplicaciones y servicios financieros.

En su carta a los accionistas incluida en el informe anual de 2026, Walmart informó que sus ventas globales de comercio electrónico crecieron 24% durante el último ejercicio fiscal y alcanzaron USD 150.400 millones.

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El nuevo método de pago agrega una alternativa al momento final de la compra presencial, sin obligar a los clientes a abandonar las herramientas propias de la compañía.

Walmart Pay conservará su función para quienes prefieran usar el código QR de la aplicación, mientras que las tarjetas físicas y el efectivo seguirán disponibles.

La disponibilidad dependerá inicialmente de que cada sucursal haya incorporado los terminales compatibles. Walmart informó que el despliegue será gradual durante los próximos meses y no difundió el listado de locales incluidos en la primera etapa.

CBS News confirmó que la compañía proyecta completar la expansión en Walmart y Sam’s Club antes de finalizar 2026.