Cada vez más estadounidenses buscan casa fuera de su ciudad: Florida domina las búsquedas de viviendas nuevas

Realtor.com informó que el 67,2% de las visualizaciones de avisos de viviendas nuevas en Estados Unidos provino de usuarios de otras áreas metropolitanas en el segundo trimestre de 2026 (REUTERS/Marco Bello)

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El 67,2% de las visualizaciones de avisos de viviendas nuevas en Estados Unidos provino de usuarios ubicados fuera de la propia área metropolitana donde se ofrecía la propiedad durante el segundo trimestre de 2026, según el informe trimestral de Realtor.com. Florida concentró cuatro de los cinco mercados con mayor proporción de ese interés externo.

La participación de visualizaciones desde otras áreas metropolitanas superó el 65,4% registrado en los avisos de propiedades existentes.

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El informe analizó las consultas de usuarios a publicaciones inmobiliarias y no implicó operaciones de compra o mudanzas concretadas.

Las búsquedas se concentraron en mercados donde las viviendas recién construidas podían resultar competitivas frente a áreas metropolitanas cercanas o costeras de mayor precio. El estudio también registró una mayor presencia de rebajas en avisos de obra nueva que en el mercado de reventa.

Lakeland-Winter Haven lideró las visualizaciones desde otras áreas metropolitanas

Florida concentró cuatro de los cinco mercados con mayor interés externo en obra nueva, con Lakeland-Winter Haven al frente del ranking nacional (REUTERS/Marco Bello)

Lakeland-Winter Haven ocupó el primer lugar nacional: el 83,1% de las visualizaciones de sus avisos de obra nueva provino de usuarios de otras áreas metropolitanas.

Cape Coral-Fort Myers quedó en el segundo puesto, con 82,4%; Port St. Lucie alcanzó 80,9%; North Port-Bradenton-Sarasota, 80,5%; y Durham-Chapel Hill, en Carolina del Norte, completó los cinco primeros lugares con 80,2%.

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El resto del top 10 estuvo integrado, en ese orden, por Deltona-Daytona Beach-Ormond Beach, en Florida; Charleston-North Charleston, en Carolina del Sur; Stockton-Lodi, en California; Augusta-Richmond County, en Georgia; y Greenville-Anderson-Greer, en Carolina del Sur.

El área metropolitana de Miami-Fort Lauderdale-West Palm Beach fue el principal origen de las visualizaciones externas para los mercados de Florida incluidos en el ranking. En Lakeland-Winter Haven, también se registraron consultas desde Orlando y Tampa.

Cape Coral-Fort Myers recibió una parte importante de las búsquedas desde Miami, Nueva York y Chicago. En Stockton-Lodi, la mayor audiencia externa llegó desde San Jose-Sunnyvale-Santa Clara.

Realtor.com señaló que la obra nueva atrajo búsquedas fuera del área metropolitana por sus precios competitivos frente a mercados costeros o urbanos de mayor valor (REUTERS/Marco Bello/File Photo)

La diferencia de precios entre Lakeland y Miami

La mediana del precio de publicación de una vivienda nueva en Lakeland-Winter Haven fue de USD 315.821 durante el segundo trimestre de 2026.

En Miami-Fort Lauderdale-West Palm Beach, la mediana llegó a USD 1.946.685 en el mismo período.

Augusta-Richmond County registró una mediana de precio de publicación de USD 298.095. En Cape Coral-Fort Myers, Port St. Lucie, North Port-Bradenton-Sarasota y Durham-Chapel Hill, los valores fueron más altos, aunque el informe los ubicó entre los mercados con precios competitivos frente a áreas cercanas o costeras de mayor valor.

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Joel Berner, economista sénior de Realtor.com, señaló que la obra nueva atrae a usuarios dispuestos a buscar fuera de su propia área metropolitana.

Según explicó, esos mercados ofrecen propiedades recién construidas que ingresan en los filtros de precio de personas que inicialmente no necesariamente buscaban ese tipo de vivienda.

Lakeland-Winter Haven lideró las visualizaciones externas de viviendas nuevas con 83,1%, seguida por Cape Coral-Fort Myers, Port St. Lucie, North Port-Bradenton-Sarasota y Durham-Chapel Hill ()-REUTERS/Marco Bello)

El informe vinculó ese interés con la concentración de mercados del sur de Estados Unidos y con la diferencia de precios respecto de grandes áreas urbanas de mayor valor.

Las rebajas en obra nueva superaron a las del mercado de reventa

El 20,0% de los avisos de viviendas nuevas incluyó rebajas durante el segundo trimestre, frente al 18,6% de las propiedades existentes. Fue el tercer trimestre consecutivo en que la proporción de descuentos en obra nueva superó a la del mercado de reventa.

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Realtor.com indicó que los constructores ajustaron precios para adecuarse a un mercado más sensible a los valores de publicación.

Berner sostuvo que, mientras los vendedores de propiedades existentes comenzaron a fijar precios más realistas desde el inicio, los constructores optaron por publicar valores más altos y corregirlos según la respuesta del mercado.

San Antonio-New Braunfels registró la mayor proporción de avisos de obra nueva rebajados, con 57,4%. Además, el 62,6% de las visualizaciones de esas publicaciones provino de usuarios ubicados en otras áreas metropolitanas.

Miami-Fort Lauderdale-West Palm Beach fue el principal origen de las visualizaciones externas hacia varios mercados de Florida, mientras Cape Coral-Fort Myers también recibió búsquedas desde Nueva York y Chicago (REUTERS/Marco Bello/Foto de archivo)

Fresno tuvo rebajas en el 50,2% de sus avisos de viviendas nuevas y un 64,0% de visualizaciones desde otras áreas metropolitanas.

Fox Business reprodujo declaraciones de Brian Stephens, agente inmobiliario y líder de equipo de eXp Realty en Lakeland, quien señaló que los constructores disponían de mayor inventario y ofrecían asistencia para costos de cierre y reducciones temporales de las tasas hipotecarias.

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La mediana nacional del precio de publicación de las viviendas nuevas fue de USD 450.256, una variación interanual de -0,1%.

La de las propiedades existentes bajó 2,0% y se ubicó en USD 408.317. Esa diferencia elevó la prima de precio de la obra nueva al 10,3%, frente al 8,2% de un año antes.

Inventario, participación y superficie de las propiedades

El inventario de viviendas nuevas creció 2,8% interanual durante el trimestre. El de propiedades existentes avanzó 3,1%, una desaceleración frente a los incrementos superiores al 20% que había registrado ese segmento en 2024 y 2025.

El inventario de viviendas nuevas creció 2,8% interanual y estas propiedades representaron el 17,1% de los avisos activos en Estados Unidos (REUTERS/Mike Blake/File Photo)

Las viviendas nuevas representaron el 17,1% de los avisos activos del país, frente al 17,2% del mismo período del año anterior.

La vivienda nueva mediana tuvo una superficie de 190,5 m² (2.050 pies cuadrados) y un valor de USD 2.336 por metro cuadrado. En las propiedades existentes, el precio de publicación por superficie fue de USD 2.390 por metro cuadrado.

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Según el informe, el menor valor por superficie de la obra nueva se vinculó principalmente con su mayor presencia en áreas suburbanas y con una superficie media más amplia.

Las visualizaciones desde otras áreas metropolitanas alcanzaron inmuebles ubicados en zonas rurales, pequeñas localidades, suburbios y áreas urbanas.

El informe mostró que los usuarios tendieron a consultar propiedades en entornos similares a los de su lugar de residencia, incluso cuando buscaban fuera de su propia área metropolitana.